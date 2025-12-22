Gian Van Veen a torna eddigi legjobb meccsátlagával nyert a darts vb második fordulójában

A civilben tűzoltóként dolgozó Alan Soutar valóságos repülőrajtot vett a titkos favoritnak tartott holland Európa-bajnok Gian van Veen ellen, az első leget 12 nyílból hátsó pályáról 124-es kiszállóval nyerte, majd az előnyt megtartva villámgyorsan hozta a játszmát is. Úgy festett, hogy a skót a második felvonásban is tartja magát, de egyetlen apró megingás elég volt Van Veennek az egyenlítéshez: a döntő leg végén Soutar 71-ről besokkalt, az ifjú holland pedig kegyetlenül lecsapott és kiszállt 72-ről. A folytatásban aztán Van Veen megmutatta, miért is tartják az egyik fekete lónak: leget sem engedett Soutarnak, átlaga 107 fölötti volt ebben a részben, ráadásul a végén 170-es kiszállóval zárt – ez volt a 9. big fish a tornán.

ANOTHER BIG FISH HIT AT THE PALACE!! 🎣



This time it is Gian van Veen's turn as he pins a 170 checkout to win Set Three!



Incredible 👏 pic.twitter.com/XO8MiP5RSl — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

A negyedik legben sem lassított a holland, az elején és a végén is elvette Soutar kezdését, folyamatosan 11-12 nyilakból nyerte a legeket, s végül a torna eddigi legjobb szett- és meccsátlagát hozta: a negyedik játszmában 121.86-os átlagot dobott, a mérkőzésen pedig 108.28-at átlagolt – messze felülmúlva William O'Connor 102.36-os átlagát.

VAN VEEN TOO GOOD FOR SOUTAR!!



Gian van Veen is the real deal... 🤯



A stunning performance, averaging 108.28 in a 3-1 win over Alan Soutar!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/GUwPJrpYto — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

A második párosításban a 15. kiemelt, első két vébéjén egyaránt elődöntős Nathan Aspinall épp úgy az amerikai Leonard Gatesszel találkozott, mint egy éve. A 34 éves angol akkor 3:1-re győzött, csakhogy míg egy éve Aspinall brékelt előbb, most Gates azonnal elvette ellenfele kezdését Igaz, Aspinall rögtön vissza is brékelt, majd azon lendületből be is húzta az első felvonást. A második játszma az előzőhöz hasonló forgatókönyv szerint kezdődött, Gates nyerte az első leget, Aspinall egyenlített, majd egy brék után robogott a 2:0-s vezetés felé, miközben az 55 éves amerikai a negyedik leg végén 52-nél kiszállót rontott, Aspinall pedig lezárta a szettet. Az angol a harmadik szettben is nagyon vigyázott a kezdéseire, a negyedik legben meccsnyílhoz jutott, s ugyan 80-ról még nem tudott kiszállni, de miután Gates 82-ről nem tudta megmenteni a kezdését Aspinall egy rutinszerű dupla 16-tal megnyerte a mérkőzést, s készülhet a David Munyuát búcsúztató Kevin Doets ellen a legjobb 32 között.

STRAIGHT SETS FOR ASPINALL ✅



Nathan Aspinall beats Leonard Gates in a convincing display to reach Round Three.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/K8cSWA4wL6 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

A nap harmadik meccse is egy korábbi vb-meccs ismétlése volt, amelyen az tűnt a papírformának, hogy Luke Humphries „bosszút áll” az előző körben továbbjutásával már történelmet író 71 éves szingapúri Paul Limen, aki a 2020-s világbajnokság első fordulójában 3:2-re legyőzte őt. Ahogy az öt évvel ezelőtti világbajnokságon, úgy most is úgy kezdődött a mérkőzés, hogy Humphries megnyerte az első két szettet – csakhogy míg akkor Humphries addig 92-es átlag körül hozott, most az első játszmában 102, a másodikban 115 fölötti átlaga volt. Az pedig a harmadik felvonásban eldőlt, hogy ezúttal Lim papa nem támad fel olyan csodásan, ahogy azt öt évvel ezelőtt tette. Ezúttal ugyanis még leget is csak Humphries vélhető jóindulatának köszönhetően nyert, amikor a harmadik szett harmadik legében a meccsnyílig jutó angol meg sem kísérelt duplát dobni, hogy Limnek legyen még egy lehetősége leget nyerni. Ezzel élt is a veterán szingapúri, aztán a két évvel ezelőtti világbajnok a következő legben le is zárta a mérkőzést.

LIM IS ON THE BOARD!!



A first leg for Paul Lim in this tie and Ally Pally erupts 🙌



Quality 🤣 pic.twitter.com/miLPFvDwNv — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

A nap zárásaként két tulajdonképpen „outsider” küzdött meg a lehetőségért, hogy a nap meccsét megnyerő Ricky Evans ellen térhessen vissza karácsony után. A mindössze 20 éves angol, Charlie Manby – akinek első forduló győzelme után Cameron Menzies dühében szétverte az asztalkáját – a szintén vb-újonc, s kétszer annyi idős, 40 éves Adam Sevadával játszott, s nem kegyelmezett. Sokat elárul, hogy az amerikai csupán a második szett közepén próbálkozhatott első alkalommal kiszállóval, s leget is csak a harmadik felvonás elején nyert először – és utoljára. Ez pedig kevés volt a 100-as és 114-es kiszállóval is jelentkező Manby ellen, aki magabiztos játékkal biztosította helyét a legjobb 32 között.

MANBY WINS IN STYLE!!



A straight sets win for Charlie Manby as he beats Adam Sevada 3-0.



This kid can play... 👏



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/9Vo6BnoQPA — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

AZ ESTI PROGRAM

Gian van Veen (holland, 10., 108.28)–Alan Soutar (skót, 95.15) 3:1 (1–3, 3–2, 3–0, 3–0)

Nathan Aspinall (angol, 15., 91.76)–Leonard Gates (amerikai, 88.00) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)

Luke Humphries (angol, 2., 97.21)–Paul Lim (szingapúri, 85.24) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Charlie Manby (angol, 90.88)–Adam Sevada (amerikai, 79.04) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

A DÉLUTÁNI PROGRAM

Darren Beveridge (skót, 90.66)–Madars Razma (lett, 97.10) 1:3 (0–3, 2–3, 3–1, 2–3)

Wessel Nijman (holland, 31., 91.96)–Gabriel Clemens (német, 89.86) 0:3 (1–3, 2–3, 1–3)

David Munyua (kenyai, 83.60)–Kevin Doets (holland, 90.12) 0:3 (1–3, 0–3, 1–3)

James Wade (angol, 7., 92.51)–Ricky Evans (angol, 88.19) 2:3 (2–3, 3–1, 2–3, 3–0, 4–6)



A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi) 3:0

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci) 3:2

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland) 0:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri) 3:0

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német) 0:3

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai) 3:0

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland) 0:3

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol) 2:3

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai) 3:0

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót) 3:1

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett) 1:3

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)