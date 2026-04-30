A magyar hokiválogatott szövetségi kapitánya szerint jó irányba tart a csapat

A kanadai edző a magyar szövetség honlapjának adott interjújában elmondta, hogy összességében örülhetnek a második helyezésnek, de nem lehetnek teljesen elégedettek.

„Előzetesen az aranyérem volt a cél, nem az ezüst, de sok dologra lehetünk büszkék. Nagy fejlődést értünk el és sokat tanultunk arról, hogyan küzdjünk meg a nehézségekkel. Hiszem, hogy a jó irányba haladunk. Szóval egyszerre lehetünk elégedettek, van egy kis hiányérzetünk, és vannak olyan elemek, amelyeken dolgoznunk kell a jövőben.”

A válogatott ötből négy mérkőzését megnyerte az április 18-án zárult budapesti divízió I/A-világbajnokságon, ám a körbeverések után a második helyen végzett, egy ponttal a franciák mögött. Mivel csak egy csapat jutott fel az elitbe, a magyarok jövőre is ebben az osztályban szerepelnek. A szakvezető a pozitívumok közé sorolta, ahogy a fiatal játékosok a helyzeteket kezelték, Olaszországot és Norvégiát is úgy tudták legyőzni, hogy közben nyomás alatt voltak.

„Ezzel együtt a csapatnak leginkább a kiegyensúlyozottság terén kell fejlődnie. Egy vb-n nem férnek bele gyenge napok. Meg kell tanulnunk, hogy fáradtan, nyomás alatt is jól teljesítsünk minden egyes napon. Meg kell tanulnunk, hogyan játsszunk kiegyensúlyozottan jó hokit és nem engedhetjük meg, hogy mentálisan ne legyünk ott, ne koncentráljunk és feladjuk a taktikánkat. Szlovákia ellen nem voltunk magunk. Nem tartottuk be az utasításokat, nem követtük a taktikát” – mondta az egyetlen vereségről.

A szövetségi kapitány szerint a jövő fényes és biztató.

„Nagy céljaink vannak, tudjuk, hogyan szeretnénk játszani és képesek vagyunk legyőzni erős csapatokat is, ha jól teljesítünk. Nagyon bízom ebben a csapatban és izgatottan várom a jövőt. A tanulság az, hogy mind az öt mérkőzésen profinak és következetesnek kell maradnunk, nem elég három és fél, négy meccsen ezt hozni” – tette hozzá.