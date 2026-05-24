Szalah gólpasszal zárta le liverpooli pályafutását, a „vörösök” döntetlennel harcolták ki a BL-indulás jogát

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Liverpool FC–Brentford 1–1 (0–0)

Liverpool, Anfield, 60 325 néző. Vezette: D. England

Liverpool: Alisson – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 89.), Robertson (Kerkez, 83.) – Gravenberch (Nyoni, 83.), A. Mac Allister – Szalah (J. Frimpong, 74.), Szoboszlai, Ngumoha (Wirtz, 73.) – Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Brentford: Kelleher – Kayode, Van den Berg, N. Collins, Lewis-Potter (Nelson, 89.) – Janelt, J. Henderson (Hickey, 60.), M. Jensen (Damsgaard, 83.) – Ouattara, I. Thiago, Schade. Menedzser: Keith Andrews

Gólszerző: C. Jones (58.), ill. Schade (64.)

Magyar szempontból szokatlanul érdekesen alakult a Premier League záró fordulója, ugyanis viszonylag ritka, hogy a még kiadó Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért két magyaros csapat versengjen. Jóllehet az Aston Villa Európa-liga-győzelmével egy különösen furcsa együttállás lépett életbe, így a forduló előtt ötödik helyen álló Liverpoolnak – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapatának –, valamint a vasárnapnak hatodikként nekivágó Bournemouthnak – amelynek keretét Tóth Alex erősíti – több forgatókönyv is sikert jelenthetett, sőt, egyszerre is révbe érhettek!

Minden attól függött, hogy a Villa hányadik helyen zárja a bajnokságot: ha megőrzi a negyedik pozícióját, úgy a PL-ből csak az ötödik helyezett kap még indulási jogot a BL-ben, de ha visszacsúszik ötödiknek, úgy az angol bajnokság hatodikja is BL-induló lehet. Az utóbbi helyzet csak úgy állhatott elő, ha a birminghamiek kikapnak a Manchester Citytől, a Liverpool pedig legyőzi a Brentfordot (pontazonosság esetén a gólkülönbség a Mersey-partiaknak kedvez). Mindez azonban csak akkor segíthetett a Bournemouthon, ha a Nottingham vendégeként legalább egy pontot szerez, mert vereség esetén, a Brighton megelőzhette volna, amennyiben legyőzi a Manchester Unitedet. Míg a másik forgatókönyv szerint – tehát, ha a Villa negyedikként végez –, a Liverpool csak akkor veszíthette volna el az ötödik helyét, ha kikap a Brentfordtól, a Bournemouth legyőzi a Forestet, a két eredmény között pedig legalább hatgólos differencia keletkezik.

Könnyű belátni, a címvédő sokkal jobb esélyekkel vágott neki a fordulónak, nem csoda, hogy a hányattatott idény végén a Liverpool-szurkolókat inkább a nagy búcsúk foglalkoztatták a Brentford vendégjátéka előtt, mintsem a BL-matematika. A legfontosabb kérdés az volt, mi lesz Mohamed Szalah-val, aki a múlt heti Aston Villa elleni csúfos vereséget követően ismét kirohanást intézett – igaz, csak közvetett módon – Arne Slot menedzser ellen, amikor azt írta a közösségi oldalán, hogy a csapatnak vissza kellene térnie a markáns támadó futballhoz. Az egyiptomi, aki a klubtörténet egyik legfontosabb játékosává vált az utóbbi kilenc évben most készült az utolsó Liverpool-mérkőzésére, és feltételezhető, hogy kimaradt volna a szezonzáróról, ha nem a búcsúzás küszöbén állt volna.

Szalah természetesen be is került a kezdőbe – a szokásos jobb szélső posztjára –, csakúgy, Andrew Robertson, aki hozzá hasonlóan 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, és aki most vele együtt zárta a pályafutását az Anfieldben. A kezdőcsapatok ismertetésénél természetesen a két legenda került a névsor végére, így mindketten külön ovációban részesülhettek, a kivonuláskor pedig a Kop Szalah, a Sir Kenny Dalglish-lelátó pedig Roberston nevét formázta meg kartonmozaikokból. Itt kell megemlíteni, hogy az Anfield a Brentford két játékosát szintén megünnepelte: a kapus Caomhín Kellehert, aki tavaly nyáron távozott a csapattól, és persze a Liverpoolt több, mint egy évtizedig szolgáló Jordan Hendersont.

