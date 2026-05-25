Három gólt is lőttünk, de kikaptunk az amerikaiaktól a jégkorong-vb-n

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

11. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)

Zürich, 5813 néző. V: Brander (finn), Tscherrig (svájci), Davidonis (lett), Laguzov (német)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Woll – Lindgren, FAULK 2 (1) / Lohrei, Borgen / Kaiser, Clifton / Ufko – Moore, Coronato (1), TKACHUK 2 (2) / Steeves, Hagens (1), Howard / Cotter, Sasson, Olivier / Plante 1, NOVAK (5), LEONARD 2 (1) / Lafferty. Szövetségi kapitány: Don Granato

MAGYARORSZÁG: Vay – STIPSICZ, Kiss R., / Horváth M. (1), Hadobás / Garát, Ortenszky / TORNYAI 1 – ERDÉLY 2, SEBŐK (2), TERBÓCS (2) / Nemes, Szongoth, Horváth B. / Papp K., Hári (1), Sofron / Sárpátki, Nagy K., Vincze / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 48–17

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Don Granato: – Nagyon kellett a győzelem nekünk, és minél hamarabb biztossá akartuk tenni, hogy miénk lesz a három pont. Keményen dolgoztunk, rengeteget lőttünk kapura, egyszerűen akartunk játszani, és minél több gólt szerezni. Technikás játékosai vannak a magyar csapatnak, sok helyzete volt, és az átmenetei védekezésből támadásba nagyon megnehezítették a dolgunkat.

Majoross Gergely: – Amit csináltunk öt az öt ellen, az parádés. Ennek megfelelően, ha csak az egyenlő létszámos játékot nézzük, akkor döntetlenre végeztünk. Az emberhátrányunk viszont nem úgy teljesített, ahogy kellett volna. Más gyenge pontját találták meg ennek a rendszernek az amerikaiak, mint a többi ellenfél – az is lehet, hogy azért, mert az ő olimpián játszott emberhátrányos játékukat igyekeztünk lemásolni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy nappal azután, hogy biztossá vált a magyar férfi jégkorong-válogatott bennmaradása az elitben, és kettővel azt követően, hogy nagy különbségű, 9–0-s vereséget szenvedett a házigazda Svájctól, ismét jégre lépett Majoross Gergely együttese a világbajnokságon. Ezúttal a világbajnoki és olimpiai címvédő Egyesült Államok volt az ellenfél, amely – bár eddig nem a leginkább meggyőző arcát mutatta a tornán – még jó eséllyel pályázik a negyeddöntős helyek egyikére.

Általában azt könnyebb összeszámolni, hogy egy válogatott keretébe hányan kerültek be az NHL-ből, az amerikai csapat esetében azt, hányan nem onnan. Mindössze öt olyan hokis kapott helyet Don Granato csapatában, aki nem a világ legerősebb jégkorongbajnokságában szerepel, de kivétel nélkül ők is mind hazájuk valamelyik ligájában játszanak. A mieink kifejezetten bátran kezdték a találkozót, Garát Zsombor többször is próbálkozott, egyik lövésébe hajszál híján bele tudott kapni Horváth Bence, úgy talán még veszélyesebb lett volna a végeredmény. Az amerikai védelem eredményesen blokkolt, és hiába bombázott Sofron István vagy lőtt távolról Horváth Milán, nem sikerült vezetést szereznünk.

Közben persze elöl sem tétlenkedett az Egyesült Államok, Vay Ádámnak már a 45. másodpercben bravúrt kellett bemutatnia, sok lövésnél kijött róla a korong, a védőink azonban legtöbbször hatékonyan takarítottak. Sebők Balázs kiugrása reménykeltő volt, de cselét lefülelte védője, ráadásul másodpercekkel később már a mi kapunknál zajlott a játék. Tommy Novak a kék vonalon várakozó csapatkapitánynak passzolt, Justin Faulk pedig hatalmas erővel lőtt kapura és kapuba, merthogy Sam Lafferty takarása miatt Vay Ádám tehetetlen volt. A próbálkozások számában óriási volt az amerikai fölény, és a harmad végén emberelőnyben meg is duplázta góljainak számát a vb-címvédő. Matthew Tkachuk állt a kapunk vonalában egyedül, és amint megkapta a korongot, behúzta Vay lába között a hálóba.

A középső játékrészt Ryan Leonard révén egy elhozott támadóharmadbeli buli után góllal kezdte az USA, majd kétszer is emberhátrányba kerültünk, az elsőt megúsztuk, a másodikat nem – Faulk lőtt középről pontosan. Aztán amire vártunk: egy Sebőktől induló akció Terbócs Istvánon ment keresztül, majd Erdély Csanádnál ért véget, aki pályafutása első A-csoportos gólját szerezte meg. Dávid és Góliát párharcában a – többnyire – semleges közönség egyértelműen előbbiért szurkolt, a harmad végén mégis megkaptuk az ötödiket is, ismét emberhátrányban.

A harmadik húsz perc elején kettőt emberfórban játszhattunk, ekkor még nem, kicsivel később azonban Horváth Milán lövésébe ért bele Erdély, megszereztük a második gólt is – ha egy üzlet beindul! Ziccerünk még volt, sőt újabb gólt is szereztük Tornyai Gábor révén, akinek szintén első találata volt az elitben. Fordítani nem sikerült, 7–3-ra kikaptunk az Egyesült Államoktól, kedden pedig nekünk véget ér a vb Lettország ellen.

VÉLEMÉNYEK SZONGOTH Domán, a magyar válogatott csatára: – Jó meccset játszottunk, de lehetett volna ez még jobb, ha nem kapunk ilyen elkerülhető gólokat. Nekem is volt helyzetem, amit be kellett volna lőnöm. Persze, mondhatjuk, hogy az USA ellen játszottunk, nem könnyű, de ziccerben neki is be kell találni. Maximalista vagyok ezért azt érzem, még több volt bennünk, ugyanakkor rengeteg pozitívuma is volt a meccsnek, például, hogy bizonyos periódusokban a kapujához szorítottuk az amerikaiakat. Svájc erősebb volt, de az nagyon jó, hogy mostanra összeszedtük magunkat. A buta kiállításokat el kell kerülni a továbbiakban, és akkor lehet még szorosabb. Matthew TKACHUK, a Florida Panthers és az amerikai válogatott csatára: – Nagyon kemény ellenfél és jó képességű csapat volt a magyar. Komolyan gondolta, hogy teszteli a képességeinket, és meg is tette. Egészen a végéig nyílt volt a találkozó, kiélezett mérkőzés volt. Ez volt a harmadik meccsem ezen a világbajnokságon, az előző, lettek elleni nem sikerült jól, de háromból kettőt megnyertünk, ennek örülök, és úgy érzem egyre jobb formában van a csapat. Sam LAFFERTY, a Chicago Blackhawks: – Nem volt meglepő, hogy az ellenfél nagyon harciasan küzdött, tudtuk, hogy így lesz, és nem is tévedtünk. Szerettük volna, ha intenzitásban nem maradunk le a magyar csapattól, és fontos volt, hogy ne bonyolítsuk túl a játékunkat. Voltak nehézségeink ezen a világbajnokságon, de egy folyamat közepén vagyunk, annyi a feladatunk, hogy jó irányba haladjunk, és akkor újra nagyszerű dolgokat érhetünk el. Egyértelműen az a célunk, már az első naptól, hogy megvédjük a világbajnoki címünket.