Női hoki-vb: gond van a jéggel, később kezd a magyar válogatott

H. Á.
2026.04.18. 17:21
A káposztásmegyeri jégcsarnokban zajló női divízió 1/A jégkorong-világbajnokság utolsó jhátéknapján szombaton az első meccsen Olaszország 7–0-ra elpáholta Kínát, aztán viszont probléma adódott a jéggel, ezért egyelőre a szlovák–francia összecsapás nem kezdődött el, s a magyar meccs kezdési időpontja is egy órával későbbre csúszott.

Olaszország 7–0-ra verte Kínát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió I/A-világbajnokság vasárnapi, utolsó fordulójában.

A mezőny legjobbja Kristin Della Rovere volt, aki négy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Csapata három rendes játékidős győzelemmel, illetve egy hosszabbításos és egy rendes játékidős vereséggel zárta a tornát, de a feljutásról már pénteken le kellett mondania. A kínaiak mindössze egy gólt ütöttek és harmincat kaptak múlt vasárnap óta.

A nap első meccse után viszont az eredetileg délután 16.00 órai kezdésre kiírt második találkozó, a Szlovákia–Franciaország egyelőre nem kezdődött el, mert gondok akadtak a jégfelülettel.

A Magyar Jégkorong-szövetség tájékoztatása szerint 17.30-kor újabb jégtesztet végeznek majd, ott dől el, hogy melyik pályán rendezik meg a mérkőzést a Vasas Jégcentrumban. Ettől függ az is, hogy az eredetileg fél nyolckor kezdődő magyar–norvég meccs végül mikor kezdődik.

FRISSÍTÉS, 18.05:
A hazai szövetség a fél hatos jégteszt után korábbi bejegyzését frissítette, amelyben közölte, a szlovák–francia összecsapás végül bő másfél órás csúszással elkezdődött. Egyben az is kiderült, hogy ha nem lesz hosszabbítás, úgy a mieink mérkőzése 20.30-kor kezdődik.

Ami a magyar válogatottat illeti: a mieinknek van még némi esélyük a feljutás kiharcolására, ehhez azonban az kell, hogy a szlovák–francia összecsapás a franciák hosszabbításos győzelmével záruljon, és a mieink este rendes játékidőben legyőzzék Norvégiát. 

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
5. FORDULÓ
Olaszország–Kína 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)
KÉSŐBB
18.00: Szlovákia–Franciaország 
20.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Olaszország

5

3

1

1

19–11

10

2. Szlovákia

4

3

1

18–7

9

3. Franciaország

4

2

1

1

17–10

9

4. Magyarország 

4

2

1

1

10–6

8

5. Norvégia

4

1

3

7–11

3

6. Kína

5

5

1–30

0

Az első helyezett feljut az élvonalba, az utolsó helyezett – Kína – kiesik a divízió 1/B-be.
Legfrissebb hírek

Jégkorong: vereséggel kezdett az U18-as válogatott a divízió I/A-vb-n

Utánpótlássport
3 órája

Jégkorong-vb: újabb szlovák siker, ezúttal a norvégok ellen

Jégkorong
19 órája

Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

Jégkorong
Tegnap, 18:18

Láda Balázs marad a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

Jégkorong
Tegnap, 14:39

NHL: kirúgták a ligában a legrosszabb teljesítményt nyújtó Canucks edzőjét

Amerikai sportok
Tegnap, 11:25

Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:07

Terbócs István: Az elmúlt időszakot megpróbáltam arra használni, hogy a legjobb állapotba kerüljek

Jégkorong
2026.04.16. 12:28

Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

Jégkorong
2026.04.16. 08:54
Ezek is érdekelhetik