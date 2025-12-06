Körmenden szenvedte el idénybeli második vereségét a Falco

A Körmend és a Szombathely 116. egymás elleni bajnokiját játszotta az élvonalban és 60. alkalommal nyert a Körmend. Az első negyedben a házigazda 17 ponttal elhúzott, és még a második közepén is vezetett 15-el, de a Szombathely elkezdett felzárkózni, a nagyszünetre tízpontosra, a harmadik játékrész végére pedig négypontosra faragta le a hátrányát. Az utolsó negyed 61–57-es körmendi vezetéssel kezdődött, de a vendégek képtelenek voltak tartani a lépést, és a házigazda az utolsó tíz percet 38–22-re nyerte meg, összességében pedig fölényesen a rangadót.

A Körmendnél két amerikai, a 32 pontot szerző Jalen Shamar Moore, illetve a 18 pontos Marchelus Avery volt a legeredményesebb, míg a Falco legjobbja Perl Zoltán volt szintén 18 ponttal.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

EGIS KÖRMEND–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 99–79 (33–22, 16–20, 12–15, 38–22)

Körmend, 2000 néző. V: Praksch, Benczur, Major

KÖRMEND: Kelly 8/3, Durázi 11/3, AVERY 18/12, Ivosev 3, GRIMES 12. Csere: MOORE 32/15, Hansen 5/3, Ferencz, Kiss B. 2, Kiss M. 8/3, Bartik, Nagy P. Edző: Matthias Zollner

SZOMBATHELY: Váradi 5/3, Tanoh Dez 9, Novakovics 5, Wójcik 6, Belo 6. Csere: PERL 18/3, Jovanovics 9/3, Keller Á. 2, Bognár 6, WHELAN 11/9, Verasztó, Herger 2. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 7. p.: 27–12. 12. p.: 35–22. 15. p.: 41–28. 18. p.: 47–35. 23. p.: 51–48. 27. p.: 57–52. 32. p.: 67–57. 36. p.: 78–66. 38. p.: 94–74

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Elismerésem a játékosoknak és a szurkolóinknak, akik ezúttal is remek hangulatot teremtettek, jó volt ismét a körmendi csapat padján ülni. Keményen dolgoztunk az elmúlt napokban, örülök annak, hogy sok mindent megvalósítottunk abból, amit elterveztünk. Ez fontos győzelem volt, dolgozunk tovább, hiszen nehéz mérkőzések várnak ránk.

Milos Konakov: – Nem játszottunk megfelelő energiával, bár voltak jó pillanataink, de a Körmend akarata érvényesült a pályán. Nagyon sok pontot kaptunk, ilyen védekezéssel nem lehet mérkőzést nyerni. Nem használtuk ki a faultlehetőségeket, könnyű kosarakat kaptunk, a visszarendeződéssel is akadtak gondjaink.

SOPRON KC–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 73–86 (28–14, 16–29, 17–15, 12–28)

Sopron, 1300 néző. V: Cziffra, Minár, Földesi Á.

SOPRON: THOMPSON 19/9, Nelson 9/3, Hajdu, Kovács B. 8/6, Struger 7. Csere: Flasár Z. 4, MESZLÉNYI 14/3, Manjgafic 5/3, Takács K. 7/3. Edző: Gasper Potocnik

KAPOSVÁR: Trammell 9/6, WILSON 21/9, Roszics, FILIPOVITY P. 15, Brown 7. Csere: Tarján, WALKER 16/12, Szőke Bálint 4, PAÁR 11/9, Simon B. 3/3. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 13–3. 5. p.: 20–5. 8. p.: 24–10. 12. p.: 28–19. 15. p.: 35–30. 18. p.: 41–38. 22. p.: 49–43. 25. p.: 51–48. 28. p.: 59–54. 32. p.: 61–66. 35. p.: 63–73. 38. p.: 69–84. Kipontozódott: Brown (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Sok sérült játékosunk volt, és voltak, akik válogatottakban szerepeltek, ezt már a meccs előtt is elmondtam. Többen sérülten vagy betegen játszottak, és ez nagyon fontos oka annak, hogy visszaestünk, főleg a második és az utolsó negyedben a védekezés terén, energiában, és rossz döntéseket hoztunk. Amikor fáradtak a játékosok és nincsenek rendben fizikailag, ez a következménye. Teljesen érthető, hogy sok szurkolónk dühös és csalódott, de egy idényen belül vannak jó és rossz periódusok. Most nem vagyunk jó helyzetben, de a kosárlabdában sok minden változhat rövid idő alatt is.

