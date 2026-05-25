Teljes átalakulás a Milannál, Allegri távozását is bejelentették

2026.05.25. 18:50
Massimiliano Allegri rendkívül csalódott volt vasárnap este (Fotó: Getty Images)
Radikális változásokat jelentett be az AC Milan a klub hivatalos közleményében hétfőn. A milánóiak vezetősége a csalódást keltő idény után átfogó átszervezésről döntött, ennek részeként azonnali hatállyal távozik több kulcsfontosságú vezető és a vezetőedző is.

A klub közleménye szerint a tulajdonosok az idény előtt azt a célt tűzték ki, hogy a csapat visszajusson a Bajnokok Ligájába, valamint olyan alapokat teremtsen, amelyekre hosszú távon a Serie A élmezőnyében lehet építeni. Az AC Milan kiemelte, hogy az évad jelentős részében az első két hely valamelyikén állt a bajnokságban, és reális esélye volt a scudettóért folyó versenyben maradni.

A klub értékelése szerint azonban az idény hajrája már nem tükrözte a korábbi teljesítményt. A vezetőség úgy fogalmazott, hogy az utolsó időszak rendkívül következetlen volt, az idényzáró vereség pedig végleg egyértelmű kudarccá tette a 2025–2026-os kiírást.

Ennek következményeként a Milan teljes futballszakmai átszervezést hajt végre. A klub bejelentette, hogy azonnali hatállyal megválik vezérigazgatójától, Giorgio Furlanitól, sportigazgatójától, Igli Taretól, vezetőedzőjétől, Massimiliano Allegritől, valamint technikai igazgatójától, Geoffrey Moncadától.

A közleményben a klub megköszönte a távozók munkáját és elkötelezettségét, ám hangsúlyozta, hogy elérkezett az idő a változásra.

