Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

A legutóbbi kilenc meccséből mindössze egyet elvesztő Lens az idényben még csak két győzelmet arató Nantes vendégeként lépett pályára. A vendégek a 34. percben Florian Thauvin révén szereztek vezetést, majd négy perccel később Juszef el-Arabi egyenlített. A marokkói a büntetőt elhibázta, a kipattanót azonban értékesítette.

A szünet után egyre inkább beszorult a kapuja elé a Nantes. Wesley Said a 79. percben lesgólt szerzett, két percre rá már érvényes keretek között is betalált. A Lens 2–1-re nyert, ezzel biztossá vált, hogy megőrzi első helyét a tabellán.

Később a Toulouse Emerson első félidei találatával 1–0-ra nyert a Strasbourg ellen. A vendégek ugyan 72 százalékos labdabirtoklással rendelkeztek, de egyszer sem találták el a kaput.

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)

Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)

KÉSŐBB

21.05: Paris SG–Rennes

Vasárnap játsszák

15.00: Nice–Angers

17.15: Auxerre–Metz

17.15: Le Havre–Paris FC

20.45: Lorient–Lyon

Pénteken játszották

Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)

Kiállítva: Ajorque (60., Brest)

Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)