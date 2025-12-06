Yan Diomande triplázott, az RB Leipzig hengerelt a Frankfurt ellen
NEHÉZ MEGMONDANI, melyik klub tehetne keresztbe a Bayern München újabb bajnoki címének, a legvalószínűbb, hogy semelyik. A bajorok szombaton a Stuttgart otthonában arattak kiütéses (5–0) győzelmet, Harry Kane mesterhármassal segítette csapatát, a Bundesliga 2025–2026-os idényében 13 bajnokin már 17 gólnál tart, 59 percenként szerez gólt.
A tabellán a Bayern mögött álló RB Leipzig célja sem valószínű, hogy a bajnoki cím lenne, sokkal inkább a BL-indulás bebiztosítására hajt a tavalyi csúfos leszereplést követően, a dobogó valamelyik fokának megszerzése inkább amolyan bónusz lenne. A lipcseiek hozzák is, amit kell, különösen hazai pályán teljesítenek kiemelkedően, a szombat esti mérkőzés előtt mind az öt bajnokijukat megnyerték az ősszel.
És a Frankfurt ellen is ennek megfelelően kezdtek. Öt perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Christoph Baumgartner indításával Conrad Harder indult meg, Michael Zetterer, a vendégek kapusa nem tudta eldönteni, hogy kimozduljon-e a kapujából a labdáért, vagy inkább maradjon, így félúton megállt, a 20 éves dán csatár pedig kitűnő helyzetfelismeréssel átfejelte felette a labdát, megszerezve pályafutása első Bundesliga-gólját. A Leipziget feldobta, a Frankfurtot sokkolta a gólt, majd miután egy kontrát követően Baumgartner kettőre növelte a lipcseiek előnyét, a csapat nyugodtan visszább állhatott, hogy a Willi Orbán és Gulácsi Péter vezette védelemre támaszkodva őrizze az előnyt.
Ez végül is annyira jól sült el, hogy a második félidőben húsz perc alatt további négy gólt szerzett az RB Leipzig, a 19 éves Yan Diomande háromszor talált be a kapuba. A kiütéses győzelem nagy önbizalmat adhat az Union Berlin ellen következő bajnoki fordulóra, Schäfer András és társai amúgy sincsenek a legjobb formában, szombaton sima vereséget szenvedtek a Wolfsburg otthonában. 6–0
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Harder 6., Baumgartner 31., Raum 62. – 11-esből, Y. Diomande 47., 55., 65.)
Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)
1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)
Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)
VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)
Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)
Vasárnap
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim
Péntek
Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|13
|12
|1
|–
|49–9
|+40
|37
|2. RB Leipzig
|13
|9
|2
|2
|28–13
|+15
|29
|3. Borussia Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21–11
|+10
|25
|4. Bayer Leverkusen
|13
|7
|2
|4
|28–19
|+9
|23
|5. Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25–17
|+8
|23
|6. Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21–22
|–1
|22
|7. Eintracht Frankfurt
|13
|6
|3
|4
|28–29
|–1
|21
|8. 1. FC Köln
|13
|4
|4
|5
|22–21
|+1
|16
|9. Freiburg
|13
|4
|4
|5
|20–22
|–2
|16
|10. Mönchengladbach
|13
|4
|4
|5
|17–19
|–2
|16
|11. Werder Bremen
|12
|4
|4
|4
|16–21
|–5
|16
|12. Union Berlin
|13
|4
|3
|6
|16–22
|–6
|15
|13. Augsburg
|13
|4
|1
|8
|17–27
|–10
|13
|14. Wolfsburg
|13
|3
|3
|7
|17–23
|–6
|12
|15. Hamburg
|12
|3
|3
|6
|11–18
|–7
|12
|16. Heidenheim
|13
|3
|2
|8
|12–28
|–16
|11
|17. St. Pauli
|13
|2
|2
|9
|11–25
|–14
|8
|18. Mainz
|13
|1
|3
|9
|11–24
|–13
|6