A Napoli harmadszor nyerte meg az olasz Szuperkupát

2025.12.22. 22:13
David Neres (balra) duplája döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)
A bajnok Napoli nyerte meg az olasz labdarúgó Szuperkupát, miután a hétfői, rijádi döntőben 2–0-ra legyőzte az Olasz Kupában címvédő Bolognát.

OLASZ SZUPERKUPA, DÖNTŐ
NAPOLI–BOLOGNA 2–0 (1–0)
Rijád, Szaúd király Egyetemi Stadion. Vezette: Colombo
NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus (Buongiorno, 84.) – Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, 69.) – David Neres (Mazzocchi, 78.), Elmasz (Lang, 69.) – R. Höjlund
BOLOGNA: Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumí, Miranda – Ferguson (Dallinga, 69.), Pobega – Orsolini (Domínguez, 80.), Odgaard (Moro, a szünetben), Cambiaghi (Rowe, 69.) – Castro (Immobile, 79.)
Gólszerző: David Neres (39., 57.)

Formabontó módon immár harmadik éve nemcsak a bajnok és a kupagyőztes kap lehetőséget Olaszországban a Szuperkupa megnyerésére, hanem a két sorozat ezüstérmese is, s az élet úgy hozta, Rijádban a Serie A aranyérmese, a Napoli és a Coppa Italia győztese, a Bologna mérkőzhetett meg a trófeáért.

Az első nagy lehetőség a bajnokcsapat előtt adódott a 10. percben, ám Eljif Elmasz lövése nyomán a labda elkerülte a jobb alsó sarkot, a 36. percben pedig Federico Ravaglia védett nagyot Leonardo Spinazzola finom emelésénél. David Neres 23 méterről leadott lövésénél Ravaglia még bele tudott érni a labdába, amely azonban így is a jobb felső sarokban kötött ki – megérdemelten vezetett a jobban futballozó Napoli.

A fordulás után sem változott a játék képe, Rasmus Höjlund lövésénél és Amir Rrahmani fejesénél is védenie kellett a Bologna kapusának, majd Lewis Ferguson fejesében volt benne az egyenlítés lehetősége. Neres a tizenhatoson belül szerzett labdát, aztán elegánsan löbbölt a hosszú sarokba az 57. percben, s innen már nem volt visszaút a Bolognának: a Napoli 2014 után nyerte meg ismét a Szuperkupát. 2–0

 

