Korábbi másodosztályú gólkirállyal tuningolná fel halvány támadójátékát a Békéscsaba – NB II-es felvezetés, 3. rész

A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE az előző idényben újoncként vágott neki az NB II-es bajnokságnak, így nem meglepő, hogy a bennmaradásért küzdött. A szezon során öt hétvégét követően is kieső helyen állt, még a 28. forduló után is. A következő mérkőzésen azonban hazai pályán, hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a Budafokot, és ezzel meg tudta őrizni másodosztályú tagságát. A nyári szünetben azonban jelentősen átalakult a keret, hiszen eddig kilencen távoztak, és nyolcan érkeztek. Öt olyan játékos nincs már a 14. helyen zárt lila-fehéreknél, aki részese volt az említett BMTE elleni sikernek: a kapus Uram János, a 9 találattal a csabai gólok majdnem egyharmadát szállító, és 2 gólpasszt is jegyző Czékus Ádám, a középső védő Fazekas Lóránt, a szűrőként és középső védőként is bevethető Ferencsik Bálint és a a támadó középpályás Kovács Kolos.

A Csaba a nyáron eddig kizárólag olyan játékosokat szerződtetett, akikért nem kellett átigazolási díjat fizetni: vagy mert lejárt a szerződésük, vagy kölcsönbe érkeztek. Érdemes kiemelni, hogy a viharsarkiaknál folytatja az eddig Szegeden védő Takács János, bár a jelen állapot szerint várhatóan második számú kapus lesz, hiszen a Budafok révén NB I-es tapasztalattal is rendelkező Póser Dánielt választották meg csapatkapitánynak.

A Békéscsaba támadójátéka az előző idényben eléggé harmatos volt, hiszen az együttes 30 mérkőzésen mindössze 30 gólt hozott össze (1.0-es gólátlag), és ez a második legrosszabb mutató volt az NB II-ben az utolsó helyen végző Tatabánya (28 gól) után. Ennek tükrében nem váratlan, hogy négy középcsatár is van az újak között, Zsolnai Richárd, Borsos Filip, Ésik Ákos és Daru Bence.

VEZETŐEDZŐ

CSATÓ SÁNDOR rengeteg szállal kötődik Békéscsabához, hiszen a belső középpályás 375 NB I-es mérkőzéséből 239-et a lila-fehérek színeiben játszott. Tagja volt az 1988-ban Magyar Népköztársasági Kupát, majd hat évvel később az NB I-ben bronzérmet nyert együttesnek. A 60 éves szakember tréneri pályafutása több mint két évtizede kezdődött, vezetőedzőként a ZTE-t és az ETO FC Győrt irányította, mielőtt 2023 júniusában kinevezték az NB III-as Békéscsaba élére. Az első évben feljutást ünnepelhetett, majd miután benntartotta a csapatot, szerződést hosszabbítottak vele, így az előttünk álló idényben is ő irányíthatja a lila-fehéreket.

KULCSJÁTÉKOS. Amikor megkérdeztük Csató Sándort, hogy kit tart csapata kulcsjátékosának, nem akart megnevezni senkit, mert az a célja, hogy egységes, harcos csapatot alakítson ki, sok jól teljesítő játékossal. Mi úgy gondoljuk, hogy a 194 centis DARU BENCE lehet az együttes egyik fontos szereplője, hiszen a 2015–2016-os idényben a ZTE színeiben 22 találattal gólkirály volt az NB II-ben, később az élvonalbeli Paksnál is megfordult, legutóbb pedig 11 gólig jutott az NB III-as Pécsi MFC játékosaként. Előnyös adottságai vannak és 31 évesen kellő tapasztalattal is rendelkezik ahhoz, hogy kifárassza az ellenfelek védőit, illetve gólerősebbé tegye a csabaiak támadójátékát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Borsos Filip (Ajka), Daru Bence (PMFC), Ésik Ákos (Kisvárda – kölcsönbe), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönbe), Maronyai Zalán (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Óvári Balázs (Komáromi VSE – kölcsönből vissza), Takács János (Szeged-Csanád GA), Zsolnai Richárd (Ajka)

Távozott: Czékus Ádám (Kisvárda Master Good – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Fazekas Lóránt (Karcag), Gyenti Kristóf (DVSC – kölcsönből vissza), Kovács Kolos (Kecskeméti TE – kölcsönből vissza), Ferencsik Bálint Donát (Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Kohut Máté (DVSC – kölcsönből vissza), Pintér Norbert (Gyulai Termál FC), Rácz Balázs (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), Uram János (Vasas – kölcsönből vissza)

A Békéscsaba sorsolása az első öt fordulóban:

1. forduló, július 27., 19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)