Bondár Anna: Nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra

GYŐRI FERENC
• Párizs
2026.05.25. 19:00
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
Elina Szvitolina Bondár Anna Roland Garros
Bár remekül játszott Elina Szvitolina ellen, legmagasabban rangsorolt női játékosunkban maradt hiányérzet a Roland Garroson elszenvedett első körös veresége után.

„Pozitív, hogy újra szoros meccset játszottam egy top 10-es játékos ellen, és megvoltak az esélyeim, de másfelől nyilván csalódott vagyok, mert nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített… Le kell vonni a tanulságokat, nagyon hullámvasút jellegű mérkőzés volt, voltak nagyon jó és kevésbé jó szériáim, ahogyan Szvitolinának is. Hogy a döntő szettben három ötről fordítani tudtam hat ötre, az remek, ott sajnos nagyon simán hozta a szerváját. Ha nem kap akkora lendületet, szorosabban is indulhatott volna a tie-break, de egy-két hiba becsúszott nekem, és már nem tudtam visszajönni” – értékelt az Elina Szvitolina elleni 6:3, 1:6, 6:7-es eredmény után a világranglistán 57. helyen álló Bondár Anna.

Tenisz
4 órája

Nem sikerült sorozatban harmadszor is legyőznie Szvitolinát, Bondár Anna is kiesett Párizsban

A magyar teniszező a tavalyi US Openen aratott sikere után a Roland Garroson is közel állt ahhoz, hogy elbánjon világklasszis ukrán ellenfelével.

Hozzátette, hihetetlen, hogy a legutóbbi négy Grand Slamből háromszor találkoztak az első fordulóban, és volt még két második körös meccsük a tavalyi Garroson, illetve idén Madridban, minderre nagyon kicsi az esély. Már nem idegeskednek miatta, inkább mosolyognak rajta, és viccelődnek, hogy majd Wimbledonban újra összecsapnak. Hogy a közönség Szvitolinát támogatta, az már tavaly is egyértelmű volt a mérkőzésükön, ez nem befolyásolta a végeredményt, nem voltak sportszerűtlenek a szurkolók, és Bondár is hallott magyar hangokat a lelátóról.

ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Női egyes, 1. forduló
Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna 3:6, 6:1, 7:6 (10–3)

