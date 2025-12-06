Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Korán ráijesztett a címvédőre a Betis, a hatodik percben ugyanis Fornals lövése a blokkról pattant Antony elé (a brazil támadó Koundé helyezkedése miatt nem volt lesen), aki habozás nélkül a léc alá küldte a labdát. A kapott gól hatására magasabb fordulatszámra kapcsoltak a katalánok, s miután a Betis védelme finoman szólva sem állt a helyzet magaslatán, hamar eldöntötték a lényegi kérdéseket.

Ferran Torres már a 11. percben kiegyenlített, két perccel később kapásból meg a vezetést is megszerezte a Flick-féle együttesnek. A félidő utolsó 15 percébe lépve a kisebb meglepetésre a kezdőcsapatba jelölt Roony Bardghji is betalált (a fiatal svéd szélső 15 méterről, jobbra sodródva bikázott a rövid sarokba), majd a szünet előtt Ferran labdája a korábban Barcelonában is megforduló Bartra lábán gellert kapva jutott be a kapuba – háromgólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok.

A második játékrész is katalán fölényt hozott, az 59. percben Lamine Yamal tizenegyesével tovább növelte előnyét a Barca, ezután viszont fokozatosan vette át a játék irányítását a Betis, amely a hajrában kétszer is faragott hátrányából. A 85. percben Diego Llorente volt eredményes egy szögletvariáció után, majd öt perccel később Cucho Hernández váltott gólra egy büntetőt. A kései gólok dacára már nem volt esélyük az egyenlítésre a sevillaiaknak, akik tisztesen helytálltak ugyan, de az első félidőben nagyon nem tudtak mit kezdeni a Barcelona támadóival. 3–5

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)