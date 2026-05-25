„Még ennél is jobbak lehetünk” – Verstappen szerint a Red Bull végre elindult felfelé

2026.05.25. 17:55
A két világbajnok élvezte az egymás elleni csatát (Fotó: AFP)
verseny F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Kanadai Nagydíj
A Formula–1-es Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen idei legjobb eredményét érte el a Kanadai Nagydíj versenyén. A holland szerint egyértelmű előrelépést tettek meg, de még ennél is többre lehetnek képesek a folytatásban.

A montreali verseny előtt nem úgy tűnt, hogy a Red Bull és Max Verstappen most érheti el idei legjobb eredményét, a csapat ugyanis egyértelmű tempóhátrányban volt a hétvége korábbi szakaszában. A négyszeres világbajnok a remek rajtja révén, kihasználva a két McLaren bukását, valamint George Russell kiesését azonban még úgy is dobogóra tudott állni, hogy a végén alulmaradt a Lewis Hamilton elleni kemény csatában.

A visszavonulását is kilátásba helyező holland pilóta láthatóan felszabadultan ünnepelt a futam után, de úgy érzi, csapata még ennél is többre lehet képes a folytatásban. „Kissé meglepetésként ért, de közben reálisan kell nézned a dolgokat. A két McLaren teljesen elszúrta a stratégiát azzal, hogy köztes esőgumin rajtolt, és természetesen ott volt George meghibásodása is, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy dobogóra állhattam. Ennek ellenére ez nagyszerű eredmény számunkra: a Ferrarival csatáztunk, és nem voltunk messze a Mercedestől sem.”

„A közepes gumin futott második etapom során viszont egyszerűen hiányzott némi tapadás. Valami nem működött, és meg kell értenünk, miért történt, de összességében pozitívum, hogy pódiumon végeztünk. Volt pár klassz harcban részem, és az élmezőnyben küzdeni mindig jobb, nem igaz? Elégedett vagyok, király csatát vívtam Lewisszal” – mondta, majd rámutatott, az elmúlt két nagydíj vitathatatlan előrelépést jelentett, hiszen a Red Bull maga mögött hagyva a középmezőnyt stabilan csatlakozott az élcsapatok között zajló csatába.

„Szerintem az elmúlt két versenyhétvégén már sokkal közelebb voltunk. Korábban még a középmezőnnyel harcoltunk, most viszont már az élmenőkhöz vagyunk közel, szóval ebből a szempontból igazán pozitív előrelépést tettünk. Ugyanakkor tudom, hogy még ennél is jobbak lehetünk, és erre fogunk összpontosítani a folytatásban. Tovább kell fejlődnünk, méghozzá nagyobb mértékben, mint az ellenfeleink. Ez a célunk, meglátjuk, mire leszünk képesek a következő futamokon.”

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli458131
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2875
4. Lewis Hamilton2872
5. Lando Norris1658
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly520
9. Oliver Bearman418
10. Liam Lawson416
11. Franco Colapinto315
12. Isack Hadjar214
13. Carlos Sainz36
14. Arvid Lindblad25
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes219
2. Ferrari147
3. McLaren-Mercedes106
4. Red Bull-Ford57
5. Alpine-Mercedes35
6. Racing Bulls-Ford21
7. Haas-Ferrari19
8. Williams-Mercedes7
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

