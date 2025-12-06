A Como kiütése után élre állt az Inter
SASSUOLO–FIORENTINA
Nem tudott javítani a Fiorentina. Jól kezdtek a firenzeiek, Rolando Mandragora tizenegyese révén már a kilencedik percben vezetést szereztek a Sassuolo otthonában. Nem sokkal később jött az egyenlítés: Cristian Volpato 18 méterről lőtt, a középre érkező labdát David de Gea elnézte, így az a hálóban kötött ki. A félidő hajrájában ismét hibázott a vendégek kapusa, Armand Lauriente szögleténél nem mozdult ki a kapujából, Tarik Muharemovic pedig gond nélkül fejelt az ötösön belül a hálóba. A második félidőben Fabio Rosso piros lapot kapott, ez azonban nem zavarta meg a Sassuolót, amely hat perccel később Ismael Koné révén beállította a 3–1-es végeredményt. A Fiorentina maradt hat ponttal az utolsó helyen.
Érdekesség, hogy a Fiorentina az előző idényben 31 ponttal állt 14 fordulót követően. Ehhez képest idén ősszel 25 ponttal gyűjtött kevesebbet Stefano Pioli csapata, az Opta statisztikája szerint ez a legnagyobb különbség két idény között az olasz élvonalban. A korábbi csúcstartó a Roma volt, amely 19 ponttal gyűjtött kevesebbet a 2004–2005-ös idény kezdetén, mint egy évaddal korábban.
INTERNAZIONALE–COMO
Véget ért a Como augusztus óta tartó veretlenségi sorozata. Az Inter már a 11. percben vezetést szerzett, Luis Henrique passzát Lautaro Martínez váltotta gólra. A 28 éves argentin támadónak a Como volt a 30. ellenfele, amely ellen betalált az olasz bajnokságban. A második félidőben Maximo Perrone lövésénél nagy bravúrral védett Yann Sommer az 57. percben. A kimaradt helyzetet két perccel később meg is büntette a milánói csapat, egy szögletet követően Marcus Thuram volt eredményes az ötösön belülről.
Egyre jobban kinyílt a Como, amit újabb gólokkal használt ki az Inter. A 81. percben Hakan Calhanoglu iratkozott fel a gólszerzők közé, majd a 87. percben a csereként beálló Carlos Augusto állította be a 4–0-s végeredményt. A Como eddig egyszer sem kapott egynél több gólt a jelenlegi bajnokságban, most négyet is. Az Inter győzelmével a Milant és a Napolit megelőzve az élre állt a táblázaton.
VERONA–ATALANTA
A Fiorentina ellen megszakadt az Atalanta hétmeccses bajnoki nyeretlen sorozata. Raffaele Palladino csapata azonban úgy tűnik még nincs kint a gödörből, ugyanis a Verona három góllal küldte haza az Atalantát. Jól kezdtek pedig a vendégek, Ademola Lookman helyzeténél a védők blokkoltak, majd Isak Hien szabadrúgását és Charles De Ketelaere helyzetét Lorenzo Montipo védte. A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Verona, az első félidő közepén előbb Rafik Beighali, majd Giovane is betalált.
A folytatásban is többször is eljutott a hazaiak kapuja elé az Atalanta, de Antoine Bernede révén gólt ismét a Verona szerzett. A 81. percben a szünetben beálló Gianluca Scamacca büntetőből szépített, így 3–1-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. A Verona győzelmével három ponttal ellépett a Fiorentinától, de maradt a 19. helyen.
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)
Vasárnapi mérkőzések
12.30: Cremonese–Lecce
15.00: Cagliari–Roma
18.00: Lazio–Bologna
20.45: Napoli–Juventus
Hétfői mérkőzések
15.00: Pisa–Parma
18.00: Udinese–Genoa
20.45: Torino–Milan
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
14
10
–
4
32–13
+19
30
|2. Milan
13
8
4
1
19–9
+10
28
|3. Napoli
13
9
1
3
20–11
+9
28
|4. Roma
13
9
–
4
15–7
+8
27
|5. Bologna
13
7
3
3
22–11
+11
24
|6. Como
14
6
6
2
19–11
+8
24
|7. Juventus
13
6
5
2
17–12
+5
23
|8. Sassuolo
14
6
2
6
19–17
+2
20
|9. Lazio
13
5
3
5
15–10
+5
18
|10. Udinese
13
5
3
5
14–20
–6
18
|11. Cremonese
13
4
5
4
16–17
–1
17
|12. Atalanta
14
3
7
4
17–17
0
16
|13. Torino
13
3
5
5
12–23
–11
14
|14. Lecce
13
3
4
6
10–17
–7
13
|15. Cagliari
13
2
5
6
13–19
–6
11
|16. Genoa
13
2
5
6
13–20
–7
11
|17. Parma
13
2
5
6
9–17
–8
11
|18. Pisa
13
1
7
5
10–18
–8
10
|19. Verona
14
1
6
7
11–21
–10
9
|20. Fiorentina
14
–
6
8
11–24
–13
6