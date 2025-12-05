Ősszel újra robog a Loki – de tavasszal hol áll meg?

1. Újra menetel a Loki. A debreceniek 15 mérkőzésen 28 pontot szereztek, ha így folytatják, szinte biztosan a dobogón telelnek, ami nem kis meglepetés a táv feléhez közelítve. Mit gondol, mi lehet a mostani Debrecen titka?

Dzsudzsák Balázs (jobbra) még mindig hasznos tagja a Lokinak (Fotó: Czinege Melinda)

Csank János: – Nekem is meglepő a DVSC szereplése. Vannak meccsek, amelyeken kimondottan jól játszanak a debreceniek, aztán akadtak olyanok, amelyeken kevésbé. Megtalálták Dzsudzsák Balázs helyét is a csapatban, valahogy mindig jókor cserélik le, vagy éppen hagyják pályán. Elöl Bárány Donát olyat tud, amit nem lehet tanítani, igaz, olyat meg nem, amit meg el lehetett volna sajátítani… Sokszor az ösztöne viszi, nem ijedős típus. A mi időnkben benne lett volna egy-két lábtörés az ő futballjában, nem félti magát a kapusokkal szemben sem. Mi biztosan célkeresztbe állítottuk volna őt. A meglepetés erejével lódultak előre a debreceniek, kérdés, lelkileg hogyan dolgozzák fel, hogy a tabella elején telelnek.

Pásztor József: – A DVSC kapujában Varga Ádám kiváló teljesítményt nyújt, kár lett volna, ha a Fradiban marad, hiszen a Lokiban most véd! A fiatalok közül a mezőnyben Szűcs Tamás játéka tetszik, majdnem minden meccsen a csapat erőssége. A játéka kicsit hasonlít a ferencvárosi Tóth Alexéra, ő is mer cselezni. Dzsudzsák Balázs szögletei és szabadrúgásai továbbra is veszélyesek, a baj, hogy még mindig ő az egyik legjobb ebben. És a jelek szerint a szakmai stáb megtalálta vele is a közös hangot az öltözőben, ez fontos. Bajnok azért nem lesz a Loki, de újra belendült a debreceni gyors. Örülök a szereplésének, mégiscsak vidéki, keleti csapat.

Hajdú B. István: – Nagy önbizalommal játszanak a debreceniek. Láthatóan rendkívül egységesek, minden csapatrészben vannak jó játékosaik. A védelmet érzem most erősebbnek, mint az elmúlt években. A sokadvirágzását élő Dzsudzsák Balázs, a válogatott keretbe bekerülő Bárány Donát és a fiatal Szűcs Tamás húzóember. A kupakiesés lehet fájó pont nekik. A bajnokságban nem érdemes azzal foglalkozniuk, kinek hány pontja van, kiegyensúlyozott teljesítménnyel ott lehet lenni a tabella elején. Az is nagy szó, hogy miközben mindenféle befektetőről lehet hallani a városban, a fejek tiszták tudtak maradni. Az idény végén is dobogón lehetnek, kell velük számolni.

2.Véget értek az NB II őszi küzdelmei, a Honvéd telel az élen, a kispesti csapatot a Vasas és a szezon végére kiegyenesedő Kecskemét követi. Elég erősnek tartja-e a Honvédot a másod­osztályú bajnoki cím megnyerésére, jövőre rendeznek-e újra élvonalbeli mérkőzést a Bozsik Arénában?

A Honvéd áll az NB II-es tabella élén (Fotó: Czinege Melinda)

Csank János: – Akkora fórjuk nincs, hogy már most hátradőlhessenek a fotelben. A Kecskemétnek is van rutinja a feljutásban, masszív csapat lett a szezon végére. A Honvéd, a Vasas és a Kecskemét a végsőkig küzd majd a feljutásért. A tavasz nagy csörte lesz! Kérdés, ki hogyan igazol a télen, bár az átigazolási piacon nem könnyű ilyenkor, télidőben halászgatni. Kispestre pénz is állt a házhoz, ez azért megkönnyíti a helyzetet. Meglepve nézem a Békéscsaba utolsó helyét, valami nagyon nem stimmelhet egykori klubomnál. Egy ekkora városban pénznek is kellene lennie...

