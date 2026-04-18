Női hoki-vb: gond van a jéggel, később kezd a magyar válogatott

Olaszország 7–0-ra verte Kínát a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong divízió I/A-világbajnokság vasárnapi, utolsó fordulójában.

A mezőny legjobbja Kristin Della Rovere volt, aki négy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Csapata három rendes játékidős győzelemmel, illetve egy hosszabbításos és egy rendes játékidős vereséggel zárta a tornát, de a feljutásról már pénteken le kellett mondania. A kínaiak mindössze egy gólt ütöttek és harmincat kaptak múlt vasárnap óta.

A nap első meccse után viszont az eredetileg délután 16.00 órai kezdésre kiírt második találkozó, a Szlovákia–Franciaország egyelőre nem kezdődött el, mert gondok akadtak a jégfelülettel.

A Magyar Jégkorong-szövetség tájékoztatása szerint 17.30-kor újabb jégtesztet végeznek majd, ott dől el, hogy melyik pályán rendezik meg a mérkőzést a Vasas Jégcentrumban. Ettől függ az is, hogy az eredetileg fél nyolckor kezdődő magyar–norvég meccs végül mikor kezdődik.

FRISSÍTÉS, 18.05:

A hazai szövetség a fél hatos jégteszt után korábbi bejegyzését frissítette, amelyben közölte, a szlovák–francia összecsapás végül bő másfél órás csúszással elkezdődött. Egyben az is kiderült, hogy ha nem lesz hosszabbítás, úgy a mieink mérkőzése 20.30-kor kezdődik.

Ami a magyar válogatottat illeti: a mieinknek van még némi esélyük a feljutás kiharcolására, ehhez azonban az kell, hogy a szlovák–francia összecsapás a franciák hosszabbításos győzelmével záruljon, és a mieink este rendes játékidőben legyőzzék Norvégiát.

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

5. FORDULÓ

Olaszország–Kína 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

KÉSŐBB

18.00: Szlovákia–Franciaország

20.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!