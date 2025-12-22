Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda MK: elődöntős a Kazincbarcika

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 21:18
null
Fotó: vrck.hu
Címkék
férfi röplabda Magyar Kupa férfi röplabda Vegyész RC Kazincbarcika Vegyész
Harmadikként a Kazincbarcika jutott be a férfi röplabda Mol Magyar Kupa négyes döntőjébe, miután a negyeddöntő hétfői visszavágóján hazai pályán három szettben legyőzte a Debrecent.

A találkozó kulcsa az első játszma végjátéka volt, amit annak ellenére a borsodiak nyertek meg, hogy a DEAC-nak két labdája is volt a részsikerhez. Ezt követően már az előző két idényben kupadöntős Vegyész akarata érvényesült, Toronyai Miklós vezetőedző tanítványai a 18 pontos, magyar válogatott Bibók Balázs vezérletével 81 perc alatt győztek.

Múlt héten a címvédő MÁV Előre Foxconn, december elején pedig a 19-szeres győztes Kaposvár már biztosította helyét a budapesti végjátékban, a január 30-i elődöntőben a Kazincbarcika utóbbival találkozik a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A bronzmérkőzést és a döntőt másnap rendezik ugyanott.

Az utolsó, Pénzügyőr–MAFC negyeddöntő keddi visszavágóját az idegenben megszerzett 3:1-es előnnyel várja a PSE.

RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC 3:0 (26, 14, 21)
Továbbjutott: a Kazincbarcika, kettős győzelemmel

Kedden játsszák
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC (első mérkőzés: 3:1)

 

férfi röplabda Magyar Kupa férfi röplabda Vegyész RC Kazincbarcika Vegyész
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda: a Kazincbarcika is bejutott az MK négyes döntőjébe

Röplabda
3 órája

Férfi röpi Extraliga: kilencedik győzelmével a második helyre jött fel a Pénzügyőr

Röplabda
2025.12.20. 21:41

Férfi röplabda Extraliga: továbbra is hibátlan a Kaposvár

Röplabda
2025.12.19. 19:48

A címvédő MÁV Előre is négy közé jutott a férfi röplabda Magyar Kupában

Röplabda
2025.12.18. 19:50

Férfi röplabda Extraliga: győzött a Pénzügyőr

Röplabda
2025.12.17. 21:21

Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben

Röplabda
2025.12.11. 21:21

Bravúros kaposvári győzelem a férfi Challenge-kupában

Röplabda
2025.12.09. 20:48

Férfi röplabda Magyar Kupa: utolsóként a MÁV Előre is bejutott a negyeddöntőbe

Röplabda
2025.11.25. 22:13
Ezek is érdekelhetik