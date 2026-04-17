Jégkorong-vb: újabb szlovák siker, ezúttal a norvégok ellen

Szlovákia 5–1-re verte Norvégiát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1/A-világbajnokság pénteki, negyedik fordulójában.
Jégkorong
7 órája
Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott
Rémálomszerűen kezdődött a mieink számára az olaszok elleni összecsapás, amelyet végül nagy csatában sikerült megnyerni.
Nela Lopusanová két góllal és két gólpasszal, Barbora Kapicaková pedig két találattal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez.
A szombati, utolsó fordulóban a házigazda magyaroknak a feljutáshoz rendes játékidőben nyerniük kell Norvégia ellen, de előtte szurkolni, hogy a francia-szlovák meccsen hosszabbításos francia siker szülessen.
NŐI JÉGKORONG DIVÍZIÓ 1/A-VILÁGBAJNOKSÁG
4. forduló:
Szlovákia–Norvégia 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)
Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk
Jégkorong
2026.04.16. 08:54
NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas
Amerikai sportok
2026.04.16. 07:13
Huszák Alexandra: Az olaszok ellen győzni kell!
Jégkorong
2026.04.15. 19:30
