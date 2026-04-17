Jégkorong-vb: újabb szlovák siker, ezúttal a norvégok ellen

2026.04.17. 22:54
Barbora Kapicaková duplázott (Fotó: Getty Images, archív)
jégkorong Szlovákia Norvégia női jégkorong
Szlovákia 5–1-re verte Norvégiát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság pénteki, negyedik fordulójában.
Jégkorong
7 órája

Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

Rémálomszerűen kezdődött a mieink számára az olaszok elleni összecsapás, amelyet végül nagy csatában sikerült megnyerni.

Nela Lopusanová két góllal és két gólpasszal, Barbora Kapicaková pedig két találattal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A szombati, utolsó fordulóban a házigazda magyaroknak a feljutáshoz rendes játékidőben nyerniük kell Norvégia ellen, de előtte szurkolni, hogy a francia-szlovák meccsen hosszabbításos francia siker szülessen.

NŐI JÉGKORONG DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG
4. forduló: 
Szlovákia–Norvégia 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) 
 

Legfrissebb hírek

Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
7 órája

Láda Balázs marad a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

Jégkorong
10 órája

NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

Amerikai sportok
14 órája

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
16 órája

Terbócs István: Az elmúlt időszakot megpróbáltam arra használni, hogy a legjobb állapotba kerüljek

Jégkorong
2026.04.16. 12:28

Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

Jégkorong
2026.04.16. 08:54

NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas

Amerikai sportok
2026.04.16. 07:13

Huszák Alexandra: Az olaszok ellen győzni kell!

Jégkorong
2026.04.15. 19:30
Ezek is érdekelhetik