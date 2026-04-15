Szlovákia az utolsó harmadban szerzett gólokkal verte a mieinket

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Vasas Jégcentrum. V: Lovensno (svéd), Orlandini (olasz) – Beres (kanadai), Monard (svájci)

MAGYARORSZÁG: Németh A. (Tóth Zs.) – Lippai, Odnoga / Mayer, Koncz / Németh B., Hajdu L. / Kiss-Simon, Faragó L. – Pázmándi, Seregély, Kreisz / Dabasi, Leidt, Jókai-Szilágyi / Bahiczki-Tóth, Huszák, Hiezl / Weiler, Polonyi, Metzler. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

SZLOVÁKIA: Debnarová (Tomecková) – Kosecká, Bednarík / Leskovjanská, Suliková / Galisová, Drabeková / Krakorová, Janeková – Hlinková, Hlausková, Blichová / Lopusanová, Kapicaková, Tóthová / Fancovicová, Matejková, Benaková / Paulinyová, Nemceková, Jancsoová. Szövetségi kapitány: Miroslav Mosnar

Gólszerző: Tóthová (42.), Kosecká (54.)

Részletek később.

M Gy H. Gy. H. V. V L. G–K. G. P 1. Szlovákia 3 2 – – 1 13–6 6 2. Olaszország 2 2 – – – 8–5 6 3. Magyarország 3 1 1 – 1 7–4 5 4. Franciaország 2 1 – 1 – 6–4 4 5. Norvégia 2 – – – 2 2–6 0 6. Kína 2 – – – 2 0–11 0 Az ÁLLÁS

III. HARMAD

20. perc: Vége a mérkőzésnek.

19. perc: Bahiczki-Tóth ül ki bottal akasztásért.

18. perc: Lejött Németh Anikó, hat az öt ellen támadunk.

16. perc: Leidt lövését is fogja Debnarová.

15. perc: Pázmándi közeli lövését védte Debnarová.

15. perc: Bednarík kiáll, most mi leszünk előnyben.

14. perc: Nem bírtuk ki: Kosecká hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba. 0–2

14. perc: Veszélyesek a szlovákok, Némethnek kétszer is védenie kell.

13. perc: Dabasi a büntetőpadról visszatérve indult kapu felé, ám ziccerben Debnarovába lőtt.

13. perc: Újabb kiállítás nálunk, Kreisz is kiül. 18 másodpercig kettős hátrányban vagyunk.

11. perc: Dabasit állítják ki bottal akasztásért.

10. perc: Többször is korongot veszítünk a saját kapunk előterében, de a szlovákok szerencsére ezt nem tudták kihasználni.

9. perc: Ezt az előnyt sem tudtuk kihasználni.

7. perc: Emberelőnybe kerültünk, Paulinyová kapott ezúttal két percet.

4. perc: Tóthová fordulásból leadott lövését húzta le Németh.

3. perc: Kiállítás mindkét oldalon, Huszák és Bednarík vonul a büntetőpadra dulakodásért.

2. perc: Ezen a tornán először kerültünk hátrányba.

2. perc: Vezetnek a szlovákok! Koncztól szerzett keményen korongot Kapicaková, középre tett korongját Tóthová azonnal kapura szúrta, Németh ezúttal nem tudott hárítani. 0–1

2. perc: Kivédekeztük a hátrányt.

1. perc: Elkezdődött a harmadik harmad.

II. HARMAD

20. perc: Vége a harmadnak. Még 52 másodperc maradt a hátrányunkból. Lövéseket tekintve már 18–17-re vezetnek a szlovákok.

20. perc: Némethnek kell kétszer is nagyot védenie.

19. perc: Amikor a szlovákok kiegészülnek, mi kerülünk emberhátrányba, Kreisz ül ki a padra.

17. perc: Jókai-Szilágyi lábát húzta el bottal Matejková, két perc.

16. perc: Újabb szünet, felújítják a jeget.

14. perc: Hatalmas csata minden korongért, gól továbbra sincs.

10. perc: Huszák lövése lepattant, Németh Bernadett ismétlése pedig kapu mellé szállt.

8. perc: A reklámszünet után Nemceková veszélyeztetett, Németh másodjára megszerezte a korongot.

7. perc: Hiezl éles szögből leadott lövését is védte a szlovákok kapusa.

6. perc: Odnoga passzát Pázmándi ütötte kapura, Debnarová védett.

3. perc: Metzler lövését csak kiütötte Debnarová, ismételni már nem sikerült, Huszák esett csak a kapuba.

2. perc: Lopusanová lövését védte Németh.

1. perc: Elkezdődött a második harmad. A férfiválogatott is megtekinti a hölgyek meccsét.

I. HARMAD

20. perc: Kreisz Emma lövésével zárul az első harmad, nincs gól. A mieink 12-szer lőttek, a szlovákok hétszer, a 11 buliból nyolcat elhoztunk.

16. perc: Kiss-Simon lőtt jobbról, Debnarová újabb védést mutatott be.

14. perc: Kiegészültek a szlovákok.

13. perc: Lippai lövését követően sem jön ki a korong Debnarovától.

12. perc: Kreisz Emma jobbról érkező, távoli lövését fogta Debnarová.

12. perc: Jókai-Szilágyi használta volna ki a szlovák védő elcsúszását, Kosecká viszont odacsap neki, kiállítás.

11. perc: Három magyar támadó vezette egy védőre a korongot, Seregély elvállalta a lövést, de a szlovákokat kisegítette a kapuvas. Debnarová is beleért a lövésbe.

10. perc: Mayer távoli lövése kerüli el a kaput.

7. perc: Huszák tört kapura, de keményen szorongatták, így végül nem tudta kapura lőni a korongot.

6. perc: Blichová távoli lövését fogta Németh.

4. perc: Leidt lövését fogta Debnarová, a másik oldalon Németh hárítja Fancovicová lövését.

2. perc: Hiezl közeli lövését védi Debnarová, majd a másik oldalon Németh Anikónak kell hárítania.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés, nálunk Németh Anikó véd.

PERCRŐL PERCRE

Felhívnánk a figyelmet a szlovákok hatos számot viselő támadójára, Nela Lopusanovára: a 18 éves, zsolnai születésű szélső 14 éves korában került először a reflektorfénybe, amikor a 2023-as U18-as (!) világbajnokságon elsőként bármilyen IIHF égisze alatt rendezett hivatalos női tornán úgy nevezett michigani gólt szerzett – ez az, amikor a támadó a kapu mögül a botjával felemelve a korongot behúzza a felső sarokba a kapus válla fölött...

ELŐZMÉNYEK

16 órakor kezdődik a magyar női jégkorong-válogatott harmadik vb-mérkőzése, a mieink ezúttal Szlovákiával csapnak össze.

A mieink Franciaországot hosszabbítás után, míg Kínát rendes játékidőben győzték le, a szlovákok Kína legyőzése után kikaptak Olaszországtól.

Amennyiben Szlovákia ma rendes játékidőben kikap a mieinktől, és az utánunk következő mérkőzésen Olaszország legyőzi Franciaországot, úgy már biztosan nem nyerheti meg a csoportot és nem juthat fel.

A csoportunk mai első meccsén Norvégia 4–0-ra legyőzte Kínát, amely így harmadik vereségét is elszenvedte egyre biztosabban halad a kiesés felé – egy újabb vereséggel már matematikailag is biztossá válik, hogy az ázsiaiak jövő egy osszállyal lejjebb folytatják.

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT VB KERETE

Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind a négy HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

Szövetségi kapitány: Delaney Collins