Dzunics Braniszlav: – A második negyedtől összekaptuk magunkat védekezésben, ezzel az egész meccsen párosult a jó külső dobószázalék. Köszönjük a szurkolóknak a támogatást! Meg kell említenem a rendkívül sportszerű hazai csapatot, amely bár kikapott tőlünk, jó évadot fut, ezért még értékesebb az ellene aratott győzelmünk.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–SZTE-SZEDEÁK 95–81 (21–17, 23–20, 26–18, 25–26)

Pécs, 900 néző. V: Goda, Söjtöry, Kapusi

PÉCS: CSARAPICS 14/6, VINALES 13/3, Mezőfi 2, DURMO 21/3, MELEG 13. Csere: Lukácsi 8/6, Brbaklics 7/3, POHTO 14, Bor, Rátgéber T. 3/3. Edző: Sebastjan Krasovec

SZEGED: CSEH 10/3, VULIKICS 12/9, Polányi, DRENOVAC 18, Records 9. Csere: MOSS 24/9, Zsíros 6/6, Kerpel-Fronius G., Anda 2. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 8. p.: 15–13. 13. p.: 31–24. 17. p.: 36–29. 22. p.: 48–40. 27. p.: 62–48. 33. p.: 71–59. 38. p.: 92–76. Kipontozódott: Records (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Remek meccset játszottunk, jó teljesítményt nyújtottunk. Ezt kell most továbbvinni a következő mérkőzésekre is.

Simándi Árpád: – Nagyon sok kosarat kaptunk, rosszul védekeztünk, így nem tudunk nyerni.

ALBA FEHÉRVÁR–MVM-OSE LIONS 87–84 (19–27, 21–17, 26–22, 21–18)

Székesfehérvár, 1600 néző. V: Földházi, Popgyákunik, Pozsonyi

ALBA: PONGÓ MARCELL 20/9, Németh Á., Bigelow 7/3, Stuckman 4, OMENAKA 8. Csere: Joseph 4, Filipovics 8, VOJVODA 21, PHILMORE 12/6, Takács Martin 3/3. Edző: Oliver Vidin

OROSZLÁNY: RANDOLPH 16/3, Balsay 7/3, DAVIS 15/6, Sövegjártó, Sejfic 7. Csere: TAKÁCS ZS. 18/6, Csuti 7/3, HOLLOWELL 14/9, Peringer, Szabadfi. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–5. 5. p.: 5–10. 8. p.: 14–20. 12. p.: 24–29. 15. p.: 34–37. 18. p.: 34–39. 22. p.: 42–44. 25. p.: 48–50. 28. p.: 58–57. 32. p: 68–68. 35. p.: 73–71. 38. p.: 77–78. Kipontozódott: Takács Zs. (36. p.), Balsay (37. p.), Sövegjártó (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Elég lassan kezdtük a mérkőzést, nehezen szereztük meg az első kosarakat, de utána fokozatosan feljavultunk. Természetesen nem voltam elégedett a látottakkal, ez tipikusan olyan mérkőzés volt, amely a nemzetközi szünet után szokott jönni. Lépésről lépésre szeretnénk haladni, de még csak az út elején vagyunk.

Forray Gábor: – Az Alba-Mikulás szaloncukrot ajándékozott nekünk, mi pedig adtunk neki egy győzelmet. Akármilyen furcsán is hangzik, ez csupán rajtunk múlott. A bajnokesélyes csapat otthonában végig kontrolláltuk a meccset, de ha negyvennégy százalékkal dobjuk a büntetőt, nincs miről beszélni. Büszke vagyok a játékosaimra, függetlenül attól, hogy ismét nem tudtunk megnyerni egy olyan mérkőzést, amely a kezünkben volt.

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ZALAKERÁMIA ZTE KK 105–72 (35–26, 26–14, 27–13, 17–19)

Szolnok, 1800 néző. V: Kapitány, Győrffy P., Nyilas

SZOLNOK: SOMOGYI 14/6, PALLAI 18/6, Holt 12/6, Barnes 8/3, SKEENS 15. Csere: RUDNER 18/12, KRNJAJSZKI 12/3, Vrbac 3, Molnár M. 3, Arabo 2, Horváth Á. Edző: Vedran Bosnic

ZALAEGERSZEG: Kucsora, Takács Milán 6/6, Bibbs 3/3, Varence 15/9, JOHNSON 23/3. Csere: HUNTER 15/6, Szalay D., Tóth Á. 4, Scherer 6/6, Mokánszki, Csátaljay. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–5. 8. p.: 30–19. 14. p.: 43–30. 18. p.: 56–38. 24. p.: 73–51. 28. p.: 81–53. 34. p.: 94–56. 38. p.: 102–69

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Remek, hogy sorozatban a harmadik meccsünkön dobunk száz pont felett, de nem ezen van a fő hangsúly. Elismerésem a játékosaimnak, nehéz időszak van mögöttünk. Nem tudtunk együtt készülni a válogatott meccsek miatt, és fontos volt, hogy a megfelelő ritmusban térjenek vissza a srácok, ami sosem könnyű. Nagyon elégedett vagyok a meccsen mutatott agresszivitásunkkal, a ZTE huszonnégy eladott labdával zárt. Külön elismerés jár Rudner Gábornak, aki a meccsen megszerezte az ezredik bajnoki pontját.

Kosztasz Mexas: – A hazaiak energikusabbak voltak, segítették egymást és a találkozó nagy részében jól játszottak. Nem tudtunk a nyomásuk alatt játszani, nem találtuk az ellenszert a védekezésükre, a letámadásaikra. A Szolnok jobb volt, megnézzük, mik voltak azok az elemek, amiket elrontottunk és amikben fejlődnünk kell.