A Como kiütése után élre állt az Inter

SASSUOLO–FIORENTINA

Nem tudott javítani a Fiorentina. Jól kezdtek a firenzeiek, Rolando Mandragora tizenegyese révén már a kilencedik percben vezetést szereztek a Sassuolo otthonában. Nem sokkal később jött az egyenlítés: Cristian Volpato 18 méterről lőtt, a középre érkező labdát David de Gea elnézte, így az a hálóban kötött ki. A félidő hajrájában ismét hibázott a vendégek kapusa, Armand Lauriente szögleténél nem mozdult ki a kapujából, Tarik Muharemovic pedig gond nélkül fejelt az ötösön belül a hálóba. A második félidőben Fabio Rosso piros lapot kapott, ez azonban nem zavarta meg a Sassuolót, amely hat perccel később Ismael Koné révén beállította a 3–1-es végeredményt. A Fiorentina maradt hat ponttal az utolsó helyen.

Érdekesség, hogy a Fiorentina az előző idényben 31 ponttal állt 14 fordulót követően. Ehhez képest idén ősszel 25 ponttal gyűjtött kevesebbet Stefano Pioli csapata, az Opta statisztikája szerint ez a legnagyobb különbség két idény között az olasz élvonalban. A korábbi csúcstartó a Roma volt, amely 19 ponttal gyűjtött kevesebbet a 2004–2005-ös idény kezdetén, mint egy évaddal korábban.

INTERNAZIONALE–COMO

Véget ért a Como augusztus óta tartó veretlenségi sorozata. Az Inter már a 11. percben vezetést szerzett, Luis Henrique passzát Lautaro Martínez váltotta gólra. A 28 éves argentin támadónak a Como volt a 30. ellenfele, amely ellen betalált az olasz bajnokságban. A második félidőben Maximo Perrone lövésénél nagy bravúrral védett Yann Sommer az 57. percben. A kimaradt helyzetet két perccel később meg is büntette a milánói csapat, egy szögletet követően Marcus Thuram volt eredményes az ötösön belülről.

Egyre jobban kinyílt a Como, amit újabb gólokkal használt ki az Inter. A 81. percben Hakan Calhanoglu iratkozott fel a gólszerzők közé, majd a 87. percben a csereként beálló Carlos Augusto állította be a 4–0-s végeredményt. A Como eddig egyszer sem kapott egynél több gólt a jelenlegi bajnokságban, most négyet is. Az Inter győzelmével a Milant és a Napolit megelőzve az élre állt a táblázaton.

VERONA–ATALANTA

A Fiorentina ellen megszakadt az Atalanta hétmeccses bajnoki nyeretlen sorozata. Raffaele Palladino csapata azonban úgy tűnik még nincs kint a gödörből, ugyanis a Verona három góllal küldte haza az Atalantát. Jól kezdtek pedig a vendégek, Ademola Lookman helyzeténél a védők blokkoltak, majd Isak Hien szabadrúgását és Charles De Ketelaere helyzetét Lorenzo Montipo védte. A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Verona, az első félidő közepén előbb Rafik Beighali, majd Giovane is betalált.

A folytatásban is többször is eljutott a hazaiak kapuja elé az Atalanta, de Antoine Bernede révén gólt ismét a Verona szerzett. A 81. percben a szünetben beálló Gianluca Scamacca büntetőből szépített, így 3–1-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. A Verona győzelmével három ponttal ellépett a Fiorentinától, de maradt a 19. helyen.

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)

Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)

Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)

Vasárnapi mérkőzések

12.30: Cremonese–Lecce

15.00: Cagliari–Roma

18.00: Lazio–Bologna

20.45: Napoli–Juventus

Hétfői mérkőzések

15.00: Pisa–Parma

18.00: Udinese–Genoa

20.45: Torino–Milan