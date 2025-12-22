Liverpooli számvetés a pirruszi győzelem után

Roppant értékes győzelmet aratott a Liverpool Észak-Londonban a Tottenham vendégeként szombat este, és a nem is olyan régen még vergődő címvédő már a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyeket ostromolja. Még sincs hurráhangulat az Anfield környékén, a Spurs legyőzésének ugyanis súlyos ára van.

Kezdjük mindjárt magyar és csapatszempontból az egyik a legfontosabbal: Szoboszlai Dominik a 83. percben sárga lapot kapott, és mivel az idényben ez volt neki az ötödik, ki kell hagynia a következő fordulót, a Wolverhampton elleni hazai mérkőzést december 27-én. A magyar légiós egyértelműen kimagaslik csapatából, a szurkolók eddig háromszor választották meg a hónap legjobbjának, a fontosságáról pedig mindent elmond, hogy Arne Slot menedzser rendre őt küldi megoldóembernek azokra a posztokra (akár jobbhátvédnek is), ahol éppen szükség adódik.

„Szoboszlai Dominik pillanatnyilag a Liverpool legfontosabb láncszeme. Mindazonáltal a Liverpoolnak kellően erős a kerete ahhoz, hogy a legnagyobb játékosai nélkül is képes legyen hazai pályán legyőzni a Wolverhamptont, továbbá a klub filozófiája, hogy sohasem szabad egyetlen futballistától függenie, csapatként kell érvényesülnie” – mondta lapunknak David O’Connell, a klubhoz kötődő független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője.

A Liverpool első csapatának másik magyarja, Kerkez Milos egyre jobb formába lendül, az utóbbi három bajnokit egyaránt végigjátszotta, rendre jó értékelést kapott. Ezzel együtt az ő helyzete sem könnyű, a Brighton elleni találkozó hajrájában többször begörcsölt a vádlija, a Tottenham otthonában pedig – szintén az utolsó percekben – hatalmas ütközés miatt került a földre. Mindenesetre bírja a gyűrődést, és jelenleg nem miatta kell aggódni a Liverpoolnál.

Hanem Alexander Isakért, aki a második félidőben csereként beállva gólt szerzett, de nem tudta megünnepelni, mert olyan balszerencsésen ütközött a lövés pillanatában Micky van de Vennel, hogy a földre rogyott, le kellett támogatni a pályáról, esélye sem volt folytatni a játékot.

Először Arne Slot, majd a kapus Alisson Becker nyilatkozott a svéd játékos állapotáról, de a sajnálkozáson kívül érdemben semmit sem tudtak mondani. Idővel megjelent egy Physio Scout nevű, elsősorban futballsérülésekre és terápiákra koncentráló online tartalomgyártó elemzése, amely szerint keresztszalag-sérülés is szóba jöhet, majd a The Athletic újságírója, James Pearce jelentkezett a közösségi oldalán.

„A Liverpool aggódva várja, hogy kiderüljön, mennyire súlyos Isak sérülése. Feltehetően az alsó lábszárát érinti, és nem térdsérülésről van szó” – fogalmazott

James Pearce, kora este aztán érkezett a hír, hogy hétfőn meglesz az MR-vizsgálat eredménye.

Antoine Semenyo: akciós ár, kemény konkurencia A Liverpoolnál az őszi szezonban szinte végig érezni lehetett, hogy hiába erősítették meg a nyáron mintegy kétszázmillió fontért a támadószekciót, sok a hiányosság. Tovább nehezítette a helyzetet Mohamed Szalah formahanyatlása, majd kirohanása a klub ellen, így nem véletlen, hogy a közelgő januári átigazolási időszakban igyekszik befoltozni a tátongó lyukat a címvédő. Most úgy tűnik, egy kivásárlási záradék révén a Liverpool kedvezményes áron szerezheti meg Antoine Semenyót, a Bournemouth csatárát, aki a Premier League-idény egyik legjobb formában lévő játékosa – a hétvégén a Burnley ellen is betalált, tizenhat bajnoki mérkőzésen nyolc gólnál és három gólpassznál tart. A ghánai támadót – aki nem vesz részt az Afrikai Nemzetek Kupáján, mert hazája nem jutott ki a tornára – már régóta figyelemmel követik az Anfieldből, de miután a nyáron nem vitték el Kerkez Milossal együtt a piros-feketéktől, a piaci ára jelentősen felkúszott, egyes értékelések szerint százmillió font körüli összegig. Nemrégiben azonban kiderült, hogy a szerződésében hatvanmillió fontos kivásárlási záradék szerepel, amely további ötmilliós bónusszal egészülhet ki a teljesítményétől függően. A kedvezményesnek tekinthető összeg azonban csak korlátozott ideig érvényes, a GiveMeSport értesülése szerint a januári átigazolási időszak első tíz napjában. Tökéletes lehetőségnek tűnik tehát a Liverpoolnak, csakhogy már koránt sincs egyedül a versenyben a Mersey-parti klub. A szomszédvár Manchester két óriása, a United és a City is ringbe szállt, és egyik csapat sem arról híres, hogy fukarkodna a nagy összegű kiadásokkal. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy maga a támadó sem biztos benne, hogy januárban kellene váltania. „Nem gondolok túl sokat az átigazolásra. Folyamatosan érkeznek róla a hírek, én is látom őket, nem vagyok vak, de igyekszem a saját csapatomra összpontosítani, élvezem a futballt a Bournemouthban. Örülök, hogy maradtam” – jelentette ki novemberben a Sky Sportsnak adott interjújában, utalva arra, hogy a nyáron, amikor szinte a fél Bournemoutht szétkapkodták a nagy csapatok, ő ötéves szerződéshosszabbítást írt alá.

