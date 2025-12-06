Nemzeti Sportrádió

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

2025.12.06. 20:39
Ferran Tottes kirobbanó formában játszott (Fotó: Getty Images)
Az FC Barcelona 5–3-ra nyert a Real Betis vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának szombati összecsapásán.

Korán ráijesztett a címvédőre a Betis, a hatodik percben ugyanis Fornals lövése a blokkról pattant Antony elé (a brazil támadó Koundé helyezkedése miatt nem volt lesen), aki habozás nélkül a léc alá küldte a labdát. A kapott gól hatására magasabb fordulatszámra kapcsoltak a katalánok, s miután a Betis védelme finoman szólva sem állt a helyzet magaslatán, hamar eldöntötték a lényegi kérdéseket. 

Ferran Torres már a 11. percben kiegyenlített, két perccel később kapásból meg a vezetést is megszerezte a Flick-féle együttesnek. A félidő utolsó 15 percébe lépve a kisebb meglepetésre a kezdőcsapatba jelölt Roony Bardghji is betalált (a fiatal svéd szélső 15 méterről, jobbra sodródva bikázott a rövid sarokba), majd a szünet előtt Ferran labdája a korábban Barcelonában is megforduló Bartra lábán gellert kapva jutott be a kapuba – háromgólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok.

A második játékrész is katalán fölényt hozott, az 59. percben Lamine Yamal tizenegyesével tovább növelte előnyét a Barca, ezután viszont fokozatosan vette át a játék irányítását a Betis, amely a hajrában kétszer is faragott hátrányából. A 85. percben Diego Llorente volt eredményes egy szögletvariáció után, majd öt perccel később Cucho Hernández váltott gólra egy büntetőt. A kései gólok dacára már nem volt esélyük az egyenlítésre a sevillaiaknak, akik tisztesen helytálltak ugyan, de az első félidőben nagyon nem tudtak mit kezdeni a Barcelona támadóival. 3–5

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona16131247–20+27 40 
2. Real Madrid15113132–13+19 36 
3. Villarreal15112231–13+18 35 
4. Atlético Madrid1594228–14+14 31 
5. Betis1566325–19+6 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Getafe1562713–17–4 20 
8. Athletic Bilbao1562714–20–6 20 
9. Alaves1553713–15–2 18 
10. Rayo Vallecano1445513–15–2 17 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Real Sociedad1544719–22–3 16 
13. Celta Vigo1437416–19–3 16 
14. Sevilla1451819–23–4 16 
15. Mallorca1535715–22–7 14 
16. Valencia1435613–22–9 14 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1426613–26–13 12 
19. Oviedo152497–22–15 10 
20. Levante1423916–26–10 

 

 

