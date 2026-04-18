Női hoki-vb: Magyarország–Norvégia

2026.04.18. 20:25
Fotó: Dömötör Csaba
jégkorong norvég női jégkorong-válogatott magyar női jégkorong-válogatott divízió 1/A jégkorong-vb
Utolsó mérkőzéséhez ért a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női divízió 1/A világbajnokság: a magyar válogatott Norvégia ellen zárja a tornát. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM 
5. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 1–0 (1–0, –, –) – élőben az NSO-n
Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum, 1700 néző. V: Haack (német), Motzko (amerikai) – Bolton (amerikai), Suchanek (lengyel) 
MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai, Odnoga / Mayer, Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Pázmándi, Seregély, Kreisz / Dabasi, Leidt, Jókai-Szilágyi / Huszák, Hiezl, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins
NORVÉGIA: Nyström – Austefjord, Bergesen / Furulund, Jörgensen / Tillman, Rustbakken / Haugerud – Sirum, Kruse, Fischer / Bjelland, Pabsdorff-Brunvold, Dalen / Pedersen, Lokke Nyberg, Haave / Arntzen, Wither-Johannessen, Morken / Gündersen. Szövetségi kapitány: Andre Lysenstön
Gól: 1–0: Metzler – 11:12; 
Kapura lövések száma: 13–4 (13–4, –, –)
Emberelőny-kihasználás: –/–, ill. /–

Kína–Olaszország 0–7
Szlovákia–Franciaország 1–3


 

 

