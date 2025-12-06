Hozta a kötelezőt a Volán Innsbruckban
Két nehéz, de kötelező feladat várt a hétvégét megelőzően a Fehérvárra az ICEHL-ben. Az első akadály az Innsbruck volt, a szombat esti mérkőzésen esélyeshez méltón kezdett a Volán, meg is szerezte a vezetést, de a középső játékrészben fordított az Innsbruck. Jókor jött még a második szünet előtt Erdély Csanád gólja. Az utolsó harmadban jobban használta ki a helyzeteit a Fehérvár, a hét elején igazolt Max Gerlach az első húsz perc után az utolsóban is beköszönt, 4–2-re nyertek a kék-fehérek.
A hétvége második feladata a fehérváriak számára vasárnap következik, amikor a Vorarlberg otthonában lép majd jégre a csapat.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
HC INNSBRUCK–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–4 (0–1, 2–1, 0–2)
Innsbruck, 1800 néző. V: Winkler (osztrák), Zrnic (szlovén), Dummermuth-Haas (osztrák), Zgonc (szlovén)
INNSBRUCK: Vernon – KUDLA (1), Steffler / Lattner, Moberg / Kerber, Stöffler / Ebner – Bär (1), Lajeunesse (1), BENKER 1 / Witting, Corbeil, Coatta (1) / WILKINS 1, Sproule, Rappold / Dobnig, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – Andersen, Messner / Horváth Donát (1), Campbell / Kiss R., Stajnoch (1) / Stipsicz – ARCHIBALD 1, Bartalis (1), Kuralt (1) / Erdély 1, Hári, Cheek / Kulmala, RICHARDS (2), GERLACH 2 / Varga B., Németh K., Terbócs / Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
Kapura lövések: 40–34
Emberelőny-kihasználás: 8/1, ill. 3/0
A nap másik mérkőzésén
Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|25
|14
|3
|3
|5
|86–64
|+22
|51
|2. Graz
|24
|13
|3
|5
|3
|81–54
|+27
|50
|3. Olimpija Ljubljana
|26
|12
|5
|2
|7
|109–76
|+33
|48
|4. Pustertal Wölfe
|26
|13
|3
|2
|8
|87–71
|+16
|47
|5. Bozen Südtirol
|24
|13
|1
|2
|8
|85–62
|+23
|43
|6. Villach
|24
|11
|1
|3
|9
|80–75
|+5
|38
|7. FTC
|25
|10
|1
|5
|9
|70–79
|–9
|37
|8. Salzburg
|24
|9
|3
|3
|9
|68–57
|+11
|36
|9. Fehérvár AV19
|25
|10
|2
|2
|11
|57–73
|–16
|36
|10. Linz
|26
|8
|5
|–
|13
|84–88
|–4
|34
|11. Vienna Capitals
|24
|7
|2
|3
|12
|59–73
|–14
|28
|12. Innsbruck
|26
|3
|4
|2
|17
|67–111
|–44
|19
|13. Vorarlberg
|25
|4
|2
|3
|16
|52–102
|–50
|19