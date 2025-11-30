Nem tudott nyerni a Csákvár, lecsúszott a dobogóról a téli szünetre

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 90+3.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Magyar Zs. (39. – 11-esből), ill. Novák Cs. (81.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nagyon nehéz meccs volt, sokkal inkább a küzdelem, semmint a játék dominált. Ez nem a mi játékunk volt, de felvettük a kesztyűt, és így is közel álltunk a győzelemhez. Le a kalappal a csapat és a stáb előtt az egész őszi teljesítményért.

Aczél Zoltán: – A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem szerzünk pontot. Végig nagy mezőnyfölényben játszottunk, fizikailag ellenfelünk fölé nőttünk. Tucatszámra adtuk be a labdákat a két szélről, és csak begyötörtük az egyenlítő gólt.

A szegediek a hajrában egyenlítettek (Fotó: Török Attila)

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság 15., idei utolsó fordulójában az idény meglepetéscsapata, a játéknap előtt harmadik helyen tanyázó Aqvital FC Csákvár azt a Szegedet fogadta, amely szeretne beleszólni a feljutásért zajló versenyfutásba. A hazaiak dolgát nehezítette, hogy három, kölcsönben Csákváron szereplő fiatalja (Pál Barna, Umathum Ádám, Mondovics Kevin) szerdán még Bukarestben lépett pályára az ifjúsági BL-ben a Puskás Akadémia színeiben, s csak pénteken tért vissza az NB II-es gárdához.

Nagy lendülettel kezdett a Szeged, azonnal kapujához szegezte vendéglátóját, melynek szemmel láthatóan nem ízlett a Tisza-partiak magas letámadása. Sok volt az apró fault, Márkvárt Dávid sorozatban ívelhette a hazai tizenhatoson belülre a szabadrúgásokat. Elsősorban a kétméteres center, Novák Csanád fejét kereste, akivel óriási küzdelmet vívtak a csákváriak 18 éves középső védői, Pál Barna és Umathum Ádám. A szegedi fölény helyzetekben azonban nem mutatkozott meg, csupán a rögzített játékhelyzetek után akadt egy-két lehetőségük Borvető Áronéknak. Fél óra elteltével Holman Dávid hozta a frászt a hazai szurkolókra, 20 méteres lövése a kapufán csattant. Még ki sem bosszankodták magukat a vendégek, amikor első igazi helyzetét gólra váltotta a Fejér megyei csapat – Magyar Zsolt értékesítette a tizenegyest.

A szünet után minden ott folytatódott, ahol 15 perccel korábban befejeződött. A kék-feketék meddő támadásokat vezettek, a Csákvár pedig várt a kontra lehetőségére. Inkább küzdelem, semmint játék jellemezte a második félidőt, egészen a hajráig ritkán forogtak veszélyben a kapuk. Az utolsó percekben aztán a szegediek sokadik beadását Novák Csanád gólra váltotta, döntetlenre alakítva az eredményt, így a hazaiak a negyedik, a vendégek a hetedik helyen telelnek a másodosztályú bajnokságban. 1–1