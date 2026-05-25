Teljes átalakulás a Milannál, Allegri távozását is bejelentették

A klub közleménye szerint a tulajdonosok az idény előtt azt a célt tűzték ki, hogy a csapat visszajusson a Bajnokok Ligájába, valamint olyan alapokat teremtsen, amelyekre hosszú távon a Serie A élmezőnyében lehet építeni. Az AC Milan kiemelte, hogy az évad jelentős részében az első két hely valamelyikén állt a bajnokságban, és reális esélye volt a scudettóért folyó versenyben maradni.

A klub értékelése szerint azonban az idény hajrája már nem tükrözte a korábbi teljesítményt. A vezetőség úgy fogalmazott, hogy az utolsó időszak rendkívül következetlen volt, az idényzáró vereség pedig végleg egyértelmű kudarccá tette a 2025–2026-os kiírást.