Kieső csapatok húzóembereivel próbálja stabilizálni védelmét a Budafok – NB II-es felvezetés, 5. rész

A BUDAFOKI MTE számára szomorú negatív sorozat miatt marad emlékezetes az előző idény: február és április között ugyanis egymás után hét bajnokin maradtak alul a dél-budaiak, és az egész mezőnyt tekintve ez volt a leghosszabb vereségszéria. A 2020–2021-es évadban még az élvonalban szereplő, majd 2023-ban Magyar Kupa-döntős együttes így ezúttal csak másodosztályú tagsága megőrzéséért küzdött. Áprilistól aztán volt egy ötmeccses veretlenségi sorozata is, amelynek köszönhetően már a 28. fordulóban, a Szentlőrinc legyőzését követően eldőlt, hogy a következő idényt is az NB II-ben kezdheti meg.

A BMTE-nek legutóbb elsősorban a védekezéssel adódtak problémái, hiszen a 16 csapat közül a második legtöbb gólt kapta, 30 meccsen 53-at. Ennek szellemében a Honvédhoz kölcsönből visszatérő Dúzs Gellért helyére a piros-feketék átigazolták a kiesett Gyirmót lejárt szerződésű kapusát, Hársfalvi Andrást, aki a Transfermarkt (TM) átigazolási hírportál szerint 200 ezer euróval jelenleg a dél-budaiak keretének legértékesebb játékosa. Ugyancsak a védelembe érkezett kölcsönbe két 18 éves fiatal, az ETO Akadémiától Selyem Bálint, illetve a DVTK-tól Lajcsik Vencel. Visszatért a szintén kieső Tatabányától a tapasztalt, 33 éves középhátvéd, Jagodics Márk, aki 2020-tól három idényen keresztül már játszott a piros-feketéknél. A szűrőpozícióban erősítést jelenthet a Puskás Akadémia korábbi korosztályos válogatott játékosa, a 100 ezer euró értékűre taksált Posztobányi Patrik, aki az előző fél évet Mezőkövesden töltötte. A középpályára érkezett az MTK-tól két 18 esztendős labdarúgó, s Stumpf Gábor inkább a védekezésben, Herczeg Botond pedig a támadásban erős. A csatársorba Varga Balázs Újpestről jött kölcsönbe, a több poszton is bevethető Hajdú Rolandnak pedig lejárt a szerződése a Szentlőrincnél, így átigazolási díj fizetése nélkül sikerült megszerezni.

A távozók közül a legértékesebb labdarúgó az immár NB I-es Kisvárdához igazoló védekező középpályás, a 200 ezer eurós Oláh Bálint. Rajta kívül az MTK kölcsönjátékosát, Merényi Ádámot érdemes még kiemelni, aki kilenc találatával a csapat legeredményesebb játékosa volt, és nem mellesleg a Csákvár ellen az előző idény második leggyorsabb gólját szerezte. Ő nyártól a Kecskemétet erősíti.

VEZETŐEDZŐ

A MÉSZÖLY családban szinte tradíciónak számít a Budafok vezetőedzőjének lenni, hiszen a hetvenes években GÉZA édesapja, Kálmán is betöltötte ezt a szerepet. Az 58 esztendős ifjabb Mészöly 2001 nyarán, Fóton kezdte tréneri pályafutását, legnagyobb sikereit pedig az Újpesttel érte el, amellyel 2004-ben és 2006-ban is ezüstérmes lett az NB I-ben. A Budafokot az idén, március közepén vette át Nikházi Márktól, amikor a csapat csupán egy pontra volt a kiesőzónától. Bár az első két bajnokiját elbukta, sikerült benn tartania a dél-budai együttest a másodosztályban, így 2026 júniusáig szerződést hosszabbítottak vele. Most az a cél, hogy a csapat a felsőházban végezzen. Erre van is reális esély, ugyanis a TM szerint a BMTE-é a mezőny nyolcadik legerősebb kerete.

KULCSJÁTÉKOS

Tavaly nyáron érkezett Kispestről Budafokra a középhátvéd KÁLNOKI-KIS DÁVID, aki jelentős élvonalbeli múlttal rendelkezik. 2010 és 2023 között ugyanis négy csapattal összesen 179 NB I-es meccsen szerepelt, közülük az Újpesttel, a Honvéddal, majd a Zalaegerszeggel is Magyar Kupát nyert. A 34 éves védő az előző idényben 22 mérkőzésen lépett pályára a Budafokban, és ezeket többnyire végigjátszotta – kétszer azért nem maradhatott végig a pályán, mert kiállították. Tapasztalatára és jó fejjátékára az új idényben is nagy szüksége lesz a piros-feketéknek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Hajdú Roland (Szentlőrinc), Hársfalvi András (Gyirmót FC Győr), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe), Jagodics Márk (Tatabánya), Lajcsik Vencel (DVTK – kölcsönbe), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Selyem Bálint (ETO Akadémia – kölcsönbe), Stumpf Gábor (MTK – kölcsönbe), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönbe)

Távozott: Dúzs Gellért (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza), Horváth Olivér (Dorog), Kalmár Olivér (Szeged-Csanád GA), Lorentz Márton (Csákvár), Oláh Bálint (Kisvárda), Merényi Ádám (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kecskemét), Sztojka Dominik (Vasas – kölcsönből vissza), Szűcs Patrik (MTK – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK – kölcsönből vissza, onnan Bp. Honvéd)

A Budafok sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Budapest Honvéd FC–Budafoki MTE

3. forduló, augusztus 10., 17.30: Budafoki MTE–FC Ajka

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

5. forduló, augusztus 24., 17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)