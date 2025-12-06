Nemzeti Sportrádió

A Como kiütése után élre állt az Inter

2025.12.06. 22:49
Négyet vágott a Comónak az Inter (Fotó: Getty Images)
A Serie A 14. fordulójának szombati játéknapján a Sassuolo 3–1-re legyőzte a Fiorentinát, míg az Inter 4–0-ra kiütötte a Comót.

SASSUOLO–FIORENTINA

Nem tudott javítani a Fiorentina. Jól kezdtek a firenzeiek, Rolando Mandragora tizenegyese révén már a kilencedik percben vezetést szereztek a Sassuolo otthonában. Nem sokkal később jött az egyenlítés: Cristian Volpato 18 méterről lőtt, a középre érkező labdát David de Gea elnézte, így az a hálóban kötött ki. A félidő hajrájában ismét hibázott a vendégek kapusa, Armand Lauriente szögleténél nem mozdult ki a kapujából, Tarik Muharemovic pedig gond nélkül fejelt az ötösön belül a hálóba. A második félidőben Fabio Rosso piros lapot kapott, ez azonban nem zavarta meg a Sassuolót, amely hat perccel később Ismael Koné révén beállította a 3–1-es végeredményt. A Fiorentina maradt hat ponttal az utolsó helyen.

Érdekesség, hogy a Fiorentina az előző idényben 31 ponttal állt 14 fordulót követően. Ehhez képest idén ősszel 25 ponttal gyűjtött kevesebbet Stefano Pioli csapata, az Opta statisztikája szerint ez a legnagyobb különbség két idény között az olasz élvonalban. A korábbi csúcstartó a Roma volt, amely 19 ponttal gyűjtött kevesebbet a 2004–2005-ös idény kezdetén, mint egy évaddal korábban.

INTERNAZIONALE–COMO

Véget ért a Como augusztus óta tartó veretlenségi sorozata. Az Inter már a 11. percben vezetést szerzett, Luis Henrique passzát Lautaro Martínez váltotta gólra. A 28 éves argentin támadónak a Como volt a 30. ellenfele, amely ellen betalált az olasz bajnokságban. A második félidőben Maximo Perrone lövésénél nagy bravúrral védett Yann Sommer az 57. percben. A kimaradt helyzetet két perccel később meg is büntette a milánói csapat, egy szögletet követően Marcus Thuram volt eredményes az ötösön belülről.

Egyre jobban kinyílt a Como, amit újabb gólokkal használt ki az Inter. A 81. percben Hakan Calhanoglu iratkozott fel a gólszerzők közé, majd a 87. percben a csereként beálló Carlos Augusto állította be a 4–0-s végeredményt. A Como eddig egyszer sem kapott egynél több gólt a jelenlegi bajnokságban, most négyet is. Az Inter győzelmével a Milant és a Napolit megelőzve az élre állt a táblázaton.

VERONA–ATALANTA

A Fiorentina ellen megszakadt az Atalanta hétmeccses bajnoki nyeretlen sorozata. Raffaele Palladino csapata azonban úgy tűnik még nincs kint a gödörből, ugyanis a Verona három góllal küldte haza az Atalantát. Jól kezdtek pedig a vendégek, Ademola Lookman helyzeténél a védők blokkoltak, majd Isak Hien szabadrúgását és Charles De Ketelaere helyzetét Lorenzo Montipo védte. A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Verona, az első félidő közepén előbb Rafik Beighali, majd Giovane is betalált.

A folytatásban is többször is eljutott a hazaiak kapuja elé az Atalanta, de Antoine Bernede révén gólt ismét a Verona szerzett. A 81. percben a szünetben beálló Gianluca Scamacca büntetőből szépített, így 3–1-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. A Verona győzelmével három ponttal ellépett a Fiorentinától, de maradt a 19. helyen.

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Sassuolo–Fiorentina 3–1 (Volpato 14., Muharemovic 45+1., Koné 65., ill. Mandragora 9. – 11-esből)
Internazionale–Como 4–0 (L. Martínez 11., M. Thuram 59., Calhanoglu 81., Carlos Augusto 87.)
Hellas Verona–Atalanta 3–1 (Belghali 28., Giovane 36., Bernede 71., ill. Scamacca 81. – 11-esből)

Vasárnapi mérkőzések
12.30: Cremonese–Lecce
15.00: Cagliari–Roma
18.00: Lazio–Bologna
20.45: Napoli–Juventus
Hétfői mérkőzések
15.00: Pisa–Parma
18.00: Udinese–Genoa
20.45: Torino–Milan

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

14

10

4

32–13

+19 

30 

2. Milan

13

8

4

1

19–9

+10 

28 

3. Napoli

13

9

1

3

20–11

+9 

28 

4. Roma

13

9

4

15–7

+8 

27 

5. Bologna

13

7

3

3

22–11

+11 

24 

6. Como

14

6

6

2

19–11

+8 

24 

7. Juventus

13

6

5

2

17–12

+5 

23 

8. Sassuolo

14

6

2

6

19–17

+2 

20 

9. Lazio

13

5

3

5

15–10

+5 

18 

10. Udinese

13

5

3

5

14–20

–6 

18 

11. Cremonese

13

4

5

4

16–17

–1 

17 

12. Atalanta

14

3

7

4

17–17

16 

13. Torino

13

3

5

5

12–23

–11 

14 

14. Lecce

13

3

4

6

10–17

–7 

13 

15. Cagliari

13

2

5

6

13–19

–6 

11 

16. Genoa

13

2

5

6

13–20

–7 

11 

17. Parma

13

2

5

6

9–17

–8 

11 

18. Pisa

13

1

7

5

10–18

–8 

10 

19. Verona

14

1

6

7

11–21

–10 

20. Fiorentina

14

6

8

11–24

–13 

 

 

