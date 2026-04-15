Női jégkorong-vb: Magyarország–Szlovákia 0–2

Szlovákia az utolsó harmadban szerzett gólokkal verte a mieinket

2026.04.15. 18:06
Két góllal kaptunk ki a szlovákoktól (Fotó: Dömötör Csaba)
jégkorong Szlovákia magyar női jégkorong-válogatott női jégkorong női divízió 1/A csoportos világbajnokság
Elszenvedte első vereségét a magyar női jégkorong-válogatott a divízió 1/A-s világbajnokságon, a mieink Szlovákiától kaptak ki 2–0-ra.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)
Vasas Jégcentrum. V: Lovensno (svéd), Orlandini (olasz) – Beres (kanadai), Monard (svájci)
MAGYARORSZÁG: Németh A. (Tóth Zs.) – Lippai, Odnoga / Mayer, Koncz / Németh B., Hajdu L. / Kiss-Simon, Faragó L. – Pázmándi, Seregély, Kreisz / Dabasi, Leidt, Jókai-Szilágyi / Bahiczki-Tóth, Huszák, Hiezl / Weiler, Polonyi, Metzler. Szövetségi kapitány: Delaney Collins 
SZLOVÁKIA: Debnarová (Tomecková) – Kosecká, Bednarík / Leskovjanská, Suliková / Galisová, Drabeková / Krakorová, Janeková – Hlinková, Hlausková, Blichová / Lopusanová, Kapicaková, Tóthová / Fancovicová, Matejková, Benaková / Paulinyová, Nemceková, Jancsoová. Szövetségi kapitány: Miroslav Mosnar
Gólszerző: Tóthová (42.), Kosecká (54.)

Részletek később.

 

M

Gy

H. Gy.

H. V.

V

L. G–K. G.

P

1. Szlovákia 

3

2

1

13–6

6

2. Olaszország

2

2

8–5

6

3. Magyarország 

3

1

1

1

7–4

5

4. Franciaország

2

1

1

6–4

4

5. Norvégia

2

2

2–6

0

6. Kína

2

2

0–11

0

Az ÁLLÁS

III. HARMAD
20. perc: Vége a mérkőzésnek.
19. perc: Bahiczki-Tóth ül ki bottal akasztásért.
18. perc: Lejött Németh Anikó, hat az öt ellen támadunk.
16. perc: Leidt lövését is fogja Debnarová.
15. perc: Pázmándi közeli lövését védte Debnarová.
15. perc: Bednarík kiáll, most mi leszünk előnyben.
14. perc: Nem bírtuk ki: Kosecká hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba. 0–2
14. perc: Veszélyesek a szlovákok, Némethnek kétszer is védenie kell. 
13. perc: Dabasi a büntetőpadról visszatérve indult kapu felé, ám ziccerben Debnarovába lőtt.
13. perc: Újabb kiállítás nálunk, Kreisz is kiül. 18 másodpercig kettős hátrányban vagyunk.
11. perc: Dabasit állítják ki bottal akasztásért.
10. perc: Többször is korongot veszítünk a saját kapunk előterében, de a szlovákok szerencsére ezt nem tudták kihasználni.
9. perc: Ezt az előnyt sem tudtuk kihasználni.
7. perc: Emberelőnybe kerültünk, Paulinyová kapott ezúttal két percet.
4. perc: Tóthová fordulásból leadott lövését húzta le Németh.
3. perc: Kiállítás mindkét oldalon, Huszák és Bednarík vonul a büntetőpadra dulakodásért.
2. perc: Ezen a tornán először kerültünk hátrányba.
2. perc: Vezetnek a szlovákok! Koncztól szerzett keményen korongot Kapicaková, középre tett korongját Tóthová azonnal kapura szúrta, Németh ezúttal nem tudott hárítani. 0–1
2. perc: Kivédekeztük a hátrányt.
1. perc: Elkezdődött a harmadik harmad. 

