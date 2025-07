A meglepő nyári edzőváltás után a mezőny első felébe vágyik a BVSC – NB II-es felvezetés, 8. rész

Két évvel ezelőtt jutott fel a BVSC-be az NB II-be, ahol az első idényében csak az utolsó fordulóban tudta bebiztosítani másodosztályú tagságát. A viszontagságos – és edzőváltásokkal teli – szezon után tavaly nyáron Csábi Józsefet nevezte ki a klubvezetőség vezetőedzőnek. A korábbi szövetségi kapitány stabil védekezésre építő csapatot formált a zuglóiakból, amely az őszi szezon után a hatodik helyen állt és mindössze 11 (!) gólt kapott. Tavasszal aztán kissé „beragadt” az együttes, az első kilenc bajnokijából mindössze egyet nyert meg (a Békéscsaba ellen) és még a kiesés szele is megcsapta. Aztán jött a Vasas elleni húsvéthétfői meccs, amelynek 95. percében Kelemen Patrik – a kiírás egyik legszebb találatát szerezve – a félpálya közeléből emelt Kiss Ágoston kapujába, s ez az álomgól három pontot jelentett a BVSC-nek. A siker lendületet adott a gárdának, amely végül „csont nélkül” biztosította másodosztályú tagságát (a 9. helyen végzett).

Azonban a bajnokság zárása után szinte azonnal robbant a bomba: a klubvezetőség meglepetésre bejelentette, hogy nem Csábi Józseffel képzeli el a jövőt. Az elöljárók a látványosabb támadójátékot hiányolták az együttestől, s a szakember helyett Dragan Vukmirt nevezték ki vezetőedzőnek. A klub Csernik Kornél után éppen ma jelentett be további érkezőket: a védő Böndi Ádámot, a támadó középpályás Palincsár Martint, illetve a támadó Farkas Balázs Keszőt. A távozók közül a korábban a spanyol Real Oviedoban is futballozó Hidi Patrik jelenthet érvágást, a rutinos középpályás az újonc Karcagnál folytatja. Ha sikerül a stabil védekezést megtartani, emellett az újakat hatékonyan beépíteni, akkor a zuglóiaknak várhatóan nem lesznek kiesési gondjaik, igaz, a vezérkar célkitűzése az, hogy a fiatal játékosok beépítése mellett a mezőny első felében zárjon majd a gárda.

VEZETŐEDZŐ

A csapatot nyártól a 46 éves játékosként többszörös magyar bajnok DRAGAN VUKMIR irányítja, aki először az NB III-as Bicskénél edzősködött Magyarországon. A szerb-magyar tréner ezt követően a Szeged edzője lett, de 2022 tavaszán – a szezon kellős közepén – elfogadta a feljutásért hajtó DVTK hívását, azonban nem tudta feljuttatni a miskolciakat az élvonalba. Az ezt követő idényben aztán menesztették, majd Vukmir következő csapata 2023 nyarán a Siófok lett, azonban a gyenge eredmények miatt bő fél évvel később onnan is távoznia kellett. Legutóbb, az előző idényben a szerb másodosztályú FK Radnicski Sremska Mitrovica együttesénél dolgozott. Három évre írt alá a zuglóiaknál.

KULCSEMBER

A hátvédsor vezére a korábbi magyar válogatott védő, VINÍCIUS PAULO. A hazánkban a Vidiben összesen kilenc évet lehúzó 35 éves játékos két éve a görög Levadiakosztól tért vissza Magyarországra és rögtön alapemberré vált a zuglóiaknál. Az előző két idényben összesen 53 NB II-es bajnokin játszott és három gólt is szerzett (mindhármat a 2024-25-s kiírásban), nem mellesleg rutinjával hatalmas segítséget jelentett csapatának. Bár sérülések többször is hátráltatták hosszabb-rövidebb ideig mindkét bajnokságban, ha ezek elkerülik, továbbra is nagyon fontos láncszeme lesz az együttesnek.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Böndi Ádám (Kaposvár), Csernik Kornél (Tatabánya), Farkas Balázs Kesző (ETO FC Győr, legutóbb Bp. Honvéd, kölcsönben), Kovács Dominik (Újpest – ismét kölcsönbe), Palincsár Martin (Szeged-Csanád GA), Petroff Zsombor (profi szerződést kapott)

Távozók: Batai Tamás (DVSC – kölcsönből vissza), Erdélyi Benedek (DVSC – kölcsönből vissza), Hidi Patrik (Karcag), Kocsis Bence (Paksi FC – kölcsönből vissza, onnan Videoton), David Nwachukwu (DVSC – kölcsönből vissza), Székely Krisztián (?), Tóth Ákos (Újpest – kölcsönből vissza), Zamostny Balázs (?)

A BVSC sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Aqvital FC Csákvár–BVSC-Zugló

3. forduló, augusztus 10., 19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Békéscsaba–BVSC-Zugló

5. forduló, augusztus 24., 19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)