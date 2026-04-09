NŐI DIVÍZIÓ 1/A-JÉGKORONG-VB, 2026, MENETREND, EREDMÉNYEK

A torna lebonyolítása nem változott a korábbi évekhez képest: a hat válogatott mindenkivel egyszer játszik, a torna végén az első két helyezett feljut az elitbe, az utolsó helyezett pedig jövőre a divízió 1/B-ben folytatja.

A torna végén az azonos pontszámmal zárt csapatok között az egymás ellen szerzett több pont, majd az egymás elleni gólkülönbség, végül az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több gól dönt. Ha ez is megegyezik, akkor a holtversenyben végzett csapatokon kívül a legjobban rangsorolt elleni eredmény a döntő, végül pedig a holtversenyen kívüli második legjobb elleni eredmény dönt. Ha ez is egyenlő a holtversenyben végzett csapatoknál, akkor az előző évi világbajnokságon elért összesített helyezési lista alapján dől el a végső sorrend.

M Gy H. Gy. H. V. V L. G–K. G. P 1. Magyarország – – – – – – – 2. Norvégia – – – – – – – 3. Szlovákia – – – – – – – 4. Franciaország – – – – – – – 5. Kína – – – – – – – 6. Olaszország – – – – – – – Az ÁLLÁS

A TORNA PROGRAMJA, EREDMÉNYEI

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP

12.30: Kína–Szlovákia

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Franciaország–Magyarország

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ

12.30: Szlovákia–Olaszország

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: Magyarország–Kína

ÁPRILIS 15., SZERDA

12.30: Norvégia–Kína

16.00: Magyarország–Szlovákia

19.30: Olaszország–Franciaország

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

12.30: Franciaország–Kína

16.00: Magyarország–Olaszország

19.30: Szlovákia–Norvégia

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

12.30: Kína–Olaszország

16.00: Szlovákia–Franciaország

19.30: Norvégia–Magyarország

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind a négy HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertälje, svéd), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

Szövetségi kapitány: Delaney Collins