Férfi kézi NB I: 16 góllal győzött Szigetszentmiklóson a Fradi

FÉRFI NB I

BALATONFÜREDI KSE–LIQUI MOLY NEKA 29–24 (14–13)

Balatonfüred, 400 néző. V: Hargitai, Markó

BALATONFÜRED: Deményi – URBÁN-PATOCSKAI 7 (5), ROZMAN 6, Melnyicsuk 2, Klucsik, Szretenovics 1, BÓKA 3. Csere: FÜSTÖS Á. (kapus), Varga M. 2, Németh B. 2, Tóth N., Fekete B. 1, Simotics 2, HORNYÁK P. 3 (1), Garajszki, Szabó L. Edző: Kis Ákos

NEKA: Podoba – Szücs B. 4, TÖRÖK 6, Mészáros M. 2, Balogh D., Grünfelder, KOVÁCS T. 4 (2). Csere: Mikler K. (kapus), Szepesi, Kathi, Pál Sz., Draskovics 1 (1), Tóth L. 1, Kardos, KOVÁCS D. 3, Gazsó 3. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 8. p.: 4–4. 12. p.: 7–5. 20. p.: 8–9. 26. p.: 11–10. 30. p.: 14–12. 34. p.: 16–14. 37. p.: 18–15. 43. p.: 19–19. 47. p.: 23–20. 52. p.: 25–22. 57. p.: 27–23

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Nagyon szoros mérkőzés volt, ezúttal végig koncentráltunk. Becsúsztak ugyan hibák, de az utolsó tíz perc kapusteljesítménye és védekezése eldöntötte a meccset a javunkra.

Sótonyi László: – Egy mérkőzés hatvan percig tart. Mi a végére kicsit elfáradtunk, a fürediek erősebbek voltak és jobban koncentráltak. Ezért győztek.

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–FTC-GREEN COLLECT 21–37 (9–18)

Szigetszentmiklós, 580 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – Brandt, Butorac 4 (1), Turák, Mazák, Tóvizi 3, Spacsek 2. Csere: Mojszilov, Perényi (kapusok), Gábori, Kovács M. 2, Schmid 2 (2), Lakosy 1, Hoffmann B. 2, Davidovic 5, Van Dijk. Edző: Imre Vilmos

FTC: GYŐRI K. 1 – Bujdosó 1, Ancsin 4, KARAI 5, Győri M. 1, Nagy Bence 3, KOVACSICS 5. Csere: Borbély (kapus), Tóth P. 1 (1), Horváth-Garaba 2, Füzi 3, Csanálosi 1, Debreczeni 3, Koller, Juhász Á. 2, CSÖRGŐ 5. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–6. 13. p.: 6–7. 23. p.: 6–15. 35. p.: 10–20. 48.p.: 15–29. 54. p.: 19–33

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – Nagy volt sebességben a különbség a két csapat között. Köszönöm a közönségünknek, hogy végig kitartott mellettünk.

Pásztor István: – Nagyon örülök, hogy mindent meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk. Meccsek óta jól védenek a kapusaink, és most azok is többet játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak.

CARBONEX-KOMLÓ–CSURGÓI KK 26–26 (14–14)

Komló, 1000 néző. V: Bóna, Földesi

KOMLÓ: Vjunyik 1 – Urbán 3, Doncov 1, VÁCZI M. 4, ZENNADI 3, BORSOS 1, MENYHÁRT 5 (2). Csere: Ágoston Á. (kapus), Szöllősi O., Gulyás G. 3 (3), JERKOVIC 3, Ács P. 1, Pauló, Varga Sz. 1. Edző: György László

CSURGÓ: Zaponsek – Maracskó, Brajovics 3, VASVÁRI, Ratkovics 1, HERCZEG 6, KISS B. 6. Csere: Váczi D. (kapus), Bazsó 3, Pipp 1, Gábor M. 1, D. ALILOVIC 4 (3), Rotim, Szűcs B., Horváth P. 1 (1). Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–5. 10. p.: 6–7. 15. p.: 9–9. 20. p.: 11–11. 25. p.: 13–12. 32. p.: 15–14. 40. p.: 20–18. 45. p.: 23–22. 50. p.: 23–23. 55. p.: 25–26

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Kizárva: Ratkovics (48. p.)

Hétméteresek: 6/5, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Péter-Szabó Dávid (másodedző): – Kiváló csapat ellen jó mérkőzést játszottunk, a végén volt két meccslabdánk, ami kimaradt, de a védelmünk korrigált. Szurkolóinknak köszönjük a biztatást.

Alem Toszkics: – Teli csarnokban remek hangulatú mérkőzést játszottunk, a Komló kemény védekezése nagyon megnehezítette a dolgunkat. Készülünk az utolsó fordulóra.