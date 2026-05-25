Nemzeti Sportrádió

Erdély Csanád: Ilyen a hoki, van, amikor bejönnek a dolgok, máskor pedig megcsücsül a korong a gólvonalon

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.05.25. 20:04
null
Erdély Csanád két gólt is szerzett az USA ellen (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Magyarország jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Egyesül Államok Erdély Csanád Zürich jégkorong világbajnokság
A magyar válogatott csatára megszerezte első, aztán a második A-csoportos gólját a világbajnokságokon. Erdély Csanád az Egyesült Államok elleni mérkőzés után elmondta, úgy fogta fel az eddig történteket, hogy dolgozni kell tovább, és egyszer majd csak átfordul a szerencse.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG
11. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)
Zürich, 5813 néző. V: Brander (finn), Tscherrig (svájci), Davidonis (lett), Laguzov (német)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Woll – Lindgren, FAULK 2 (1) / Lohrei, Borgen / Kaiser, Clifton / Ufko – Moore, Coronato (1), TKACHUK 2 (2) / Steeves, Hagens (1), Howard / Cotter, Sasson, Olivier / Plante 1, NOVAK (5), LEONARD 2 (1) / Lafferty. Szövetségi kapitány: Don Granato
MAGYARORSZÁG: Vay – STIPSICZ, Kiss R., / Horváth M. (1), Hadobás / Garát, Ortenszky / TORNYAI 1 – ERDÉLY 2, SEBŐK (2), TERBÓCS (2) / Nemes, Szongoth, Horváth B. / Papp K., Hári (1), Sofron / Sárpátki, Nagy K., Vincze / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 48–17
Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 2/0

Jégkorong
1 órája

Három gólt is lőttünk, de kikaptunk az amerikaiaktól a jégkorong-vb-n

A mieinknél Erdély Csanád duplázott. A tornát kedden, Lettország ellen zárjuk.

 

 

Magyarország jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Egyesül Államok Erdély Csanád Zürich jégkorong világbajnokság
Legfrissebb hírek

Majoross Gergely: Nagyon büszke vagyok arra, amit öt az öt ellen játszottunk

Jégkorong
1 órája

Három gólt is lőttünk, de kikaptunk az amerikaiaktól a jégkorong-vb-n

Jégkorong
1 órája

NHL: háromgólos hátrányból fordított a Golden Knights

Amerikai sportok
11 órája

Jövőre is az elitben szerepel a magyar férfi jégkorong-válogatott!

Jégkorong
22 órája

A mieink inkább az Egyesült Államokra figyelnek, mint a britekre a jégkorong-vb-n

Jégkorong
Tegnap, 13:25

Sofron István: Nagyon nagy dolog ezt a számot elérni!

Jégkorong
Tegnap, 13:04

Ha vasárnap kikapnak a britek, biztosan benn marad a magyar hokiválogatott az elitben

Jégkorong
Tegnap, 11:45

Majoross Gergely: A második harmad nem tetszett, fejben sem, ahogy kezeltük a problémáinkat

Jégkorong
2026.05.23. 20:52
Ezek is érdekelhetik