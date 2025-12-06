Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya-vk: Kim Min Szok 14. lett 1000 méteren a B-divízióban

2025.12.06. 20:47
Fotó: Getty Images
A tavaly júliusban honosított Kim Min Szok szombaton a második vonalat jelentő B divízióban a 14. helyen végzett 1000 méteren a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának harmadik, hollandiai állomásán.

A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes versenyző az első két, tengerentúli állomáson elért, a vártnál rosszabb eredmények miatt a Heerenveenben zajló viadalon már nem a legjobbakat felvonultató A divízióban szerepelt. A gyengébb riválisok között aztán – a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint – 1:09.79 perccel ért célba, amivel 39 vetélytársból tizenhárom bizonyult nála gyorsabbnak. Ugyanebben a számban Bejczi Botond egyéni legjobbjával, 1:10.50 perccel 26. lett.

A négyállomásos sorozat után ebben a számban a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a milánói játékokra – Kim jelenleg némileg visszacsúszva éppen a 21. pozícióból várja a folytatást –, ráadásul további heten időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyancsak a B-divízióban Mercs Abigél 1500 méteren 2:03.48 perccel 30. helyen végzett 33 induló közül.

 

