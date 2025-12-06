Úszás: Sárkány hét aranyat, Antal kilenc, Jackl öt érmet nyert

Hárman voltak figyelemre méltó főszereplői a 13-18 évesek idei szegedi korosztályos ob-jének: az e heti, négynapos hazai csúcstalálkozón a gyermek korosztály legtermékenyebb képviselőjeként a 2011-es Sárkány Zétény hét elsőséget szerzett, a legidősebb fiataloknál pedig a szerdától szombatig több mint dús egyéni programot lebonyolító két talentum, Antal Dávid és Jackl Vivien nyújtott parádés összteljesítményt.

Sárkány, a Kőbánya SC üdvöskéje stílusosan zárta szereplését a Tiszavirág Sportuszodában:

úgy szerezte meg szombaton hetedik bajnoki aranyérmét, hogy 800 gyorson 7:58.93 perccel évjáratos magyar csúcsot állított fel

a 14 esztendősöknél. Mindehhez további „nyakbavalóként” egy nyolcadik medált is hozzátett, miután 200 háton harmadikként ért célba.

Mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve kiváló napokat tudhat maga mögött a 17 éves Jackl Vivien, aki a gyengébb eredményeket követő hosszabb szünet után tért vissza ismét a versenymedencébe, s a Bp. Honvéd klubszíneiben ugyan, de már ismét tatabányai nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készülve fogott hozzá a „bizonyítási eljáráshoz”. A fővárosiaknál váltókban is közreműködést vállalva nem kevesebb, mint tizenkét számban indult, s öt érmet gyűjtött, az egy ezüsthöz és két bronzhoz két aranyat téve hozzá, jelezve, hogy a „visszaúton” elkezdte az újbóli előrekapaszkodást.

Antal Dávid, a 200 méteres pillangóúszás ez évi ifi Európa-bajnoka és világbajnoki ezüstérmese is monstre műsort vállalt, s igyekezetét kilenc medállal honorálta az élet: a nyírbátoriak 17 esztendős kiválósága egyszer a dobogó harmadik, négyszer a második, s ugyancsak négyszer – közte kedvenc számában is - a legfelső fokára állhatott fel az eredményhirdetések alkalmával. Jellemző, hogy a szombati befejező napon a 100 vegyest megnyerte, 100 pillangón és 200 háton pedig nagyon kevéssel szorult a győztes mögé, aki utóbbi számban az idén ifjúsági Európa-bajnokká avanzsált BVSC-s Rácz Zsombor volt.

A százas pillangónál még elidőzve: a gyermek-korosztályban a fiúknál győztes Jövő SC-s Nagyházi Bence 57.07 másodperccel a 13 éveseknél országos csúcsot javított. Évjáratos rekorddal rukkolt ki a 2012-es győri „pillés”, Zámbó Anna is, aki a döntőben 1:00.87 alatt tudta le a távot.

Az ob utolsó száma, a 4x200 méteres női gyorsváltók döntője is csúcsot hozott: a Ferencvárosi Torna Club Orbán Boróka, Barta Bianka, Kömöz Eszter, Bencsics Angéla összetételű kvartettje 8:09.15 perccel a 17 évesek előző korosztályos rekordját adta át a múltnak.

Kiemelendő még a legfőbb „numizmaták” sorából a nyílt vízen korosztályos váltóval már világ- és Európa-bajnoki címekkel bíró, de medencében is egyre jobb zalaegerszegi Nagy Napsugár, aki Szegeden négy aranyat gyűjtött a 400, 800 és 1500 gyors mellett a 400 vegyest is megnyerve. Remekelt a Jövő SC két serdülőkorú reménysége is: Kertész Boróka hét érmet szerzett 2 arany, 3 ezüst és 2 bronz megoszlásban, Kokas Fanni pedig hat darabból álló kollekciót úszott össze (3-2-1). Kitett magáért a győri Pápai Olivér is, aki 7 arany- és egy ezüstérmet szerzett.

(Kiemelt képünkön: Sárkány Zétény nyolc érmet, egy bronz mellett hét aranyat nyert Forrás: MOB)