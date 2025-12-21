Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja

Nemzeti Sportrádió

2025.12.21.
Mint ismert, a Kisvárda meglepetésre 1–0-s győzelmet aratott Debrecenben a labdarúgó NB I 18. fordulójának záró mérkőzésén. Az összecsapást Toniszlav Jordanov félpályás gólja döntötte el, amit mutatunk VIDEÓN.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5133 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Jordanov (55.)
Kiállítva: Kocsis D. (87. – DVSC, a kispadról)

   
1. ETO FC Győr18105336–17+1935
2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
3. Paksi FC1896339–26+1333
4. Debreceni VSC1894526–21+531
5. Puskás Akadémia1884624–23+128
6. Kisvárda1883722–29–727
7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
8. Újpest FC1864827–32–522
9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111
az állás

 

 

