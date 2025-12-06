Yan Diomande triplázott, az RB Leipzig hengerelt a Frankfurt ellen

NEHÉZ MEGMONDANI, melyik klub tehetne keresztbe a Bayern München újabb bajnoki címének, a legvalószínűbb, hogy semelyik. A bajorok szombaton a Stuttgart otthonában arattak kiütéses (5–0) győzelmet, Harry Kane mesterhármassal segítette csapatát, a Bundesliga 2025–2026-os idényében 13 bajnokin már 17 gólnál tart, 59 percenként szerez gólt.

A tabellán a Bayern mögött álló RB Leipzig célja sem valószínű, hogy a bajnoki cím lenne, sokkal inkább a BL-indulás bebiztosítására hajt a tavalyi csúfos leszereplést követően, a dobogó valamelyik fokának megszerzése inkább amolyan bónusz lenne. A lipcseiek hozzák is, amit kell, különösen hazai pályán teljesítenek kiemelkedően, a szombat esti mérkőzés előtt mind az öt bajnokijukat megnyerték az ősszel.

És a Frankfurt ellen is ennek megfelelően kezdtek. Öt perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Christoph Baumgartner indításával Conrad Harder indult meg, Michael Zetterer, a vendégek kapusa nem tudta eldönteni, hogy kimozduljon-e a kapujából a labdáért, vagy inkább maradjon, így félúton megállt, a 20 éves dán csatár pedig kitűnő helyzetfelismeréssel átfejelte felette a labdát, megszerezve pályafutása első Bundesliga-gólját. A Leipziget feldobta, a Frankfurtot sokkolta a gólt, majd miután egy kontrát követően Baumgartner kettőre növelte a lipcseiek előnyét, a csapat nyugodtan visszább állhatott, hogy a Willi Orbán és Gulácsi Péter vezette védelemre támaszkodva őrizze az előnyt.

Ez végül is annyira jól sült el, hogy a második félidőben húsz perc alatt további négy gólt szerzett az RB Leipzig, a 19 éves Yan Diomande háromszor talált be a kapuba. A kiütéses győzelem nagy önbizalmat adhat az Union Berlin ellen következő bajnoki fordulóra, Schäfer András és társai amúgy sincsenek a legjobb formában, szombaton sima vereséget szenvedtek a Wolfsburg otthonában. 6–0

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Harder 6., Baumgartner 31., Raum 62. – 11-esből, Y. Diomande 47., 55., 65.)

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)

1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)

Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)

VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)

Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)

Vasárnap

15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim

Péntek

Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)