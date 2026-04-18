Női hoki-vb: Magyarország–Norvégia

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

5. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 1–0 (1–0, –, –) – élőben az NSO-n

Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum, 1700 néző. V: Haack (német), Motzko (amerikai) – Bolton (amerikai), Suchanek (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai, Odnoga / Mayer, Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Pázmándi, Seregély, Kreisz / Dabasi, Leidt, Jókai-Szilágyi / Huszák, Hiezl, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

NORVÉGIA: Nyström – Austefjord, Bergesen / Furulund, Jörgensen / Tillman, Rustbakken / Haugerud – Sirum, Kruse, Fischer / Bjelland, Pabsdorff-Brunvold, Dalen / Pedersen, Lokke Nyberg, Haave / Arntzen, Wither-Johannessen, Morken / Gündersen. Szövetségi kapitány: Andre Lysenstön

Gól: 1–0: Metzler – 11:12;

Kapura lövések száma: 13–4 (13–4, –, –)

Emberelőny-kihasználás: –/–, ill. –/–

KORÁBBAN

Kína–Olaszország 0–7

Szlovákia–Franciaország 1–3



