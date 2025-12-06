Hozta a kötelezőt a Volán Innsbruckban

Két nehéz, de kötelező feladat várt a hétvégét megelőzően a Fehérvárra az ICEHL-ben. Az első akadály az Innsbruck volt, a szombat esti mérkőzésen esélyeshez méltón kezdett a Volán, meg is szerezte a vezetést, de a középső játékrészben fordított az Innsbruck. Jókor jött még a második szünet előtt Erdély Csanád gólja. Az utolsó harmadban jobban használta ki a helyzeteit a Fehérvár, a hét elején igazolt Max Gerlach az első húsz perc után az utolsóban is beköszönt, 4–2-re nyertek a kék-fehérek.

A hétvége második feladata a fehérváriak számára vasárnap következik, amikor a Vorarlberg otthonában lép majd jégre a csapat.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HC INNSBRUCK–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–4 (0–1, 2–1, 0–2)

Innsbruck, 1800 néző. V: Winkler (osztrák), Zrnic (szlovén), Dummermuth-Haas (osztrák), Zgonc (szlovén)

INNSBRUCK: Vernon – KUDLA (1), Steffler / Lattner, Moberg / Kerber, Stöffler / Ebner – Bär (1), Lajeunesse (1), BENKER 1 / Witting, Corbeil, Coatta (1) / WILKINS 1, Sproule, Rappold / Dobnig, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – Andersen, Messner / Horváth Donát (1), Campbell / Kiss R., Stajnoch (1) / Stipsicz – ARCHIBALD 1, Bartalis (1), Kuralt (1) / Erdély 1, Hári, Cheek / Kulmala, RICHARDS (2), GERLACH 2 / Varga B., Németh K., Terbócs / Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 40–34

Emberelőny-kihasználás: 8/1, ill. 3/0

A nap másik mérkőzésén

Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2