„Akármennyit is kell kihagynia, kiesése óriási veszteség, mert a Spurs ellen elkapta a fonalat, ami átlendíthette a holtponton. Balszerencse, hogy ugyanezen a ponton meg is szakadhat a formába lendülése. A hozzánk eljutott információk szerint hat hét kényszerpihenő vár rá” – mondta a Nemzeti Sportnak David O’Connell.

A statisztikusok persze már ki is derítették, Alexander Isak mindössze a második játékos a Liverpool történetében, aki csereként beállva gólt szerzett, majd le kellett cserélni. Korábban Josszi Benajunnal esett ez meg, azzal az el nem hanyagolható különbséggel, hogy a Manchester City elleni 2009. novemberi mérkőzésen az izraeli csatár a 18. percben állt be és csak néhány perccel a lefújás előtt kellett elhagynia a pályát sérülés miatt.

Hétfőn talán már pontosan meg lehet határozni, hogy mennyit kell kihagynia a Tottenham ellen súlyosnak tetsző sérülést szenvedő Alexander Isaknak (Fotó: AFP)

A Liverpool pirruszi győzelméhez tartozik még, hogy Isak a szintén sérülés miatt kieső Conor Bradley helyét vette át a pályán, és a jobb oldali védő szereplése sem biztos a következő bajnokin. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a svéd csatárt váltó Jeremie Frimpongot is le kellett cserélni a hajrában – a holland vérző szájjal hagyta el a pályát, és nem tűnt súlyosnak a sérülés –, azért már kezd aggasztónak tűnni a csapat helyzete.

„Szerintem Frimpong bevethető lesz a következő fordulóban, és ha Bradley kiesne, a holland játszik majd a helyén. Frimpong többet vállal a támadásokból, és mivel a Liverpool hazai pályán fogadja a gyengécske Wolvest, ez jó megoldás lehet” – világította meg a helyzetet David O’Connell.

És még nincs vége: a londoni mérkőzés legjobbjának megválasztott Florian Wirtzet is le kellett cserélni a hajrában, combhajlítóizom-húzódástól tartottak vele kapcsolatban. Későbbi információk szerint csak izomgörcsöt kapott, ám ezen a ponton egyértelmű, ha ő sem játszhatna a Wolverhampton ellen, az maga lenne a rémálom Arne Slotnak – főleg ha patikamérlegre tesszük, a sok rossz hír mellett mi lehet üdvözítő a Liverpoolnak a Tottenham elleni bajnoki után. Florian Wirtz ugyanis az utóbbi időben egyre jobb teljesítményt nyújt, és úgy játssza be a pályát, hogy hátrafelé Kerkez Milossal, előre pedig a csatárokkal is kezdi megtalálni a megfelelő ritmust és kapcsolatot. Hogy más ne mondjunk, Alexander Isak gólja előtt tökéletes ütemben passzolt a svédnek.

A problémák, de még inkább az aggodalmak sorát bővíti, hogy a Tottenham ellen a „vörösök” hiába játszottak emberelőnyben – az utolsó percekben kettős emberelőnyben –, a hajrában kisebb pánik lett úrrá a csapaton, és a szerencsének is köszönheti, hogy a hazaiak nem egyenlítettek ki.

„Leginkább azt fájlalom a kilencperces ráadásból, hogy a labda kilencvenöt százalékban a Spursnél volt. Valahányszor megszereztük a labdát, elrúgtuk vagy eladtuk, képtelenek voltunk kicsit is megtartani, így aztán folyamatosan védekezni kényszerültünk. Szerencsénk volt, hogy nem kaptunk újabb gólt” – ismerte el a mérkőzés lefújását követően Arne Slot.

A valóban jó hírek közé így szinte egyedül Hugo Ekitiké formája írható, a francia csatár ugyanis amellett, hogy immár megbízhatóan szállítja a gólokat (az utóbbi három bajnokiján ötször volt eredményes, összességében pedig 11-nél jár 24 Liverpool-mérkőzésen), szemlátomást felvette a Premier League utazósebességét, és tökéletesen bírja szuflával a legkeményebb találkozókat is.

