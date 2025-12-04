Pénteki sportműsor: Japán az ellenfél a női kézi-vb-n, sorsolják a csoportokat a labdarúgó-vb-re
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a 2026-os világbajnokság csoportsorsolása, Washington (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
19. FORDULÓ
21.00: Hull City–Middlesbrough (Tv: Match4)
ANGOL FA-KUPA
2. FORDULÓ
20.25: Salford City–Leyton Orient (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
19.00: Brest–Monaco
21.00: Lille–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
20.30: Mainz–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Mallorca (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Benfica–Sporting CP (Tv: Sport2)
TÖRÖK SÜPER LIG
15. FORDULÓ
17.45: Galatasaray–Samsunspor (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 16. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BILIÁRD
Mosconi-kupa, Európa–Egyesült Államok
19.30: 3. nap (Tv: Sport1)
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
19.30: PGA Tour, World Challenge, 2. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
18.55: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n! (Tv: Duna World/M4Sport+)
20.30: Svájc–Dánia (Tv: M4 Sport)
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Angola–Brazília
18.00: Svédország–Dél-Korea
20.30: Csehország–Norvégia
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest
18.30: Budai Farkasok-Rév–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.30: DEAC–Atomerőmű SE
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Valencia (spanyol)
20.30: Baskonia (spanyol)–Milan (olasz)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
KÜZDŐSPORT
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 38, Fabricio Andrade–Enh-Orgil Baatarhuu, Bangkok (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-döntő, Nagoja
11.35: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport2)
14.35: páros, szabad program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–DEAC
SZNÚKER
Az Egyesült Királyság bajnoksága
14.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
20.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
19.00: világkupa, férfiak, lesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
14.05: világkupa, nők, Gundersen, 5 km, Trondheim (Tv: Eurosport2)
Sífutás
9.40: világkupa, férfiak és nők, sprint, selejtező, Trondheim (Tv: Eurosport1)
12.05: világkupa, férfiak és nők, sprint, Trondheim (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
15.45: világkupa nők, sprint, Östersund (Tv: Eurosport2)
Síugrás
10.50: világkupa, nők, HS 102, Trondheim (Tv: Eurosport1)
11.20: világkupa, nők, HS 134, Wisla (Tv: Eurosport2)
Szánkó
17.30: világkupa, egyéni, Innsbruck (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok 10.00 – női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 100 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna), férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor) (Tv: M4 Sport)
19.00: középdöntők, döntők – női 100 m hát DÖNTŐ, férfi 100 m hát DÖNTŐ, női 200 m mell DÖNTŐ, férfi 200 m mell DÖNTŐ, női 800 m gyors DÖNTŐ (Késely Ajna), női 100 m pillangó DÖNTŐ (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m vegyes középdöntő, férfi 200 m vegyes középdöntő, női 100 m gyors középdöntő, férfi 100 m gyors középdöntő
VÍVÁS
Kard Grand Prix-verseny, Orléans
11.00: egyéni selejtező, férfiak
Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver
18.00: egyéni selejtező, férfiak
Női tőr-világkupaverseny, Puszan
Szombat, 2.00: egyéni 64-es tábla
Férfi tőr-világkupaverseny, Fukuoka
Szombat, 2.30: egyéni 64-es tábla
VÍZILABDA
BENU női Magyar Kupa, négyes döntő (Laky Károly Uszoda)
Elődöntő
18.00: UVSE–FTC-Telekom Waterpolo
20.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Szill Lilla, az Olimpiai Nevelési Program kapcsán
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-világbajnokság, összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Formula–1, Magyar Nagydíjak, 2012–2025
12.00: Bajnokok. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Fodor Rajmunddal Szegő Tibor beszélget (2. rész)
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Az utolsó futam dönt a Formula-1-es egyéni világbajnoki címről. A stúdióban: Zsoldos Barna
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.00: A Magyarország–Japán női kézilabda világbajnoki mérkőzés előzetese
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A jövő évi labdarúgó-világbajnokság sorsolásának előzetese
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Magyarország–Japán női kézilabda világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
19.30: Sorsoltak a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra. A stúdióban Bene Ferenc; a rövid pályás úszó Európa-bajnokság középdöntői és döntői. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
21.00: Az Afrika-kupa szerepe a futballban, mennyiben befolyásolja az európai elitbajnokságokat?
21.15: Hogyan szerepelt a Veszprém és a Szeged ősszel a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában?
21.30: A Hazafutás vendége Zsoldos Barma volt, akivel arról beszélgettünk, mi várható a Formula–1 hétvégi utolsó, mindent eldöntő Abu-Dzabi Nagydíján
22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal