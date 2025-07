A mezőny egyik legrégebbi és legstabilabb tagjaként várja a rajtot a Soroksár – NB II-es felvezetés, 6. rész

Sorozatban 12. idényét kezdi a másodosztályban a SOROKSÁR SC csapata. Bár a XXIII. kerületi sárga-feketék rendre az él- vagy a középmezőny tagjai voltak ezen idő alatt, a legutóbbi szezon már nem sikerült olyan fényesre. A fővárosiak a 2024–2025-ös idény során többször is kieső helyen álltak és a 11. helyen zárva végül csak négy ponttal (35) előzték meg a már búcsúzó Gyirmót FC Győrt (31).

A soroksáriak keretét rendre az határozza meg, hogy partnerklubjuk, a Ferencváros milyen játékosokat bocsát rendelkezésükre. A legutóbbi bajnokságban Dhonata Tavares, Halmai Ádám, Manner Balázs és Mergl Balázs szerepelt kölcsönben a sárga-feketéknél, de ők nyáron visszatértek az anyaegyesülethez. Mivel azóta Halmai és Manner is talált magának új csapatot, így az ő visszatérésükre már nincs esély, de minden bizonnyal érkezhetnek majd ezúttal is játékosok a zöld-fehérektől Soroksárra. Varga Zétény – aki az előző idényt Diósgyőrben töltötte – például már pályára lépett és gólt is szerzett a nyári felkészülés során. A XXIII. kerületiek eddig mindössze három új érkezőt jelentettek be. Horváth Kevin a Nyíregyháza, Könczey Márk a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Tóth Gábor a szlovák élvonalbeli KFC Komarno mezét cserélte a Soroksáréra.

Holczer Ádám és Bolla Gergő személyében rutinos játékosokkal hosszabbított szerződést a klub, azonban a Transfermarkt internetes portál adatai szerint a 256 NB II-es mérkőzésen 110 találatot szerző Lovrencsics Balázs kontraktusa is lejárt június 30-án. A gólerős támadó szerződéshosszabbítását még nem jelentették be, de az árulkodó lehet, hogy a legutóbbi, Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni felkészülési mérkőzésen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

VEZETŐEDZŐ

LIPCSEI PÉTER 2017. júniusában vette át a Soroksár irányítását, így sorozatban nyolcadik idényét kezdi majd meg a csapat kispadján. A Kazincbarcikáról származó szakember sajtóhírek szerint jelölt volt az élvonalba jutó borsodiak kispadjára, de végül június 16-án bejelentették, hogy továbbra is a fővárosiakat irányítja majd az új idényben. Lipcsei ezidáig 300 tétmérkőzésen ült a Soroksár padján, a mérlege 120 győzelem, 71 döntetlen és 109 vereség.

KULCSJÁTÉKOS

2013. augusztus 17-én lépett pályára először a csapatban LOVRENCSICS BALÁZS, aki kisebb-nagyobb kitérők mellett kilencedik szezonját kezdheti sárga-feketében. A Ferencváros játékosaként az élvonalban 15 alkalommal is pályára lépő támadó 266 tétmérkőzést játszott Soroksáron, ezeken 126 gólt szerzett. Mint korábban említettük, Lovrencsics szerződése június végén lejárt, csapatkapitánya szerződéshosszabbításáról pedig mindezidáig nem adott hírt a fővárosi gárda. Az biztos, hogy az elmúlt hétvégén még soroksári színekben lépett pályára a gólerős játékos.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Horváth Kevin (Nyíregyháza, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Könczey Márk (Szeged-Csanád GA), Tóth Gábor (KFC Komarno – Szlovákia)

Távozott: Dhonata Tavares (brazil, FTC – kölcsönből vissza), Dobos Áron (Kozármisleny), Dragóner Filip (?), Halmai Ádám (FTC – kölcsönből vissza, onnan Szeged-Csanád GA), Manner Balázs (FTC – kölcsönből vissza, onnan Nyíregyháza), Mergl Szabolcs (FTC – kölcsönből vissza), Say Shadirac (ghánai, ?), Vincze Ádám (Gyirmót FC Győr)

A Soroksár sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

2. forduló, augusztus 3., 17.30: Karcagi SC–Soroksár SC

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC

4. forduló, augusztus 17., 19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)