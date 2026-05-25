„Még ennél is jobbak lehetünk” – Verstappen szerint a Red Bull végre elindult felfelé

A montreali verseny előtt nem úgy tűnt, hogy a Red Bull és Max Verstappen most érheti el idei legjobb eredményét, a csapat ugyanis egyértelmű tempóhátrányban volt a hétvége korábbi szakaszában. A négyszeres világbajnok a remek rajtja révén, kihasználva a két McLaren bukását, valamint George Russell kiesését azonban még úgy is dobogóra tudott állni, hogy a végén alulmaradt a Lewis Hamilton elleni kemény csatában.

A visszavonulását is kilátásba helyező holland pilóta láthatóan felszabadultan ünnepelt a futam után, de úgy érzi, csapata még ennél is többre lehet képes a folytatásban. „Kissé meglepetésként ért, de közben reálisan kell nézned a dolgokat. A két McLaren teljesen elszúrta a stratégiát azzal, hogy köztes esőgumin rajtolt, és természetesen ott volt George meghibásodása is, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy dobogóra állhattam. Ennek ellenére ez nagyszerű eredmény számunkra: a Ferrarival csatáztunk, és nem voltunk messze a Mercedestől sem.”