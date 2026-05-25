Bondár Anna: Nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra

„Pozitív, hogy újra szoros meccset játszottam egy top 10-es játékos ellen, és megvoltak az esélyeim, de másfelől nyilván csalódott vagyok, mert nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített… Le kell vonni a tanulságokat, nagyon hullámvasút jellegű mérkőzés volt, voltak nagyon jó és kevésbé jó szériáim, ahogyan Szvitolinának is. Hogy a döntő szettben három ötről fordítani tudtam hat ötre, az remek, ott sajnos nagyon simán hozta a szerváját. Ha nem kap akkora lendületet, szorosabban is indulhatott volna a tie-break, de egy-két hiba becsúszott nekem, és már nem tudtam visszajönni” – értékelt az Elina Szvitolina elleni 6:3, 1:6, 6:7-es eredmény után a világranglistán 57. helyen álló Bondár Anna.