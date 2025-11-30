Döntetlen Békéscsabán, az egy pontnak inkább a kövesdiek örülhetnek

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 440 néző. Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula – Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló – Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Meglepett, hogy rögtön az elején nagy ziccere volt a vendégeknek. Már a kezdésnél látható volt, hogy bennünk van az utóbbi hetek kudarca, és ezért kevesebbet vállalkoztunk. A mezőnyben megtettük, amit lehetett, küzdöttünk. A legvége – amikor kihagytunk egy nagy helyzetet – alakulhatott volna jobban is, és akkor nem az utolsó helyen zárjuk az őszt.

Csertői Aurél: – Jól kezdtünk, két-három százszázalékos helyzetünk is adódott, melyeket illett volna berúgnunk. Ilyen a foci, amikor kihagyjuk a ziccereket, akkor nem igazán lehet meccset nyerni. A második félidő kiegyenlítettebb, de csapkodó játékot hozott. Megjegyzem, volt két tizenegyesgyanús helyzet a javunkra.

ÖSSZEFOGLALÓ

Gólt nem, de egy Előre- és négy mezőkövesdi ziccert azért hozott az első félidő. A hórihorgas mezőkövesdi támadó, Szalai József rögtön ráijesztett a csabaiakra, s ha Póser Dániel nem véd parádésan, már korán vezethetett volna a borsodi csapat. A békéscsabaiak kapusának sokat köszönhetnek a társak, aki amikor kellett, a helyén volt. A nyolc mérkőzés óta nyeretlen lila-fehérek támadásai erőtlennek, lassúnak tűntek, ennek ellenére nem volt egyoldalú a mérkőzés, de a labdát többet birtokló kövesdiek játékában sokkal több veszély rejlett.

Sokkal aktívabban kezdték a második félidőt a békéscsabaiak, mégsem tudták bevenni Deczki Máté kapuját. A vendégek már messze nem játszottak olyan veszélyesen, mint az első félidőben, a lila-fehérek többet tartózkodtak a térfelükön. A hosszabbításban a hazaiak támadója, Daru Bence kihagyta a meccslabdát, így maradt a döntetlen, melynek inkább a kövesdiek örülhetnek, a Békéscsaba pedig így továbbra is az utolsó helyen áll. 0–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba az idegenben eddig 15 gólt kapó – ez vendégként a második legrosszabb érték a mezőnyben – Mezőkövesd ellen.