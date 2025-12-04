Pénteki sportműsor: Japán az ellenfél a női kézi-vb-n, sorsolják a csoportokat a labdarúgó-vb-re

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG

18.00: a 2026-os világbajnokság csoportsorsolása, Washington (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

19. FORDULÓ

21.00: Hull City–Middlesbrough (Tv: Match4)

ANGOL FA-KUPA

2. FORDULÓ

20.25: Salford City–Leyton Orient (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

19.00: Brest–Monaco

21.00: Lille–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

20.30: Mainz–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Oviedo–Mallorca (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Benfica–Sporting CP (Tv: Sport2)

TÖRÖK SÜPER LIG

15. FORDULÓ

17.45: Galatasaray–Samsunspor (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 16. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu

20.45: Újpest–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BILIÁRD

Mosconi-kupa, Európa–Egyesült Államok

19.30: 3. nap (Tv: Sport1)

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

19.30: PGA Tour, World Challenge, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

18.55: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Románia–Szenegál

18.00: Japán–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n! (Tv: Duna World/M4Sport+)

20.30: Svájc–Dánia (Tv: M4 Sport)

IV. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Angola–Brazília

18.00: Svédország–Dél-Korea

20.30: Csehország–Norvégia

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest

18.30: Budai Farkasok-Rév–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: DEAC–Atomerőmű SE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Valencia (spanyol)

20.30: Baskonia (spanyol)–Milan (olasz)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

KÜZDŐSPORT

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 38, Fabricio Andrade–Enh-Orgil Baatarhuu, Bangkok (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix-döntő, Nagoja

11.35: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport2)

14.35: páros, szabad program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–DEAC

SZNÚKER

Az Egyesült Királyság bajnoksága

14.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

20.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

19.00: világkupa, férfiak, lesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

14.05: világkupa, nők, Gundersen, 5 km, Trondheim (Tv: Eurosport2)

Sífutás

9.40: világkupa, férfiak és nők, sprint, selejtező, Trondheim (Tv: Eurosport1)

12.05: világkupa, férfiak és nők, sprint, Trondheim (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

15.45: világkupa nők, sprint, Östersund (Tv: Eurosport2)

Síugrás

10.50: világkupa, nők, HS 102, Trondheim (Tv: Eurosport1)

11.20: világkupa, nők, HS 134, Wisla (Tv: Eurosport2)

Szánkó

17.30: világkupa, egyéni, Innsbruck (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok 10.00 – női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 100 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna), férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor) (Tv: M4 Sport)

19.00: középdöntők, döntők – női 100 m hát DÖNTŐ, férfi 100 m hát DÖNTŐ, női 200 m mell DÖNTŐ, férfi 200 m mell DÖNTŐ, női 800 m gyors DÖNTŐ (Késely Ajna), női 100 m pillangó DÖNTŐ (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m vegyes középdöntő, férfi 200 m vegyes középdöntő, női 100 m gyors középdöntő, férfi 100 m gyors középdöntő

VÍVÁS

Kard Grand Prix-verseny, Orléans

11.00: egyéni selejtező, férfiak

Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver

18.00: egyéni selejtező, férfiak

Női tőr-világkupaverseny, Puszan

Szombat, 2.00: egyéni 64-es tábla

Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka

Szombat, 2.30: egyéni 64-es tábla

VÍZILABDA

BENU női Magyar Kupa, négyes döntő (Laky Károly Uszoda)

Elődöntő

18.00: UVSE–FTC-Telekom Waterpolo

20.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Szill Lilla, az Olimpiai Nevelési Program kapcsán

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-világbajnokság, összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Formula–1, Magyar Nagydíjak, 2012–2025

12.00: Bajnokok. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Fodor Rajmunddal Szegő Tibor beszélget (2. rész)

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Az utolsó futam dönt a Formula-1-es egyéni világbajnoki címről. A stúdióban: Zsoldos Barna

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.00: A Magyarország–Japán női kézilabda világbajnoki mérkőzés előzetese

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A jövő évi labdarúgó-világbajnokság sorsolásának előzetese

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Magyarország–Japán női kézilabda világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

19.30: Sorsoltak a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra. A stúdióban Bene Ferenc; a rövid pályás úszó Európa-bajnokság középdöntői és döntői. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

21.00: Az Afrika-kupa szerepe a futballban, mennyiben befolyásolja az európai elitbajnokságokat?

21.15: Hogyan szerepelt a Veszprém és a Szeged ősszel a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában?

21.30: A Hazafutás vendége Zsoldos Barma volt, akivel arról beszélgettünk, mi várható a Formula–1 hétvégi utolsó, mindent eldöntő Abu-Dzabi Nagydíján

22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal