NŐI DIVÍZIÓ 1/A-JÉGKORONG-VB, 2026, MENETREND, EREDMÉNYEK
A torna lebonyolítása nem változott a korábbi évekhez képest: a hat válogatott mindenkivel egyszer játszik, a torna végén az első két helyezett feljut az elitbe, az utolsó helyezett pedig jövőre a divízió 1/B-ben folytatja.
A torna végén az azonos pontszámmal zárt csapatok között az egymás ellen szerzett több pont, majd az egymás elleni gólkülönbség, végül az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több gól dönt. Ha ez is megegyezik, akkor a holtversenyben végzett csapatokon kívül a legjobban rangsorolt elleni eredmény a döntő, végül pedig a holtversenyen kívüli második legjobb elleni eredmény dönt. Ha ez is egyenlő a holtversenyben végzett csapatoknál, akkor az előző évi világbajnokságon elért összesített helyezési lista alapján dől el a végső sorrend.
|M
Gy
H. Gy.
H. V.
V
L. G–K. G.
P
|1. Magyarország
|–
–
–
–
–
–
–
|2. Norvégia
|–
–
–
–
–
–
–
|3. Szlovákia
|–
–
–
–
–
–
–
|4. Franciaország
|–
–
–
–
–
–
–
|5. Kína
|–
–
–
–
–
–
–
|6. Olaszország
|–
–
–
–
–
–
–
A TORNA PROGRAMJA, EREDMÉNYEI
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
12.30: Kína–Szlovákia
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Franciaország–Magyarország
ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
12.30: Szlovákia–Olaszország
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína
ÁPRILIS 15., SZERDA
12.30: Norvégia–Kína
16.00: Magyarország–Szlovákia
19.30: Olaszország–Franciaország
ÁPRILIS 17., PÉNTEK
12.30: Franciaország–Kína
16.00: Magyarország–Olaszország
19.30: Szlovákia–Norvégia
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
12.30: Kína–Olaszország
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Norvégia–Magyarország
A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)
Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind a négy HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)
Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertälje, svéd), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)
Szövetségi kapitány: Delaney Collins