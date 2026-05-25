Nemzeti Sportrádió

Owen Hargreaves: A rögzített helyzetekkel biztosan lesz gondja a PSG-nek a BL-döntőben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.25. 19:13
null
Owen Hargreaves szerint a levegőben gondjai lehetnek a PSG-nek a BL-döntőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
BL-döntő 2026 Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-döntő PSG Owen Hargreaves BL-döntő
A korábbi angol válogatott labdarúgó, Owen Hargreaves szerint az Arsenalnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy legyőzze a Paris Saint-Germaint a szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntőben.

Általános vélekedés, hogy a címvédő PSG számít a BL-döntő esélyesének, de az angol válogatottban korábban 42 alkalommal pályára lépő középpályás szerint az „ágyúsok” mellett is szólnak érvek.

„Az Arsenalnak van az egyik legjobb kapusa és az egyik legjobb védelme a világon mondta a TNT Sportsnak a szakértőként dolgozó Owen Hargreaves.Megvan a tökéletes tervük a kapussal és a hátsó négyessel, illetve szenzációsak rögzített helyzeteknél, szóval ez már három fontos elem. Persze ha a PSG korán gólt szerez, képes átgázolni az ellenfélen. Ha megnézzük a Bayern München elleni elődöntőjét, látjuk, hogy Luis Enrique belement egy kosármeccsbe, így lett öt négy, a visszavágón viszont visszaállt, és kontrákra rendezkedett be.”

Nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, erről is beszélt a Bayern München, a Manchester United és a Manchester City egykori játékosa.

„Egy egymeccses finálé mindig más. Természetes a PSG az esélyes a kerete miatt, de szerintem az Arsenal képes hatástalanítani a futballistáit. Az biztos, hogy érdekes döntő lesz, mivel jelenleg a párizsi együttest a legnagyobb élvezet nézni, fantasztikus játékosai vannak, viszont az ellenfél is topcsapat. Nem hiszem, hogy az Arsenal kivárásra, kontrákra játszana majd, szerintem megpróbálja ráerőltetni az akaratát a Paris Saint-Germainre, miközben nem hagy üres területeket” – nyilatkozta a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó, aki szerint a londoniak levegőben sok gondot okozhatnak a párizsiaknak.

„A rögzített helyzetekkel biztosan lesz gondja a PSG-nek, egyszerűen az Arsenalnak magasságbeli fölénye van. Azonban biztos vagyok benne, hogy Luis Enrique kitalál valamit, hogy a földön tartsa a labdát, és elkerülje, hogy az ellenfél sok szöglethez és szabadrúgáshoz jusson” – tette hozzá a 45 éves szakértő.

A BL-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

 

BL-döntő 2026 Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-döntő PSG Owen Hargreaves BL-döntő
Legfrissebb hírek

Jens Lehmann tanácsa David Rayának: Ne állíttasd ki magad!

Bajnokok Ligája
11 órája

Győzelemmel hangolt a BL-döntőre az angol bajnok Arsenal

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:02

BL-döntő: az MTK Sportparkba várja szurkolóit a PSG

Bajnokok Ligája
Tegnap, 18:32

A PSG játékosai motiváltan érkeznek Budapestre

Bajnokok Ligája
2026.05.23. 09:59

Spanyolok csatája a BL-döntőben: Luis Enrique és Mikel Arteta

Képes Sport
2026.05.22. 21:35

Juhász Roland: A világsztároknak is nagy élmény lesz a Puskás Arénában játszani

Bajnokok Ligája
2026.05.22. 18:15

Lőw Zsolt a BL-döntőről: 51:49 arányban a Paris Saint-Germaint tartom esélyesebbnek

Bajnokok Ligája
2026.05.21. 22:26

Dembélé bizakodik, hogy játszhat a budapesti BL-döntőben

Bajnokok Ligája
2026.05.21. 18:19
Ezek is érdekelhetik