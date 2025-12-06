Nemzeti Sportrádió

Videó: tökéletes befejezés – Szoboszlai Dominik góljával vezetett újra a Liverpool a Leeds ellen, egy ideig...

2025.12.06. 20:33
Szoboszlai betalált, de ez sem ért győzelmet (Fotó: Getty Images)
Liverpool Leeds United Leeds Premier League
Szoboszlai Dominik a 80. percben betalált a Leeds United ellen a Premier League-ben a 15. forduló szombati játéknapján, ezzel vezetett csapata 3–2-re, ám így sem tudott nyerni, iksz lett a vége. A magyar válogatott középpályás másodszor volt eredményes ebben a PL-idényben.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (0–0) 
Leeds, Elland Road. Vezeti: A. Taylor
Leeds: Perri – Rodon, Bijol (Aaronson, 65.), Struijk – Bogle (Bornauw, 90+3.), Stach, Ampadu (Piroe, 87.), Gruev (Tanaka, 65.), G. Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor (Gnonto, 65.). Vezetőedző: Daniel Farke
Liverpool: Alisson – Bradley (Gomez, 68.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Endo, 83.) – Ekitiké (Isak, 83.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők: Calvert-Lewin (73. – 11-esből), Stach (75.),Tanaka (90+5.). ill. Ekitiké (48., 50.), Szoboszlai (80.)

 

