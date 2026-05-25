Bondár Anna: Nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra
„Pozitív, hogy újra szoros meccset játszottam egy top 10-es játékos ellen, és megvoltak az esélyeim, de másfelől nyilván csalódott vagyok, mert nagyobb célokkal érkeztem a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített… Le kell vonni a tanulságokat, nagyon hullámvasút jellegű mérkőzés volt, voltak nagyon jó és kevésbé jó szériáim, ahogyan Szvitolinának is. Hogy a döntő szettben három ötről fordítani tudtam hat ötre, az remek, ott sajnos nagyon simán hozta a szerváját. Ha nem kap akkora lendületet, szorosabban is indulhatott volna a tie-break, de egy-két hiba becsúszott nekem, és már nem tudtam visszajönni” – értékelt az Elina Szvitolina elleni 6:3, 1:6, 6:7-es eredmény után a világranglistán 57. helyen álló Bondár Anna.
Hozzátette, hihetetlen, hogy a legutóbbi négy Grand Slamből háromszor találkoztak az első fordulóban, és volt még két második körös meccsük a tavalyi Garroson, illetve idén Madridban, minderre nagyon kicsi az esély. Már nem idegeskednek miatta, inkább mosolyognak rajta, és viccelődnek, hogy majd Wimbledonban újra összecsapnak. Hogy a közönség Szvitolinát támogatta, az már tavaly is egyértelmű volt a mérkőzésükön, ez nem befolyásolta a végeredményt, nem voltak sportszerűtlenek a szurkolók, és Bondár is hallott magyar hangokat a lelátóról.
ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)
Női egyes, 1. forduló
Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna 3:6, 6:1, 7:6 (10–3)