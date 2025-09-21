Nemzeti Sportrádió

Sallói nélkül kapott ki a Sporting Kansas City, Gazdag Dániellel ikszelt a Columbus

2025.09.21. 08:00
null
Gazdag Dánielék döntetlent játszották (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság, az MLS vasárnap hajnali játéknapján a Gazdag Dániellel felálló Columbus Crew döntetlent játszott a Torontóval, míg a Sporting Kansas City a sérült Sallói Dániel nélkül szenvedett vereséget a Vancouvertől.

Sallói Dániel bokasérülés miatt nem volt kerettag, csapata, a Sporting Kansas City hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett a Nyugati konferencia második helyén álló Vancouvertől. Sallóiék sorozatban három vereséget szenvedtek el, a konferencia utolsó előtti helyén állnak.

A Keleti konferenciában rájátszáshelyen álló Colorado Gazdag Dániellel a kezdőben fogadta a hét mérkőzés óta nyeretlen Torontót. Jól kezdtek a hazaiak, a 15. percben Gazdag megharcolt egy labdáért, ami Maximilian Arfstenhez került. Ő Wessam Abou Alit ugratta ki, aki a kapus mellett a kapuba talált. Hiába a nagy hazai mezőnyfölény a második félidő elején a semmiből egyenlített a Toronto, így 1–1-es döntetlennel végződött a találkozó. Gazdag kezdőként 74 percet játszott.

Sorozatban második mérkőzésén szerzett gólt Lionel Messi, a világbajnok argentin vezérletével egymás után másodszor nyert az Inter Miami. A 35. percben Messi ugratta ki honfitársát, Tadeo Allendét, aki 15 méterről a bal alsóba passzolva megszerezte a vezetést a Miaminak. A második félidő elején egyenlített a DC United, de nem sokáig örülhetett. Az 54. percben Messi a kapufát találta el, a 63. percben már a hálóban kötött ki a lövése. Hat perccel később a csereként beálló 19 éves Matteo Silvetti büntetőt rontott, a 85. percben Messi ismét betalált, ezúttal 18 méterről a jobb felsőt lőtte ki. A 97. percben szépítettek a vendégek, ám ez nem veszélyeztette az Inter Miami győzelmét.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Columbus Crew–Toronto FC 1–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 74 percet kapott.
Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps 0–2
SKC: Sallói Dániel sérülés miatt nem volt a keret tagja.
Inter Miami–DC United 3–2

 

