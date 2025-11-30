A háromgólos győzelmet arató Honvéd hárompontos előnnyel telelhet az NB II élén

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–BVSC-ZUGLÓ 3–0 (2–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3352 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry (Gáspár, 82.), Pekár I. (Kesztyűs B., 66.), Somogyi Á., Hangya (Varga B., 82.) – Pinte (Gyurcsó, 74.), Kántor K. (Nyers, 74.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

BVSC: Petroff – Bliznyuk (Sarkadi, 60.), Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 80.) – Palincsár, Szilágyi M. (Dénes A., 60.) – Csernik, Pekár L. – Bacsa P. (Kelemen P., 80.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Medgyes Z. (22.), Csontos D. (45+2. – 11-esből), Varga B. (90+2.)

Kiállítva: Pekár L. (52.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Magabiztos játékkal nyertük meg a meccset, nem forgott egy percig sem veszélyben a győzelmünk. Az első perctől kezdve domináltunk, kijött a két csapat közötti különbség. Nem lefutott a bajnokság, a Vasas mellett még három csapat pályázik a feljutásra – nagy versenyfutás vár ránk tavasszal, de szeretnénk megőrizni az első helyünket.

Dragan Vukmir: – Nehéz a mai mérkőzést értékelni – az tény, hogy mi nagyon kis csapat vagyunk, és ezzel elmondtam mindent… Annak örülök, hogy a játékosok tíz emberrel is hajtottak, az pedig biztos, hogy a télen erősítenünk kell a kereten.

Nem feledkeztek meg Bozsik Józsefről a Honvéd-szurkolók (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vasas otthonában aratott bravúros győzelem után a Honvéd ismét fővárosi csapat ellen lépett pályára a másodosztályú bajnokságban. Vasárnap késő délután a kiesés elől menekülő BVSC látogatott a Bozsik Arénába, ahol kiváló hangulat fogadta a csapatokat. A találkozó ünnepélyes kezdőrúgását Bozsik József születésének 100. évfordulója alkalmából a fia, a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter végezte el.

Bozsik Péter végezte el a találkozó kezdőrúgását (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Rögtön a hatodik percben megszerezhették volna a vezetést a hazaiak (akiknél Zuigeber Ákos, Sigér Ákos és Szamosi Ádám is hiányzott sérülés miatt), azonban a vendégek kapusa, Petroff Zsombor Medgyes lövését, majd Ujváry Ferenc fejesét is hárította. A kilencedik percben bal oldalról végeztek el szögletet a hazaiak, Somogyi Ádám csúsztatása után az Angyalföldön is gólt szerző Pekár István öt méterről a lécre fejelt. Az első negyedóra után Branko Pauljevics távoli lövését tolta ki Petroff, majd a vendégek előtt is adódott egy lehetőség.

A tabella éléről, pontelőnnyel várhatják a folytatást a kispestiek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A 22. percben Szabó Alex röviden kivágott labdáját Szilágyi Máté kilenc méterről lőtte a kapu mellé. Rögtön támadást vezettek a hazaiak, Hangya Szilveszter a hosszún helyezkedő Ujváryhoz ívelt, ő pedig Pinte Patrikot választotta. Pinte egyből Medgyes Zoltánhoz passzolt, aki öt méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. A hajrához közeledve újabb gólt szereztek a hazaiak, de Pinte hiába örült, lesről talált bele, így maradt az egygólos hazai előny. Az első félidő hosszabbításának perceiben Szilágyi szabálytalankodott Szabóval szemben a zuglóiak tizenhatosán belül, a megítélt büntetőt Csontos Dominik értékesítette magabiztosan.

Pinte Patrik jól játszott, de csak lesgólig jutott (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidő elején Pinte most már szabályos gólt szerezhetett volna, de hiába pörgette el a labdát a kapus mellett, Hesz Olivér a gólvonalról menteni tudott. Az 52. percben tíz emberre fogyatkoztak a vendégek, Pekár László csúnyán rátartott Pekár István lábfejére, amiért a játékvezető azonnal a piros lapot húzta elő a zsebéből. A kiállítás után a kétgólos előnyben játszó hazaiak előtt adódtak még lehetőségek. A 70. percben Medgyes szép csellel fűzte át Benkő-Bíró Norbert lába között a labdát, 15 méterről kapura lőtt, Petroff bravúrral védett. A BVSC hiába próbálkozott a gólszerzéssel, lövésig is alig-alig jutott el. A meccs utolsó góljára szinte a lefújásig kellett várni. A 92. percben Pauljevics beadása után a csereként pályára lépő Varga Bence hat méterről fejelt a kapuba.

A kispestiek 1995 után (!) tudták hazai pályán újra legyőzni a BVSC-t – igaz, a zuglóiak közben sok éven át alsóbb osztályban szerepeltek. Mivel a Vasas vereséget szenvedett Ajkán, a Honvéd a győzelmének köszönhetően hárompontos előnyből várhatja a februári folytatást. 3–0