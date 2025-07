Tiszakécskén áll össze a Barcikát az NB I-be juttató debreceni trió – NB II-es felvezetés, 1. rész

Egy év harmadosztályú szereplés után tér vissza az NB II-be a TISZAKÉCSKEI LC. A Bács-Kiskun vármegyei együttes a 2023–2024-es idényt a másodosztály 16. helyén zárta, így három szezon után ismét az NB III-ban volt kénytelen pályára lépni. A kék-sárgák a Délkeleti csoportba nyertek besorolást, és szoros küzdelemben, 67 pontot elérve szerezték meg a bajnoki címet a Gyulai Termál FC (64) és a Monor SE (64) előtt. Az NB III-as első helyezés ezúttal sem ért automatikus feljutást, a kécskeieknek a legerősebbnek kikiáltott ellenféllel, az Északnyugati csoport bajnokával, a Credobus Mosonmagyaróvárral kellett megküzdeniük az NB II-es tagságért. Az óvári odavágót három góllal nyerte meg a Tiszakécske, így a visszavágón az is belefért, hogy hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett. Kécskén ezúttal nem bíznák a véletlenre a bennmaradás kiharcolását, a keretet rögtön három rutinos játékossal sikerült megerősíteni. Az NB II második helyén végző és az élvonalba feljutó Kazincbarcika középpályájáról érkezett Lucas, Varga József és Bódi Ádám, akik óriási tapasztalatukkal biztosan hasznára válnak a Tisza-parti csapatnak. Bár a Tiszakécske korábban az élvonalban is szerepelt (az 1997–1998-as idényben), a csapat célja a másodosztály július végén kezdődő szezonjában mindenképpen a bennmaradás kiharcolása lehet.

VEZETŐEDZŐ

Balogh Pál 2024 márciusában vette át a csapat irányítását, és bár az NB II-es bennmaradást nem sikerült kiharcolni, a csapat az ő vezetésével jutott vissza a másodosztályba. Az osztályozó sikeres megvívása után mégis szinte bombaként robbant a hír, hogy Balogh nem marad a csapat kispadján. A helyét PINTÉR CSABA vette át, aki Balogh asszisztensedzőjeként már a klub alkalmazásában állt. Az 53 éves Pintér korábban Ajkán tevékenykedett asszistensedzőként, majd megbízott vezetőedzőként is.

KULCSJÁTÉKOS

Mindössze egy mérkőzést hagyott ki, azaz 29 alkalommal is kezdőként lépett pályára az előző idényben Kazincbarcikán VARGA JÓZSEF. A korábban a magyar válogatottban is 34 alkalommal pályára lépő, 37 éves középpályás hiába volt tevékeny részes a Kazincbarcika bravúros feljutásában, az új idényt már egy másik kék-sárga csapatban kezdi meg. A védelemben is bevethető rutinos játékos nagy erőssége lehet a Tiszakécskének, ahol volt barcikai és debreceni csapattársai közül Lucassal és Bódi Ádámmal is együtt játszhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Bódi Ádám (Kazincbarcika), Lucas (brazil-magyar, Kazincbarcika), Varga József (Kazincbarcika)

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Cipf Dominik (kozármislenyi kölcsön után Ajka), Engedi Márk (Debreceni VSC – kölcsönből vissza), Gyurján Bence (Mátészalka), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Videoton FCF), Marsa Levente (?)

A Tiszakécske sorsolása az első öt fordulóban

1. forduló, július 27., 19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

2. forduló, augusztus 3., 19.00: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC

3. forduló, augusztus 10., 19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC

4. forduló, augusztus 17., 19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

5. forduló, augusztus 24., 19.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC

AZ 1. FORDULÓ MENETRENDJE AZ NB II 2025–2026-OS IDÉNYÉBEN

Július 27., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC

19.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

19.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

19.00: Vasas FC–Aqvital FC Csákvár

19.00: Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE

19.00: Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC

Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)