Férfi röplabda MK: elődöntős a Kazincbarcika

A találkozó kulcsa az első játszma végjátéka volt, amit annak ellenére a borsodiak nyertek meg, hogy a DEAC-nak két labdája is volt a részsikerhez. Ezt követően már az előző két idényben kupadöntős Vegyész akarata érvényesült, Toronyai Miklós vezetőedző tanítványai a 18 pontos, magyar válogatott Bibók Balázs vezérletével 81 perc alatt győztek.

Múlt héten a címvédő MÁV Előre Foxconn, december elején pedig a 19-szeres győztes Kaposvár már biztosította helyét a budapesti végjátékban, a január 30-i elődöntőben a Kazincbarcika utóbbival találkozik a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A bronzmérkőzést és a döntőt másnap rendezik ugyanott.

Az utolsó, Pénzügyőr–MAFC negyeddöntő keddi visszavágóját az idegenben megszerzett 3:1-es előnnyel várja a PSE.

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC 3:0 (26, 14, 21)

Továbbjutott: a Kazincbarcika, kettős győzelemmel

Kedden játsszák

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC (első mérkőzés: 3:1)