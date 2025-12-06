Nemzeti Sportrádió

Vívás: Rabb Krisztián arany-, Spiesz Anna ezüstérmes az orléans-i kard Grand Prix-n

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 21:27
null
Rabb Krisztián (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
vívás Rabb Krisztián vívó Grand Prix Spiesz Anna
Két magyar érem született a kardozók orléans-i GP-versenyének egyéni küzdelmeiben, Rabb Krisztián nyert, Spiesz Anna második lett.

FÉRFI KARDBAN a kiemelt Rabb Krisztián mellett Szilágyi Áron, Szatmári András, Tóth Bertalan és Bíró Huba is feljutott az orléans-i Grand Prix-viadal főtáblájára. Közülük az olimpiai ezüstérmes Rabb vitte a legtöbbre (a nyolc közé jutásért a remekül teljesítő Bírót legyőzve), hiszen senki sem tudta vele tartani a lépést, a német Frederic Kindler elleni döntőben az idegei is rendben voltak, 15:14-re megnyerte az asszót és a versenyt. A hölgyek ugyanitt még egyenletesebben szerepeltek, hiszen a Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca ötös fogatból hárman is megérték a negyeddöntőt, innen az egész nap ellenállhatatlanul vívó, Katonát is megverő Spiesz jutott be élete első GP-döntőjébe, és csak az utolsó meccsen állította meg őt aranytussal az olasz Michaela Battiston.

Mindössze két magyar vívott a női tőrözők puszani világkupaversenyén, Pásztor Flóra jutott messzebbre – a 16 közé. A férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyének főtábláján a 64 között esett ki Szemes Gergő és Dósa Dániel, majd Rio egyéni ezüstérmese, az amerikai Alexander Massialas megállította Tóth Gergelyt is.

VÍVÁS
GRAND PRIX-VERSENY, ORLÉANS
Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Szatmári András–Halimbekov (orosz) 15:11, Rabb Krisztián–Ho (hongkongi) 15:7, Bíró Huba–Heathcock (amerikai) 15:11, Dreossi (olasz)–Tóth Bertalan 15:5, Szilágyi Áron–Stasiak (lengyel) 15:5. A 16 közé jutásért: To Kjong Tong (dél-koreai)–Szatmári 15:14, Rabb–Mastrullo (olasz) 15:8, Bíró–Szarkisszjan (kazah) 15:10, Ducerf (belga)–Szilágyi 15:12. Nyolcaddöntő: Rabb–Bíró 15:7. Negyeddöntő: Rabb–Ferdzsani (tunéziai) 15:12. Elődöntő: Rabb–Hesam (egyiptomi) 15:8. Döntő: Rabb–Kindler (német) 15:14. A végeredmény: 1. Rabb Krisztián, 2. Kindler, 3. Hesam és Patrice (francia), …15. Bíró, …22. Szatmári, …28. Szilágyi, …53. Tóth B.
Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Takahasi (japán)–Pusztai Liza 15:10, Katona Renáta–Herbon (német) 15:14, Spiesz Anna–Lee (amerikai) 15:4, Battai Sugár–Lau (hongkongi) 15:9, Szűcs Luca–Di Carlo (olasz) 15:10. A 16 közé jutásért: Katona–Szano (japán) 15:14, Spiesz–Cieslar (lengyel) 15:3, Apithy (francia)–Battai 15:13, Szűcs–Emura (japán) 15:13. Nyolcaddöntő: Katona–Georgiadu (görög) 15:4, Spiesz–Apithy 15:12, Szűcs–Eifler (német) 15:13. Negyeddöntő: Spiesz–Katona 15:12. Elődöntő: Spiesz–Balzer (francia) 15:13. Döntő: Battiston (olasz)–Spiesz 15:14. A végeredmény: 1. Battiston, 2. Spiesz Anna, 3. Viale (olasz) és Balzer, …6. Katona, 7. Szűcs, …18. Battai, …38. Pusztai

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN
Tőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Pásztor–Kozajeva (orosz) 15:13, Bertini (olasz)–Kondricz 15:12. A 16 közé jutásért: Pásztor–Palumbo (olasz) 15:12. Nyolcaddöntő: Harvey (kanadai)–Pásztor 10:6

VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA
Tőr. Férfiak. Egyéni. A 64 közé jutásért: Tóth G.–Hajasi (japán) 15:12, Cook (brit)–Szemes 15:14, Savin (francia)–Dósa 15:13. A 32 közé jutásért: Massialas (amerikai)–Tóth G. 15:12

 

vívás Rabb Krisztián vívó Grand Prix Spiesz Anna
Legfrissebb hírek

Vívás: Kollár Anna és Zsögön Andor a juniorbajnok tőrben

Utánpótlássport
4 órája

Vívás: hét magyar a férfi párbajtőrözők vancouveri vk-viadalának főtábláján

Egyéb egyéni
15 órája

Vívás: öt magyar a férfi kardozók orléans-i GP-viadalának főtábláján

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:14

Vívás: Pásztor és Kondricz főtáblás a puszani tőr-világkupaversenyen

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:32

Vívás: három férfi tőrözőnk főtáblás a fukuokai vk-viadalon

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:06

Vívás: Muhari és Büki főtáblás a vancouveri vk-viadalon

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:41

Vívás: öt női kardozónk az orléans-i GP-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
2025.12.04. 18:44

Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Utánpótlássport
2025.12.03. 17:37
Ezek is érdekelhetik