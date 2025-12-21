Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja
Mint ismert, a Kisvárda meglepetésre 1–0-s győzelmet aratott Debrecenben a labdarúgó NB I 18. fordulójának záró mérkőzésén. Az összecsapást Toniszlav Jordanov félpályás gólja döntötte el, amit mutatunk VIDEÓN.
A mérkőzés online tudósítása itt követhető.
LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Jordanov (55.)
Kiállítva: Kocsis D. (87. – DVSC, a kispadról)
|1. ETO FC Győr
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11
