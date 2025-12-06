Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen
Korán ráijesztett a címvédőre a Betis, a hatodik percben ugyanis Fornals lövése a blokkról pattant Antony elé (a brazil támadó Koundé helyezkedése miatt nem volt lesen), aki habozás nélkül a léc alá küldte a labdát. A kapott gól hatására magasabb fordulatszámra kapcsoltak a katalánok, s miután a Betis védelme finoman szólva sem állt a helyzet magaslatán, hamar eldöntötték a lényegi kérdéseket.
Ferran Torres már a 11. percben kiegyenlített, két perccel később kapásból meg a vezetést is megszerezte a Flick-féle együttesnek. A félidő utolsó 15 percébe lépve a kisebb meglepetésre a kezdőcsapatba jelölt Roony Bardghji is betalált (a fiatal svéd szélső 15 méterről, jobbra sodródva bikázott a rövid sarokba), majd a szünet előtt Ferran labdája a korábban Barcelonában is megforduló Bartra lábán gellert kapva jutott be a kapuba – háromgólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok.
A második játékrész is katalán fölényt hozott, az 59. percben Lamine Yamal tizenegyesével tovább növelte előnyét a Barca, ezután viszont fokozatosan vette át a játék irányítását a Betis, amely a hajrában kétszer is faragott hátrányából. A 85. percben Diego Llorente volt eredményes egy szögletvariáció után, majd öt perccel később Cucho Hernández váltott gólra egy büntetőt. A kései gólok dacára már nem volt esélyük az egyenlítésre a sevillaiaknak, akik tisztesen helytálltak ugyan, de az első félidőben nagyon nem tudtak mit kezdeni a Barcelona támadóival. 3–5
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|16
|13
|1
|2
|47–20
|+27
|40
|2. Real Madrid
|15
|11
|3
|1
|32–13
|+19
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|15
|9
|4
|2
|28–14
|+14
|31
|5. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|8. Athletic Bilbao
|15
|6
|2
|7
|14–20
|–6
|20
|9. Alaves
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|10. Rayo Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13–15
|–2
|17
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Real Sociedad
|15
|4
|4
|7
|19–22
|–3
|16
|13. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|14. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|15. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|16. Valencia
|14
|3
|5
|6
|13–22
|–9
|14
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9