Vívás: Rabb Krisztián arany-, Spiesz Anna ezüstérmes az orléans-i kard Grand Prix-n

FÉRFI KARDBAN a kiemelt Rabb Krisztián mellett Szilágyi Áron, Szatmári András, Tóth Bertalan és Bíró Huba is feljutott az orléans-i Grand Prix-viadal főtáblájára. Közülük az olimpiai ezüstérmes Rabb vitte a legtöbbre (a nyolc közé jutásért a remekül teljesítő Bírót legyőzve), hiszen senki sem tudta vele tartani a lépést, a német Frederic Kindler elleni döntőben az idegei is rendben voltak, 15:14-re megnyerte az asszót és a versenyt. A hölgyek ugyanitt még egyenletesebben szerepeltek, hiszen a Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca ötös fogatból hárman is megérték a negyeddöntőt, innen az egész nap ellenállhatatlanul vívó, Katonát is megverő Spiesz jutott be élete első GP-döntőjébe, és csak az utolsó meccsen állította meg őt aranytussal az olasz Michaela Battiston.

Mindössze két magyar vívott a női tőrözők puszani világkupaversenyén, Pásztor Flóra jutott messzebbre – a 16 közé. A férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének főtábláján a 64 között esett ki Szemes Gergő és Dósa Dániel, majd Rio egyéni ezüstérmese, az amerikai Alexander Massialas megállította Tóth Gergelyt is.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, ORLÉANS

Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Szatmári András–Halimbekov (orosz) 15:11, Rabb Krisztián–Ho (hongkongi) 15:7, Bíró Huba–Heathcock (amerikai) 15:11, Dreossi (olasz)–Tóth Bertalan 15:5, Szilágyi Áron–Stasiak (lengyel) 15:5. A 16 közé jutásért: To Kjong Tong (dél-koreai)–Szatmári 15:14, Rabb–Mastrullo (olasz) 15:8, Bíró–Szarkisszjan (kazah) 15:10, Ducerf (belga)–Szilágyi 15:12. Nyolcaddöntő: Rabb–Bíró 15:7. Negyeddöntő: Rabb–Ferdzsani (tunéziai) 15:12. Elődöntő: Rabb–Hesam (egyiptomi) 15:8. Döntő: Rabb–Kindler (német) 15:14. A végeredmény: 1. Rabb Krisztián, 2. Kindler, 3. Hesam és Patrice (francia), …15. Bíró, …22. Szatmári, …28. Szilágyi, …53. Tóth B.

Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Takahasi (japán)–Pusztai Liza 15:10, Katona Renáta–Herbon (német) 15:14, Spiesz Anna–Lee (amerikai) 15:4, Battai Sugár–Lau (hongkongi) 15:9, Szűcs Luca–Di Carlo (olasz) 15:10. A 16 közé jutásért: Katona–Szano (japán) 15:14, Spiesz–Cieslar (lengyel) 15:3, Apithy (francia)–Battai 15:13, Szűcs–Emura (japán) 15:13. Nyolcaddöntő: Katona–Georgiadu (görög) 15:4, Spiesz–Apithy 15:12, Szűcs–Eifler (német) 15:13. Negyeddöntő: Spiesz–Katona 15:12. Elődöntő: Spiesz–Balzer (francia) 15:13. Döntő: Battiston (olasz)–Spiesz 15:14. A végeredmény: 1. Battiston, 2. Spiesz Anna, 3. Viale (olasz) és Balzer, …6. Katona, 7. Szűcs, …18. Battai, …38. Pusztai

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN

Tőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Pásztor–Kozajeva (orosz) 15:13, Bertini (olasz)–Kondricz 15:12. A 16 közé jutásért: Pásztor–Palumbo (olasz) 15:12. Nyolcaddöntő: Harvey (kanadai)–Pásztor 10:6

VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA

Tőr. Férfiak. Egyéni. A 64 közé jutásért: Tóth G.–Hajasi (japán) 15:12, Cook (brit)–Szemes 15:14, Savin (francia)–Dósa 15:13. A 32 közé jutásért: Massialas (amerikai)–Tóth G. 15:12