Pásztor József: – A Honvéd, a Vasas és a Kecskemét hármasból kerül ki a két feljutó. Bár ilyen biztos lenne az ötös találatom a lottón. A többi csapatnak egyszerűen nincs esélye. A Kecskemét Tímár Krisztiánnal összekapta magát, öt pont a lemaradása. Kispesten a pénzcsap is megnyílt, két húzóembert biztosan igazolnak a télen. Feczkó Tamás és a játékosok egy hullámhosszon vannak, ez abból is látszik, hogy a gólok után a játékosok gyakran kimennek a kispadhoz ünnepelni. A kispesti székházban Fórizs Sándor sportigazgatóként, a pályán másodedzőként Márton István dolgozik, mindkettő volt játékosom Békéscsabán. Mi az Előrével utolsók vagyunk a tabellán, a vezetőedzőt, Csató Sándort ütik-vágják a szurkolók. Valamin változtatni kell, mert így a végén kiesünk. Mondjuk, ezt hónapokkal ezelőtt elmondtam már a vezetőknek.

Hajdú B. István: – A Honvéd már tavasszal is olyan erényeket csillogtatott, amelyek alapján nem meglepő a mostani teljesítmény. Gazdaságilag is megerősödött a klub, nem lehet más cél, mint a feljutás. Úgy érzem, erre megérett a csapat. Azt se feledjük, jó néhány másodosztályú mérkőzésén több néző volt, mint némelyik NB I-es meccsen. A Kecskemét szépen összeállt, a Vasassal harcolhat majd a másik feljutó helyért. Nem lenne meglepetés a KTE feljutása sem, és úgy látom, erre van is igény a városban, a helyi vállalkozókat is valahogy bevonták, ez is bravúr.

3. Novemberben külön foglalkoztunk a profi sportolók táplálkozásával, Bartha Ákos élelmiszerkutató elmondta, a megfelelő tápanyagbevitellel nagyjából 25 százalékos teljesítményfokozást lehet elérni. Mit gondol erről? Régen, ugyebár, belefért a desszert is…

Nagyon nem mindegy, hogy egy profi sportoló mit eszik (Fotó: AFP)

Csank János: – Nálunk nem a kaja, a pia volt inkább a gond. Sokan belecsúsztak az éjszakai életbe, nem tudom a mostaniaknál hogyan megy ez. A táplálkozást a mi időnkben is forszírozták, nyilván nem ilyen hangsúlyosan, de azért tudtuk, hogy meccs előtt nem zabálunk be rántott húsból. Ettük a tésztát, a rizst, azt hallottuk, hogy az jó. Az atlétáktól lestünk el néha tippeket. Amúgy azt állítom, hogy a magyar futball nem azért szakadt le, mert a táplálkozásunkra nem figyeltünk oda. Töltött káposztát csak a téli pihenőben ettem, amikor nem volt edzés. Máskor nem is esett jól. Valahogy ösztönösen tudtuk, hogy mi a jó.

Pásztor József: – Most kezdjem azzal, hogy éppen várom a keresztfiamékat, mert délután kolbászt töltünk…? Én úgy vagyok vele, mindent enni kell. Halat, marhahúst, pörköltet, szalonnát. Minél változatosabban. Na és zöldséget, gyümölcsöt. Hátul nálunk a kertben harminckét gyümölcsfa van, alma, barack, szilva, cseresznye, ki tudja, még mi. Nem permetezem őket, szóval tutira minden bio. Feketeszőlő is van, a nyáron kiülök tíz percre a lugasba, és leeszek egy-két fürtöt. Emlékszem, annak idején Nyilasi Tibor abba akarta hagyni a futballt, huszonöt éves lehetett, fáradt volt, nem érezte jól magát. Végül elment a Sportkórházba, a vérvételből kiderült, hogy vashiánya van, csodának tartották, hogy járni tud. Egy hónap alatt újra erőre kapott, és visszatért a játékkedve is.

Hajdú B. István: – Százalékban nem tudnám kifejezni, mennyit érhet a megfelelő táplálkozás, ezt talán az tudná igazán megmondani, aki táplálkozott helytelenül, majd elkezdett helyesen enni. A helyes táplálkozás fegyelemre is oktat, amikor a gyerek odahaza eszi a pizzát, a sportoló nem ehet belőle. Olyan véleményt is hallottam, éhesen nem lehet futballozni. Volt olyan válogatott mérkőzés, amelyik előtt cápauszonyleves és marhapörkölt volt a menü… Nem biztos, hogy ez a legjobb. A sérülékenységre is jó hatással lehet a megfelelő tápanyag, a táplálkozástudomány egyértelműen olyan terület, amit illik komolyan venni. Egy-egy étkezés a csapatépítést is szolgálhatja, a paksiak disznót szoktak vágni. A müzliestet valahogy nehezen tudom elképzelni egy focicsapat kapcsán.