II. HARMAD

20. perc: Vége a harmadnak. Még 52 másodperc maradt a hátrányunkból. Lövéseket tekintve már 18–17-re vezetnek a szlovákok.
20. perc: Némethnek kell kétszer is nagyot védenie.
19. perc: Amikor a szlovákok kiegészülnek, mi kerülünk emberhátrányba, Kreisz ül ki a padra.
17. perc: Jókai-Szilágyi lábát húzta el bottal Matejková, két perc.
16. perc: Újabb szünet, felújítják a jeget.
14. perc: Hatalmas csata minden korongért, gól továbbra sincs.
10. perc: Huszák lövése lepattant, Németh Bernadett ismétlése pedig kapu mellé szállt.
8. perc: A reklámszünet után Nemceková veszélyeztetett, Németh másodjára megszerezte a korongot.
7. perc: Hiezl éles szögből leadott lövését is védte a szlovákok kapusa.
6. perc: Odnoga passzát Pázmándi ütötte kapura, Debnarová védett.
3. perc: Metzler lövését csak kiütötte Debnarová, ismételni már nem sikerült, Huszák esett csak a kapuba.
2. perc: Lopusanová lövését védte Németh.
1. perc: Elkezdődött a második harmad. A férfiválogatott is megtekinti a hölgyek meccsét.

I. HARMAD

20. perc: Kreisz Emma lövésével zárul az első harmad, nincs gól. A mieink 12-szer lőttek, a szlovákok hétszer, a 11 buliból nyolcat elhoztunk.
16. perc: Kiss-Simon lőtt jobbról, Debnarová újabb védést mutatott be.
14. perc: Kiegészültek a szlovákok.
13. perc: Lippai lövését követően sem jön ki a korong Debnarovától.
12. perc: Kreisz Emma jobbról érkező, távoli lövését fogta Debnarová.
12. perc: Jókai-Szilágyi használta volna ki a szlovák védő elcsúszását, Kosecká viszont odacsap neki, kiállítás.
11. perc: Három magyar támadó vezette egy védőre a korongot, Seregély elvállalta a lövést, de a szlovákokat kisegítette a kapuvas. Debnarová is beleért a lövésbe.
10. perc: Mayer távoli lövése kerüli el a kaput.
7. perc: Huszák tört kapura, de keményen szorongatták, így végül nem tudta kapura lőni a korongot.
6. perc: Blichová távoli lövését fogta Németh.
4. perc: Leidt lövését fogta Debnarová, a másik oldalon Németh hárítja Fancovicová lövését.
2. perc: Hiezl közeli lövését védi Debnarová, majd a másik oldalon Németh Anikónak kell hárítania.
1. perc: Elkezdődött a mérkőzés, nálunk Németh Anikó véd. 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük olvasóinkat!

Felhívnánk a figyelmet a szlovákok hatos számot viselő támadójára, Nela Lopusanovára: a 18 éves, zsolnai születésű szélső 14 éves korában került először a reflektorfénybe, amikor a 2023-as U18-as  (!) világbajnokságon elsőként bármilyen IIHF égisze alatt rendezett hivatalos női tornán úgy nevezett michigani gólt szerzett – ez az, amikor a támadó a kapu mögül a botjával felemelve a korongot behúzza a felső sarokba a kapus válla fölött... 

ELŐZMÉNYEK 

16 órakor kezdődik a magyar női jégkorong-válogatott harmadik vb-mérkőzése, a mieink ezúttal Szlovákiával csapnak össze.

A mieink Franciaországot hosszabbítás után, míg Kínát rendes játékidőben győzték le, a szlovákok Kína legyőzése után kikaptak Olaszországtól.

Amennyiben Szlovákia ma rendes játékidőben kikap a mieinktől, és az utánunk következő mérkőzésen Olaszország legyőzi Franciaországot, úgy már biztosan nem nyerheti meg a csoportot és nem juthat fel.

A csoportunk mai első meccsén Norvégia 4–0-ra legyőzte Kínát, amely így harmadik vereségét is elszenvedte egyre biztosabban halad a kiesés felé – egy újabb vereséggel már matematikailag is biztossá válik, hogy az ázsiaiak jövő egy osszállyal lejjebb folytatják.

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT VB KERETE
Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)
Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind a négy HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)
Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)
Szövetségi kapitány: Delaney Collins

 

 

 

