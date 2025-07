18 évet vártak Karcagon a másodosztályra, s nem átszállójegyet vennének – NB II-es felvezetés, 2. rész

A KARCAGI SC 18 év után tér vissza az NB II-be, hiszen legutóbb a 2006–2007-es kiírásban szerepelt a csapat a másodosztályban, mégpedig a kétcsoportos NB II Keleti csoportjában (abban az idényben egyébként a Ferencváros is a mezőny tagja volt). Az együttes azóta hosszú ideig szerepelt a megyei első osztályban, az utóbbi években pedig az NB III-ban – az Északkeleti csoportot az előző idényben a DEAC-ot és Putnokot megelőzve, 70 pontot szerezve nyerte meg. A harmadosztályú első helyezés után aztán a Nagykanizsa ellen kellett osztályozót vívnia Varga Attila tanítványainak a feljutásért, és a kanizsai 2–2-es döntetlen után hazai pályán is – kétszer 15 perces hosszabbítás után – 2–2-re végeztek a felek, s végül tizenegyesek döntöttek a nagykunságiak javára. Karcagon természetesen mindenképpen szeretnének megragadni az NB II-ben; a középpályát sikerült a Vasastól érkező rutinos Vida Mátéval megerősíteni, ketten (Kovalovszki Máté és László Dávid) éppen Nagykanizsáról érkeztek, ezek az erősítések azonban még várhatóan nem lesznek elegek, hiszen több hiányposzt van. A távozók közül többen alapemberek voltak: a 19 éves tehetséges támadó, Szakács Levente az osztályozó két meccsén három gólt szerzett, illetve a balhátvéd Fábián Bence is fontos láncszeme volt a gárdának. A klubnál bízhatnak a DVSC-vel meglévő partneri kapcsolatban – talán az említett játékosok visszatérhetnek, illetve másokat is kölcsönkaphatnak a Lokitól; továbbá a BVSC-től távozó Hidi Patrik is érkezhet a nagykunságiakhoz.

VEZETŐEDZŐ

VARGA ATTILA két éve, 2023 nyarán vette át a csapat irányítását és az első idényében a nyolcadik helyen végzett a csapattal az NB III-ban, ezt követte az előző idényben a feljutás. Az 55 éves szakember edzői karrierje során eddig ötször ünnepelhetett bajnoki címet harmadik ligás együttes kispadján, a Karcag mellett a Soroksárral kétszer, a Cegléddel és a Kazincbarcikával egyszer-egyszer nyert aranyérmet. A másodosztályban azonban több esetben sem kapta meg hosszabb távon a bizalmat – azonban Karcagon bíznak benne, ez pedig sokat jelenthet a bennmaradásért vívott küzdelemben.

KULCSJÁTÉKOS

A nyáron meghosszabbította szerződését a csapatkapitány SZÉKELY DÁVID, aki az előző idényben 14 találattal házi gólkirály lett. A 29 esztendős, saját nevelésű labdarúgó végigjárta az utánpótláscsapatokat, majd a megyei első osztályban két részletben összesen öt évet játszott a felnőttcsapatban is. Később megfordult a DVSC-DEAC-ban, a DEAC-ban, Tiszafüreden, Füzesgyarmaton és Kazincbarcikán is, s két éve tért vissza a nagykunságiakhoz. Ő „szab fazont" a csapat játékának, így sok múlhat rajta az NB II-ben is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Bodor Zoltán (Siófok), Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Kovalovszki Máté (Nagykanizsa), László Dávid (Nagykanizsa), Tóth Dávid (Pénzügyőr), Vida Máté (Vasas)

Távozott: Ádám Ferenc (?), Bernáth Ákos (?), Caba Gabriel (román-magyar, Unirea Tasnád – Románia), Csörgő Raul (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Fábián Bence (DVSC – kölcsönből vissza), Maruscsák Jan (ukrán-magyar, ?) Szakács Levente (DVSC – kölcsönből vissza), Varga Balázs (?)

A Karcag sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 17.30: Mezőkövesd Zsóry–Karcagi SE

2. forduló, augusztus 3., 17.30: Karcagi SE–Soroksár SC

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Szeged-Csanád GA–Karcagi SE

4. forduló, augusztus 17., 17.30: Karcagi SE–Vasas

5. forduló, augusztus 24., 19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SE

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)