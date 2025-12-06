Nemzeti Sportrádió

Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

B. A. P.B. A. P.
2025.12.06. 20:50
Idegenben nyert a Lens (Fotó: AFP)
Lens Ligue 1 francia labdarúgás Nantes Strasbourg Toulouse
A francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 15. fordulójának első szombati mérkőzésén a Lens 2–1-re nyert a Nantes vendégeként, míg a Toulouse hazai pályán győzte le a Strasbourgot.

A legutóbbi kilenc meccséből mindössze egyet elvesztő Lens az idényben még csak két győzelmet arató Nantes vendégeként lépett pályára. A vendégek a 34. percben Florian Thauvin révén szereztek vezetést, majd négy perccel később Juszef el-Arabi egyenlített. A marokkói a büntetőt elhibázta, a kipattanót azonban értékesítette.

A szünet után egyre inkább beszorult a kapuja elé a Nantes. Wesley Said a 79. percben lesgólt szerzett, két percre rá már érvényes keretek között is betalált. A Lens 2–1-re nyert, ezzel biztossá vált, hogy megőrzi első helyét a tabellán.

Később a Toulouse Emerson első félidei találatával 1–0-ra nyert a Strasbourg ellen. A vendégek ugyan 72 százalékos labdabirtoklással rendelkeztek, de egyszer sem találták el a kaput.

FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
KÉSŐBB
21.05: Paris SG–Rennes

Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Lens

15

11

1

3

26–13

+13 

34 

2. Paris SG

14

9

3

2

27–12

+15 

30 

3. Marseille

15

9

2

4

35–15

+20 

29 

4. Lille

15

9

2

4

29–17

+12 

29 

5. Rennes

14

6

6

2

24–18

+6 

24 

6. Lyon

14

7

3

4

20–15

+5 

24 

7. Monaco

15

7

2

6

26–26

23 

8. Strasbourg

15

7

1

7

25–20

+5 

22 

9. Toulouse

15

5

5

5

21–19

+2 

20 

10. Brest

15

5

4

6

20–24

–4 

19 

11. Nice

14

5

2

7

19–25

–6 

17 

12. Angers

14

4

4

6

12–17

–5 

16 

13. Paris FC

14

4

3

7

21–26

–5 

15 

14. Le Havre

14

3

5

6

13–21

–8 

14 

15. Lorient

14

3

5

6

18–28

–10 

14 

16. Nantes

15

2

5

8

13–24

–11 

11 

17. Metz

14

3

2

9

14–31

–17 

11 

18. Auxerre

14

2

3

9

8–20

–12 

 

 

