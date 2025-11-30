Nemzeti Sportrádió

Nem tudott nyerni a Csákvár, lecsúszott a dobogóról a téli szünetre

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 18:51
null
Döntetlennel zárult a találkozó (Fotó: Török Attila)
Címkék
Csákvár NB II 15. forduló NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 15. fordulójában az őszi idény meglepetéscsapata, a Csákvár az első félidőben megszerezte a vezetést, majd a szünet után hősies védekezéssel döntetlenre hozta a meccset a végig mezőnyfölényben futballozó Szeged ellen (1–1).

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 90+3.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Magyar Zs. (39. – 11-esből), ill. Novák Cs. (81.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Nagyon nehéz meccs volt, sokkal inkább a küzdelem, semmint a játék dominált. Ez nem a mi játékunk volt, de felvettük a kesztyűt, és így is közel álltunk a győzelemhez. Le a kalappal a csapat és a stáb előtt az egész őszi teljesítményért.
Aczél Zoltán: – A sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem szerzünk pontot. Végig nagy mezőnyfölényben játszottunk, fizikailag ellenfelünk fölé nőttünk. Tucatszámra adtuk be a labdákat a két szélről, és csak begyötörtük az egyenlítő gólt.

A szegediek a hajrában egyenlítettek (Fotó: Török Attila)

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság 15., idei utolsó fordulójában az idény meglepetéscsapata, a játéknap előtt harmadik helyen tanyázó Aqvital FC Csákvár azt a Szegedet fogadta, amely szeretne beleszólni a feljutásért zajló versenyfutásba. A hazaiak dolgát nehezítette, hogy három, kölcsönben Csákváron szereplő fiatalja (Pál Barna, Umathum Ádám, Mondovics Kevin) szerdán még Bukarestben lépett pályára az ifjúsági BL-ben a Puskás Akadémia színeiben, s csak pénteken tért vissza az NB II-es gárdához.

Nagy lendülettel kezdett a Szeged, azonnal kapujához szegezte vendéglátóját, melynek szemmel láthatóan nem ízlett a Tisza-partiak magas letámadása. Sok volt az apró fault, Márkvárt Dávid sorozatban ívelhette a hazai tizenhatoson belülre a szabadrúgásokat. Elsősorban a kétméteres center, Novák Csanád fejét kereste, akivel óriási küzdelmet vívtak a csákváriak 18 éves középső védői, Pál Barna és Umathum Ádám. A szegedi fölény helyzetekben azonban nem mutatkozott meg, csupán a rögzített játékhelyzetek után akadt egy-két lehetőségük Borvető Áronéknak. Fél óra elteltével Holman Dávid hozta a frászt a hazai szurkolókra, 20 méteres lövése a kapufán csattant. Még ki sem bosszankodták magukat a vendégek, amikor első igazi helyzetét gólra váltotta a Fejér megyei csapat – Magyar Zsolt értékesítette a tizenegyest.

A szünet után minden ott folytatódott, ahol 15 perccel korábban befejeződött. A kék-feketék meddő támadásokat vezettek, a Csákvár pedig várt a kontra lehetőségére. Inkább küzdelem, semmint játék jellemezte a második félidőt, egészen a hajráig ritkán forogtak veszélyben a kapuk. Az utolsó percekben aztán a szegediek sokadik beadását Novák Csanád gólra váltotta, döntetlenre alakítva az eredményt, így a hazaiak a negyedik, a vendégek a hetedik helyen telelnek a másodosztályú bajnokságban. 1–1

Az egy pont nem volt elég a Csákvárnak, hogy a dobogón maradjon (Fotó: Török Attila)

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen, hazai pályán nulla vereséggel rendelkező Csákvár az előző négy idegenbeli bajnokiján gólképtelen Szeged ellen.

Csákvár NB II 15. forduló NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Legfrissebb hírek

Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
1 órája

A háromgólos győzelmet arató Honvéd hárompontos előnnyel telelhet az NB II élén

Labdarúgó NB II
2 órája

Döntetlen Békéscsabán, az egy pontnak inkább a kövesdiek örülhetnek

Labdarúgó NB II
2 órája

Pálinkás duplájával gyűrte le a KTE a Soroksárt

Labdarúgó NB II
2 órája

Bravúr a javából: története során először győzte le hazai pályán az Ajka a Vasast!

Labdarúgó NB II
4 órája

A paksi győzelem csak fellángolás volt? Hármat kapott az Újpest Kisvárdán

Labdarúgó NB I
5 órája

A Videoton ellen is kétgólos hátrányból felállva szerzett pontot hazai pályán a Budafok

Labdarúgó NB II
6 órája

Kétszer villant a piros lap Karcagon, már nem hibátlan hazai pályán az újonc

Labdarúgó NB II
6 órája
Ezek is érdekelhetik