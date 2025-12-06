A Szeged szerződést hosszabbított Szilágyi Benjáminnal

Nemzeti Sportrádió

2025.12.06.
Szilágyi Benjámin
A Szeged 2028. június 30-ig meghosszabbította a fiatal jobbszélső, Szilágyi Benjámin szerződését – tudtuk meg az NB I-es kézilabdacsapat hivatalos honlapjának szombati híréből.

„Mindenki tudja, mit jelent nekem az OTP Bank-Pick Szegedben játszani – idézi a klubhonlap a 22 éves Szilágyi Benjámint. – Kicsi koromtól ez volt az álmom: hogy szegedi mezt viselhessek. Nagy öröm számomra, hogy a klub számít rám, hosszú távra tervez velem, és továbbra is büszkén viselhetem a kék mezt. Ez még nagyobb munkára ösztönöz, tudom, hogy nincs megállás: még többet kell edzenem, mert mindig van hova fejlődnöm. Szeretném megköszönni a családomnak, hogy mindig mellettem állt, támogatott, hogy idáig eljuthassak. Hálás vagyok minden edzőmnek és a csapattársaimnak is, mert nélkülük nem tartanék itt. Szerencsés vagyok, mert csupa jó ember vesz körül. Nincs megállás, dolgozom tovább keményen.”

Szilágyi végigjárta a ranglétrát a szegedi klubban, minden korosztályban válogatott volt, a napokban bekerült Chema Rodríguez bő Európa-bajnoki keretébe, és a magyar felnőtt strandkézilabda-válogatottban is meghatározó szerepet töltött be.

Az NB I-ben és Magyar Kupában 90 mérkőzésen 266 gólt dobott. 

„Mindig öröm arról beszámolni, hogy egy magyar játékossal hosszabbítunk szerződést. Az pedig még boldogabbá tesz bennünket, hogy klubunk saját nevelésű játékosával, egykori akadémistánkkal tehetjük ezt. Fiatal játékosunk igazi példakép lehet: szegedi születésű kézilabdázóként is el lehet érni azokat a célokat, amelyeket fiatalként kitűzött maga elé, és egy Bajnokok Ligájában szereplő csapatban is lehet szerepet kapni, ha valaki alázattal, szorgalommal végzi a munkát” – tette hozzá Szűcs Ernő Péter klubelnök.

 

