Niké Liga: a pozsonyi rangadón vesztette el veretlenségét a DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

8. FORDULÓ

Slovan Bratislava–DAC 3–2 (1–1)

Pozsony, Nemzeti Stadion, 9487 néző. Vezette: P. Karlovic

Slovan Bratislava: Takac – Blackman, Bajric, Kasia, S. Cruz – Tolic, Szavvidisz – Barszegjan (Marcelli, 90.), Pokorny (Ibrahim, 67.), Weiss (Yirajang, 74.)– Kuharevics (Mak, 74.). Vezetőedző: Vladimir Weiss

DAC: Popovics – Kapanadze, Blazek, Nemanic, Méndez (Sylla, 86.) – Tuboly (Gueye, 86.) – Redzic, Gruber (Herc, 86.), Ouro (Gagua, 90.), Ramadan – Djukanovics. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Barszegjan (11.), Tolic (48.), Blackman (77.), ill. Ramadan (42.), Djukanovics (64.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Pontosan húsz éve történt, hogy a jelenlegi Slovan mestere, Vladimir Weiss az Artmedia Ligetfalut vezette és a pozsonyi „kiscsapat” bejutott a Bajnokok Ligájába. Az egészet egy hosszabbítás utolsó percében született pillanat indította el: az Artmedia a BL második selejtezőkörében 4–1-re legyőzte a Kajrat Almati együttesét. A döntő gólt Pavol Stano (ma a Zsolna edzője) szerezte, a gólpasszt pedig Branislav Fodrek adta, aki jelenleg a Dunaszerdahely vezetőedzője. Érdekesség, hogy mindhárman ma már edzőként riválisok.

A jelenlegi dunaszerdahelyi mester 2008-ban a Slovan hazai stadionjában szerezte pályafutása legemlékezetesebb gólját – egy akrobatikus ollózós találattal, amely ellen a világ egyik legjobb kapusa, Gianluigi Buffon sem tehetett semmit. Akkor a Pozsonyligetfalu a BL 3. selejtezőkörében 1–1-es döntetlent ért el a híres Juventus ellen. Azóta sok minden megváltozott. A régi Téglamező-stadiont lebontották, helyén új aréna áll. A Nemzeti Stadion. Branislav Fodrek már nem játékos, hanem edző. És szombaton a Slovan stadionjában nem hazai csapatként, hanem ellenfélként foglalt helyet a kispadon.

Most azonban foglalkozzunk a Niké Liga 8. fordulójának slágermérkőzésével, amelyen a jelenlegi idény két még veretlen együttese találkozott. A második legeredményesebb csapat, a Slovan 14 góllal, szerette volna megtörni az eddigi legszilárdabb védelmet. A DAC ugyanis szombat estig csak kétszer kapitulált, idegenben pedig még egyszer sem.

A Dunaszerdahely kezdőcsapatába kisebb sérülés után visszatért Ammar Ramadan, így a sárga-kékek a legerősebb összeállításban léptek pályára. Természetesen mindkét magyar az első perctől harcolt: a gladiátor Tuboly Máté és a gólfelelős Redzic Damir.

A pozsonyiak a tízmillió euróért a Middlesboroughba távozó David Strelec helyett visszahozták Andraz Sporart, aki múltban a Slovan mezében kétszer is a szlovák bajnokság gólkirálya volt. Egész héten éppen a szlovén játékossal vezette fel a Slovan a meccset, azonban a 31-éves játékos végül izomsérülés miatt nem lépett pályára.

Miután – ahogy várni lehetett – a Szlovák Labdarúgó-szövetség elnéző volt Vladimir Weiss edző elmúlt heti zsolnai trágárságai után (eltiltás miatt az újságíró szektorból ordibált káromkodva a pályára, melyet tisztán lehetett hallani a televíziós közvetítés alatt), így ismét a kispadon foglalt helyet a 60 éves mester.

Két kemény belemenéssel nyitott a Slovan, amely nem cifrázta a játékát. Ívelgette be a labdát a vendégek tizenhatosára. A hetedik percben Kenan Bajric hagyott ki óriási helyzetet, majd nemsokára Tigran Barszegjan 18 méterről leadott lövése megpattant Tuboly Mátén és a jobb felső sarokban kötött ki.

Már-már azt gondoltuk, hogy csoda történ Pozsonyban. De nem. Előbb a „magyar kurvák” rigmustól volt hangos a Nemzeti Stadion, majd a Slovan-fanatikusok a bősi erőművet szerették volna kiengedni és ezzel megfojtani a magyarokat…

A kapott gól utáni percek a Dunaszerdahelyről szóltak. Marco Rossi, a magyar szövetségi kapitány szeme láttára is a sárga-kékek domináltak. Türelmesen építette a támadásait a felvidéki csapat, a pozsonyiak foggal-körömmel védekeztek. A 21. percben Redzic Damirt választották el valószínű szabálytalanul a labdától a büntetőterületen belül, de Peter Kralovic játékvezető továbbot intett. A spori? Hát, nagyon jól tudta a meccs alatt többször is, hogy melyik a hazai és melyik a vendégcsapat...

Érezni lehetett, hogy van keresnivalója a DAC-nak, amely sorra vezette a veszélyes akciókat. Csak a pontos befejezés hiányzott. Egy épkézláb akciója nem volt a Slovannak, a szurkolók meg rendszeresen gyaláztak a magyarokat.

Góllal büntessük meg ezért a pozsonyiakat – kívánta háromszáz dunaszerdahelyi szurkoló. Így is lett! Ment az „üsd a magyar rigmus”, amikor a 41. percben Ammar Ramadan 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Elaludták a dunaszerdahelyiek a második félidő elejét. A 48. percben egy bal oldali szögletrúgás után Mikola Kuharevics fejesét 9 ezer 487 néző előtt még bravúrral védte Alekszandar Popovics, azonban leggyorsabban Marko Tolic reagált, aki két méterről nem hibázott.

Egy óra játék után ugyan Klemen Nemanic a kapuba juttatta a labdát, azonban a találatot les miatt érvénytelenítették a játékvezetők. Ami késik, az nem múlik!

Négy perc múlva Ramadan szöglete után Viktor Djukanovics kiegyenlített! Majd nemsokára a montenegrói támadó lábában volt a harmadik gól, azonban Dominik Takac a helyén volt.

A 76. percben egy keresztlabda egészen César Blackmanhez került, aki két méterről nem hibázott. Nemsokára jöhetett volna a válasz! Samsindin Ourót rántotta le a büntető területen belül Guram Kasia. A VAR-ozás után büntetőt rúghatott Ramadan, azonban a szír válogatott az egekbe lőtte a labdát. A ráadásban George Gagua közelről csak a kapu mellé küldte a labdát, így maradt a 3–2.

PERCRŐL PERCRE