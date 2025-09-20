Ismét gól és pont nélkül maradt a Kassa

Ugyan a találkozó elején 623 néző előtt aktívabbak voltak a kassaiak, kapura veszélyesebb a Szakolca volt. A 8. percben közelről Lukas Simko veszélyeztetett, azonban David Sipos a helyén volt. A félidő derekán Lukás Leginus fejesét fogta a kassai kapus, azonban a 39. percben Erik Daniel lövése a kapuba kötött ki.

A második félidőben pályára került Kovács Mátyás is, és egyből megváltozott a játék jellege. Tíz perc alatt több helyzetet is kidolgozott a Kassa, azonban Martin Junas remekül védett. Ezután a hazaiak kijöttek a szorításból, de újabb gólt nem szereztek. Amikor a 88. percben Milan Rehus lövését is védte Martin Junas, maradt az egygólos szakolcai győzelem. Ugyan a labdatartás, illetve a lövések száma a kassaiaknál volt magasabb, gólt csak a hazai csapat szerzett.

Kassán az elmúlt években többször a Szakolca elleni meccs után váltottak edzőt. Most is így lesz? A Roman Skuhravy mester által vezetett csapat mérlege hat meccs után egy győzelem és öt vereség.

Szlovák Niké Liga

8. forduló

Szakolca–Kassa 1–0

Kassa: Kovács Mátyás a szünetben állt be.