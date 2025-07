Kispesten újra nagyobbat álmodhatnak – NB II-es felvezetés, 9. rész

2023 nyarán, húsz év után esett ki a Budapest Honvéd az élvonalból, amely első NB II-es idényében nem tudott visszajutni, s csak a 9. helyen végzett. A mélyrepülés aztán folytatódott, az előző kiírás ősze után a kispestiek szégyenszemre az utolsó helyen álltak, ezért a tavaszi szezon előtt már a második edzőváltás történt meg a klubnál: Laczkó Zsolt helyett Feczkó Tamás érkezett a kispadra. A rutinos tréner irányításával aztán a csapat megtáltosodott, első kilenc tavaszi meccséből hatot megnyert, és felzárkózott a középmezőnyhöz – később a hajrában legyőzte a feljutó Kisvárdát is (3–0), majd nem mellesleg az utolsó fordulóban megfosztotta a Vasast a feljutástól.

A kispestieknél az előzőnél jóval nyugodtabb idényre, előrelépésre vágynak, s – talán nem is titkon – a feljutásra. Az alapok mindenesetre megvannak: továbbra is Feczkó felel a csapat irányításáért, a tavaszi alapemberek maradnak (talán csak Bévárdi Zsombor távozása jelent érzékeny veszteséget), míg az erősítések jól sikerültek. A korábbi 20-szoros válogatott játékos, a 34 esztendős Gyurcsó Ádám megszerzése nagy fogás (őt a Videoton elől „happolták el” a kispestiek), a támadó Ciprusról családi okok miatt tért haza, és öt év után futballozhat újra itthon – góljai, gólpasszai sokat érhetnek. Rajta kívül sokat remélhetnek a kispestiek a lendületes szélsőtől, Zuigeber Ákostól, a Csákvárról érkező balhátvédtől, Varga Bencétől, illetve a legutóbb a DVTK-ban szereplő védőtől, Kállai Kevintől. A kispestiek minden bizonnyal harcban lesznek a feljutásért a következő idényben.

VEZETŐEDZŐ

Nem is volt kérdés, hogy a télen kinevezett FECZKÓ TAMÁS folytatja munkáját a kispesti klubnál, hiszen a tréner egyrészt sikeres tavaszt tudhat maga mögött, másrészt élő szerződéssel rendelkezik. A tréner hét évvel ezelőtt a Balmazújváros együttesénél lett ismert, miután a Hajdú-Bihar megyeieket az élvonalba juttatta, majd az MTK-val is feljutott az első osztályba, azóta pedig dolgozott a Diósgyőr, a Nyíregyháza és a Kisvárda vezetőedzőjeként is. Az első célkitűzést, a biztos bennmaradást teljesítette Kispesten, míg mostantól a még nagyobb cél, a feljutás eléréséért kell a lehető legtöbbet tennie.

KULCSEMBER

Kulcsszerepet játszott a kispestiek tavaszi menetelésében a 29 esztendős MEDGYES ZOLTÁN, aki 8 gólja mellett három gólpasszal segítette csapatát a bajnokságban. A bal oldali támadó a másodosztályban mindenhol fontos láncszeme aktuális csapatának (a Honvéd mellett a Haladásnál és Gyirmóton is házi gólkirály volt), és ha tartani tudja formáját, akkor továbbra is a legfontosabb kispesti játékosok egyike lehet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Dúzs Gellért (Budafok – kölcsönből vissza), Gyurcsó Ádám (Anorthoszisz – Ciprus), Kállai Kevin (DVTK), Kocsis Gergely (Kozármisleny – kölcsönből vissza), Pinte Patrik (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Zuigeber Ákos (MTK – legutóbb Budafok, kölcsönben), Varga Bence (Csákvár)

Távozott: Átrok Zalán (MTK), Ene Kornél (román-magyar, ?), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan MTK), Farkas Balázs (ETO FC Győr – kölcsönből vissza, onnan BVSC), Holman Dávid (Szeged-Csanád GA), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia – kölcsön után végleg), Krajcsovics Ábel (ZTE – ismét kölcsönbe), Nyitrai Bence (?), Szamosi Ádám (DVTK – kölcsönből vissza), Vernes Richárd (?)

A Budapest Honvéd sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 28., 20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Budapest Honvéd–Budafoki MTE

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Szentlőrinc–Budapest Honvéd

4. forduló, augusztus 17., 19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)