„Összességében sohasem volt olyan rossz a helyzet, mint ahogyan sokan mondták, de az is igaz, hogy még messze vagyunk a tökéletestől. Tudtuk, hogy a nyári változások után időre lesz szükségünk, mire összeállunk” – foglalta össze a csapat helyzetét Arne Slot a Tottenham elleni bajnokit követő sajtótájékoztatóján.

Elsöpri a népharag Cristian Romerót, aki halmozza a lapokat az angol élvonalban Thomas Frank, a Tottenham menedzsere megvédte Cristian Romerót a Liverpool elleni kiállítása után, másoknak viszont lesújtó a véleménye az argentin védőről. „John Brooks nagyot hibázott, hiszen Hugo Ekitiké két kézzel lökte Romerót a második gól előtt – nyilatkozta a mérkőzés után a dán szakember. – Megértem, ha nem látta, szerencsére ott a VAR, amely kihúz a bajból, de ezúttal nem ez történt, ez volt a második hiba. Ha jól végzi a feladatát a játékvezető, Romero nem reklamál, nem kap sárga lapot, így nem is kell kiállítani második sárga lappal. Őrülten szenvedélyes játékos.” Szenvedélyesnek is lehet nevezni, de a statisztikák nem hazudnak: az előző tizenegy Premier League-meccséből egyet kellett kihagynia öt sárga lapos eltiltás miatt, és a tízen, amelyen játszott, összesen nyolc sárga lapot kapott, a Liverpool ellen kettőt is. A BBC szedte össze, hogy 114 angol bajnoki meccsen 34 sárga és három piros lapnál jár – ez lenne a szenvedély? Rengeteg figyelmeztetést kap a játékvezetővel szemben tanúsított stílusa miatt, valamint rendkívül durva, sportszerűtlen megoldásaiért is. A közösségi médiában nem lepődtek meg az újabb kiállításon, több mint tizenegyezren kedvelték azt a bejegyzést az X-en, amelyben az előző 12 tétmeccsen nyolc sárga lapot kapó védőt „nevetségesen barbár” futballistának nevezték. Jamie Redknapp korábbi angol válogatott labdarúgót is idézte a BBC, szerinte Romero jogosan reklamált Hugo Ekitiké gólja után, viszont kendőzetlen véleményt fogalmazott meg a hosszabbításban történtekről: „Csak a szokásos Romerótól. A játékvezető orra előtt rúgó mozdulatot tesz a földön fekvő ellenfél irányába. Ha a négyéves gyerekem csinál ilyet, akkor is megkérdezném tőle, mit művel? Konaté odabökött egy kicsit Romerónak, tudta, ezt a bíró nem látja majd, de nevetséges, amit az argentin csinált.” Joe Hart, a Manchester City és az angol válogatott korábbi kapusa vadnak minősítette a Spurs-játékosok viselkedését: „Nagyon harcoltak, de túl sok fegyelmezetlenséget követtek el. Xavi Simons nem szándékosan akarta bántani honfitársát, Virgil van Dijkot, de borzasztóan veszélyes megmozdulás volt, a piros lap egyértelmű. Abban a pillanatban, hogy Romero megkapta az első sárgáját, borítékoltam, hogy jön a második is. Konaté ugyan kiprovokálta a helyzetet John Brooks játékvezető előtt, muszáj volt felmutatni a másodikat. A Spurs teljesen elveszítette önuralmát, Richarlison nem tudott lenyugodni a meccs után sem, kaotikusnak tűnt a helyzet.” Xavi Simons Instagram-oldalán elnézést kért Virgil van Dijktól, megerősítette, hogy véletlenül lépett az Achilles-inára és a vádlijára. M. D.

LAPSZEMLE BBC A patinás brit lap hangsúlyozta, hogy a Liverpool nagy győzelmet aratott, s pontszámban utolérte a negyedik Chelsea-t, de ez a siker SOKBA KERÜLT A CÍMVÉDŐNEK, mert Alexander Isak kidőlt a sorból. SKY SPORTS A brit lap szerint a liverpooliak túlélték A KAOTIKUS VÉGJÁTÉKOT. Sokáig úgy tűnt, simán nyernek, de Richarlison szépítése után izgalmasan alakult a vége. THE GUARDIAN Noha megverte a Tottenhamet, döcögősen futballozott a Liverpool, ebből a győzelemből HIBA LENNE MESSZEMENŐ KÖVETKEZTETÉST LEVONNI, véli a brit médium.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

TOTTENHAM–LIVERPOOL 1–2 (0–0)

London, Tottenham Hotspur Stadion, 61 138 néző. Vezette: Brooks

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, D. Spence – Bentancur, A. Gray (Palhinha, 71.) – Kudus (B. Johnson, 58.), Bergval (Odobert, 71.), Xavi Simons – Kolo Muani (Richarlison, 80.). Menedzser: Thomas Frank

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Isak, a szünetben; Frimpong, 60.; Chiesa, 90.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+9.) – Ekitiké (A. Robertson, 90+9.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Richarlison (83.), ill. Isak (56.), Ekitiké (66.)

Kiállítva: Xavi Simons (33.), C. Romero (90+3.)