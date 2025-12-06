Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens
A legutóbbi kilenc meccséből mindössze egyet elvesztő Lens az idényben még csak két győzelmet arató Nantes vendégeként lépett pályára. A vendégek a 34. percben Florian Thauvin révén szereztek vezetést, majd négy perccel később Juszef el-Arabi egyenlített. A marokkói a büntetőt elhibázta, a kipattanót azonban értékesítette.
A szünet után egyre inkább beszorult a kapuja elé a Nantes. Wesley Said a 79. percben lesgólt szerzett, két percre rá már érvényes keretek között is betalált. A Lens 2–1-re nyert, ezzel biztossá vált, hogy megőrzi első helyét a tabellán.
Később a Toulouse Emerson első félidei találatával 1–0-ra nyert a Strasbourg ellen. A vendégek ugyan 72 százalékos labdabirtoklással rendelkeztek, de egyszer sem találták el a kaput.
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
KÉSŐBB
21.05: Paris SG–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Lens
15
11
1
3
26–13
+13
34
|2. Paris SG
14
9
3
2
27–12
+15
30
|3. Marseille
15
9
2
4
35–15
+20
29
|4. Lille
15
9
2
4
29–17
+12
29
|5. Rennes
14
6
6
2
24–18
+6
24
|6. Lyon
14
7
3
4
20–15
+5
24
|7. Monaco
15
7
2
6
26–26
0
23
|8. Strasbourg
15
7
1
7
25–20
+5
22
|9. Toulouse
15
5
5
5
21–19
+2
20
|10. Brest
15
5
4
6
20–24
–4
19
|11. Nice
14
5
2
7
19–25
–6
17
|12. Angers
14
4
4
6
12–17
–5
16
|13. Paris FC
14
4
3
7
21–26
–5
15
|14. Le Havre
14
3
5
6
13–21
–8
14
|15. Lorient
14
3
5
6
18–28
–10
14
|16. Nantes
15
2
5
8
13–24
–11
11
|17. Metz
14
3
2
9
14–31
–17
11
|18. Auxerre
14
2
3
9
8–20
–12
9