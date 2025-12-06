Női röplabda Extraliga: a Kaposvár három játszmában győzött a TFSE otthonában

A kaposváriakat erősítő brazil Roberta Dornelles Rabelo lett a mezőny legeredményesebb játékosa, aki 17 pontot ért el.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ALAPSZAKASZ

TFSE–KHG KAPOSVÁRI NRC 0:3 (–20, –15, –14)

Csörsz u., 171 néző. V: Mezőffy Zs., Tillmann

TFSE: TARR 5, Takács V. 4, KIS 9, Tatár 3, Nagy V. 6, Boros 1. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Báder 1, Tátrai Zs. 3, Nagy Zs., Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

KNRC: Szerényi 7, RICHTER 10, FEGYIK 11, GIORGI 11, Bagyinka 5, Rabelo 10. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár, Horváth L. 3, Johnson 1, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:5, 5:9, 8:11, 10:16, 14:17, 15:22, 19:24. 2. játszma: 1:0, 3:6, 6:11, 12:14, 13:19, 15:20. 3. játszma: 1:6, 4:7, 6:12, 10:14, 11:16, 12:22, 13:24

MESTERMÉRLEG

Sitku Renáta (másodedző): – Sajnos nem sikerült teljesítenie a csapatnak, amit elvártunk tőle. Ellenfelünk nagyon gyors játékot játszott, aminek nem találtuk az ellenszerét és így folyamatosan hibákat követtünk el.

Vincent Lacombe: – Olyan játékot mutattunk végig, amilyet szerettünk volna. Fegyelmezetten, agresszív játékkal rukkoltunk ki, amivel érvényesítettük a papírformát.