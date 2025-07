Sötét lóból tényleges kihívó? Ismét megpróbálkozhat a feljutás kiharcolásával a Szeged – NB II-es felvezetés, 10. rész

Vajon ezúttal révbe ér a SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA? A 2011-ben alapított klub két idényt töltött eddig a harmadosztályban, ezt leszámítva csak az NB II-ben szerepelt, 2019-es visszatérése óta pedig rendre azt hallani, hogy a Tisza-parti csapat szeretne feljutni az élvonalba. Ez azonban valahogy nem akar összejönni: hiába tartják sokan az együttest minden évben titkos esélyesnek, és hiába van ott folyamatosan az élmezőnyben – olykor kifejezetten tűzközelben –, rendbe lemarad a feljutásról. A szegediek zsinórban három évadban is a 4. helyen zártak, az előző idényben viszont már csak a 7. helyre futottak be.

Ilyen bajnoki szereplés után jött is az edzőváltás, bár a hivatalos kommunikáció szerint Alekszandar Jovicsnak az MLSZ külföldi edzőkre vonatkozó szabálya miatt kellett távoznia. Aczél Zoltán ült le a kispadra, és a vezetőséggel együtt a kereten alkalmazott jó néhány változtatást. Távozott az előző idényben 25 bajnokin pályára lépő Palincsár Martin, az egyaránt csak 14 találkozón szereplő Erdei Carlo és Könczey Márk, illetve a csupán kilencszer lehetőséget kapó Biben Barnabás és Takács János. Emellett négy kölcsönjátékos tért vissza anyaegyesületéhez, közülük a 25 NB II-es meccsen négy gólt szerző szélső, Varga Balázs és a tavaszi szezonra érkezett balhátvéd, 13 mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt jegyző Kotula Máté hiányozhat igazán.

A mag azonban együtt maradt, és olyan játékosokkal erősödött eddig a keret, mint az ötszörös válogatott támadó, Holman Dávid, a 125 NB I-es mérkőzéssel rendelkező bosnyák-magyar szélső, Asmir Suljic, az eddig 139 másodosztályú találkozón pályára lépő balhátvéd, Kalmár Olivér vagy a 69 NB II-es meccset maga mögött tudó középpályás, Rabatin Richárd. S természetesen ott van még a legfrissebb szerzemény, Halmai Ádám. A Ferencvárostól elhozott, legutóbb Soroksáron szerepelt szélső, aki 24 éves kora ellenére már 107 második ligás összecsapáson van túl, melyeken 32 gólt és 13 gólpasszt termelt.

VEZETŐEDZŐ

ACZÉL ZOLTÁN az NB I-ben a REAC-ot, a Siófokot, a Diósgyőrt, valamint a Szombathelyi Haladást irányította, legutóbb pedig az NB III-as Pécsi MFC-nél dolgozott, amellyel az 5. helyen zárt az előző idényben. A tréner május 30-a óta a szegedi csapat vezetőedzője, tehát tétmérkőzésen még nem ült a kispadon. Felkészülési találkozókon eddig vegyes a kép, a paksi 6–1-es vereség után a harmadosztályú Gyulát és a Hódmezővásárhelyt, illetve a bajnoki rivális Soroksárt sikerült legyőzni, de az NB II-es újonc Tiszakécskétől kikaptak a kék-feketék. Ebből persze nagy következtetéseket nem kell levonni, hiszen az 58 éves szakember még formálja a csapatot, és mint minden új edző esetében, neki is időt kell adni.

KULCSJÁTÉKOS

Bár a csapat házi gólkirálya Novák Csanád volt 12 találattal az előző évadban, illetve Borvető Áron is 11 gólt szerzett, amivel szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, mégis MÁRKVÁRT DÁVID lehet az, akin igazán sok múlik majd a következő idényben. A háromszoros magyar válogatott játékos a PMFC, a Puskás Akadémia, a DVTK és a Vasas játékosaként 224 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, de a másodosztályban is van már 125 fellépése, tehát a rutinját kamatoztathatja a játéktéren. Az előző idényben a 30 éves középpályás töltötte a legtöbb időt a pályán a csapatban (2592 percet), csak egy bajnokit hagyott ki – sárga lapos eltiltás miatt –, nyolc gólpasszával pedig fontos pontokhoz segítette az együttest. Szinte biztos, hogy Aczél Zoltán is fontos szerepet szán neki, hiszen mind az öt felkészülési találkozón kezdőként számított rá, s mezőnymunkája mellett gólt is szerzett a rutinos labdarúgó.

A Szeged sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Szeged-Csanád GA–Karcagi SC

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád GA

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Szeged-Csanád GA–HR-Rent Kozármisleny

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)