A magyarok közül Kerkez Milos csak a kispadon kapott helyett – érthető módon, Robertson búcsúja miatt –, Szoboszlai Dominik viszont ezúttal is a támadó középpálya tengelyében játszhatott a 4–2–3–1-es felállásban.

Már az első negyedórában nyilvánvalóvá vált, hogy az idény végére elfáradó Brentford (egyetlen győzelem az utóbbi kilenc fordulóban) nem akar teljesen alárendelt szerepet játszani, azonban a Liverpool mezőnyfölénye mellett legfeljebb a kontrákra építhet. Ezzel együtt egy darabig nem alakult ki komoly hazai helyzet, az első életveszélyes kapuralövés Szalah szabadrúgása volt, amit ballal a jobb kapufára tekert a 19. percben. Pár perccel később már akcióból veszélyeztetett a Liverpool, a tizenhatosra a bal szélen betörő Szoboszlai azonban a bal kapufa mellé lőtt.

Egy hosszabb eseménytelen időszakot követően Ryan Gravenberch késztette nagy védésre Kellehert egy távoli lövéssel, majd szinte ugyanonnan tekert kapura Rio Ngumoha, ám ő, ha kevéssel is, de célt tévesztett. Az utolsó percek aztán ismét izgalmasan alakultak: előbb Alisson mentett óriásit lábbal Kevin Schade közeli lövésénél, majd az ellenakció végén Cody Gakpo fejelt kapura, Michael Kayode viszont mentett, szinte a gólvonalról mentett, szintén fejjel.

A Liverpool így nem tudott előnnyel a szünetre menni, de mivel a Forest vezetett a Bournemouth ellen, a „vörösök” helyzete egyre biztosabbnak tűnt, már ami a BL-indulást illette. A második félidő mégsem indult túl jól a Liverpool számára: Dango Outtara lövése jelezte, hogy a Brentfordra azért oda kell figyelni, mígy a többi pályán előbb a Villa, majd a Bournemouth is egyenlített.

A világ rendje akkor billent helyre, amikor közel egyórányi játék után a jobb szélen megiramodó Szalah szinte az alapvonaltól passzolta be középre a labdát, a tökéletes ütemben érkező Curtis Jones pedig közelről a kapuba lőtt. Csakhogy bő öt perccel később Schade az ötösről fejelve egyenlített, ráadásul a Villa megszerezte a vezetést az Etihadban, így egy pillanat alatt megint oly távolinak tűnt a negyedik hely.

A félidő derekán érkezett el a délután talán leginkább várt szívszorító pillanata, amikor is Arne Slot menedzser lehozta a pályáról Mohamed Szalah-t. Az egyiptomit nemcsak a szurkolók és a csapattársak, de a Brentford játékosai is vastapssal búcsúztatták, miközben ő egyesével köszönt el a pályán lévőktől, majd ugyanígy egyesével lepacsizott a komplett kispaddal.

A hajrába érve Robertson is megkapta a maga megérdemelt ovációját, amikor Kerkez Milos állt be a helyére – a skótot ugyanúgy megtapsolta az Anfield, a csapat és az ellenfél egyaránt. A két legenda megünneplése jócskán elvitt a játékidőből, így senkit sem lepett meg, hogy a játékvezető tízperces ráadást rendelt el. A slusszpoén meg is érkezhetett volna, ha egy Kerkez-Szoboszlai-Wirtz kontra végén a német lövését Kelleher nem hárítja földöntúli bravúrral.

A Liverpool tehát egy pillanatra sem tudott felkapaszkodni a negyedik helyre, és címvédőként végül ötödikként zárta a Premier League-idényt, a Bournemouth pedig bár hatodik lett, lemarad a jövő évi BL-indulásról. Az Anfield közönsége így is óriási ünnepléssel és könnyek között búcsúzott el a lefújást követően egy külön ünnepség keretében Mohamed Szalah-tól és Andrew Robertsontól, majd Bob Marley örökzöld slágere, a Three Little Birds csendült fel: „Every little thing gonna be alright” – azaz, minden jóra fordul majd!

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)

Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.)

Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. A. Armstrong 5. – 11-esből)

Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)

Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., Watkins 47., 61.)

Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)

Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)

Kiállítva: W. Fofana (62., Chelsea)

Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)

West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)