Pálinkás duplájával gyűrte le a KTE a Soroksárt

2025.11.30. 18:45
Banó-Banó Bence, a Kecskemét játékosa (jobbra) ezúttal tizenegyesből sem tudott betalálni (Fotó: Réti Attila/Kecskeméti TE)
NB II 15. forduló NB II élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár KTE
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a Soroksár pontszerzési reményeit sokáig kapusa tartotta életben, de a hajrában Pálinkás Gergő három percen belül összehozott duplája három pontot ért hazai pályán a KTE-nek (2–1).

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SOROKSÁR SC 2–1 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1016 néző. Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Merényi, a szünetben) – Bolgár, Haris, Kovács B. (Eördögh, 61.), Szojma – Czékus (Bolyki, 61.), Banó-Szabó (Derekas, 61.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Vass Á. (Nagy O., 73.), Németh E. (Gágyor, 84.) – Gálfi, Köböl (Tóth G., 84.), Korozmán (Lukács D., 14.; Bagi, 84.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Pálinkás (80., 82.), ill. Könczey (89.)
Kiállítva: Könczey (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Támadtunk, jó lett volna gyorsan eldönteni a meccset, azonban az első félidőben nem sikerült. Azért a fölény idővel góllá érett, a helyzetet türelmesen megoldotta a csapat. A három pont volt a legfontosabb.
Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy jól és szervezetten játszó csapathoz érkezünk, és bár készültünk a beadásokra, ám gólra gólt kaptunk, utána már nehéz helyzetbe kerültünk. Készültünk a beadásokra, de ennyi van most bennünk. 

A fehér mezes Soroksárnak ezúttal csak a szépítésre futotta (Fotó: Réti Attila/Kecskeméti TE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét az első perctől kezdve nagy nyomást helyezett a soroksári kapura, így a vendégek csak a védekezésre tudtak koncentrálni. Sorban jöttek a hazai lehetőségek, a legnagyobb Pálinkás előtt adódott, aki azonban Czékus beadása után a lécet találta el. Banó-Szabónak is volt egy veszélyes fejese, de a végén szabadrúgásból a Soroksár is betalálhatott volna, Köböl a kapufát találta el.

Czékus próbálkozását ezúttal védte Radnóti, a Soroksár kapusa (Fotó: Réti Attila/Kecskeméti TE)

A második félidő rögtön egy hazai büntetővel indult, ám az 50. percben a KTE-nevelés Radnóti Dániel magabiztosan kitolta Banó-Szabó jobbra tartó lövését. A folytatásban a KTE mindent megtett a vezető gól megszerzése érdekében, többször is csak a vendégek kapusa tartotta életben a Soroksár pontszerzési reményeit. A 80. percben aztán megtört a jég, Merényi szögletéből Pálinkás Gergő fejelt a kapuba, majd ugyanő két perccel később ismét megelőzte Radnótit, megduplázva a lila-fehérek előnyét. A vendégek egy perccel a rendes játékidő letelte előtt szépítettek Könczey Márk révén (aki a ráadás során piros lapot kapott), de a KTE így is megnyerte a mérkőzést (2–1), és a harmadik helyen zárta az őszi idényt.

Tímár Krisztián együttesének mindössze három pont a hátránya a második, azaz feljutó helyen álló Vasassal szemben. A Soroksár már öt forduló óta nyeretlen, és csak több győzelmének köszönheti, hogy nem telel kieső pozícióban. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

