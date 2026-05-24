Vasárnapi sportműsor: kezdődik a Roland Garros, Európa-kupa-döntőt játszik a Tatabánya

MÁJUS 24., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB III

30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye

17.00: Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan

17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II

17.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II

17.00: Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.00: Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC

17.00: Putnok FC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás

17.00: VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II

17.00: Bicskei TC–Budaörs

17.00: Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II

17.00: Gyirmót FC Győr–Komárom VSE

17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE

17.00: Martfűi LSE–Vasas FC II

17.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE

17.00: Budapest Honvéd FC II–Csepel SC

17.00: BKV Előre–Monor SE

17.00: ESMTK–Tiszaföldvár SE

17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II

17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE

17.00: BFC Siófok–PTE-PEAC

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC

17.00: Majosi SE–Érdi VSE

17.00: Szekszárdi UFC–Paksi FC II

17.00: Pécsi MFC–Pénzügyőr SE

17.00: FC Nagykanizsa–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United

17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers

17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1)

17.00: Fulham–Newcastle United

17.00: Liverpool–Brentford (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

17.00: Manchester City–Aston Villa

17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth

17.00: Sunderland–Chelsea

17.00: Tottenham Hotspur–Everton

17.00: West Ham United–Leeds United

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

15.00: Parma–Sassuolo

18.00: Napoli–Udinese

20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Como

20.45: Lecce–Genoa

20.45: Torino–Juventus

20.45: Hellas Verona–Roma

PORTUGÁL KUPA

DÖNTŐ

18.15: Sporting CP–Torreense (TV: Sport1, 22.45 – felvételről)

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

21.00: Villarreal–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 37. FORDULÓ

19.30: IMT Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Extraliga, négyes döntő, Pécs

ATLÉTIKA

8.30: terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino (Tv: Eurosport1)

11.00: Budapest Open, Schulek Ágoston Emlékverseny, Budapest-bajnokság, Budapest (Ikarus-pálya)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Toronto Blue Jays–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Lettország–Nagy-Britannia

20.30: Finnország–Ausztria

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 15. szakasz, Voghera–Milánó, 157 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

18.00: NEKA–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.00: Moyra-Budaörs–Vasas SC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kozármisleny KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 40 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dkka-dunaujvarosi-kohasz-ka/)

18.00: Mol Esztergom–Alba Fehérvár KC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

18.00: Szombathelyi KKA–Váci NKSE

NÉMET BUNDESLIGA

14.45: RN Löwen–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

DÖNTŐ

20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol)

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.30: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Fonyód

16.30: Luxemburg–Ciprus

19.00: Horvátország–Magyarország

Női MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Maribor

19.00: Magyarország–Horvátország

TENISZ

11.00: Roland Garros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne 11.00 után: Miomir Kecmanovics (szerb)–Fucsovics Márton

TRIATLON

8.00: Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco

9.00: előfutamok

17.00: döntők

VÍVÁS

Férfi kardvilágkupa-verseny, Kairó

8.00: csapatverseny

Női kardvilágkupa-verseny, Lima

17.30: csapatverseny

Férfi párbajtőrvilágkupa-verseny, Bern

8.00: csapatverseny

Női párbajtőrvilágkupa-verseny, Saint-Maur

9.00: csapatverseny

VÍZILABDA

NŐI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

16.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika

7.05: Vívás: kardozóink és párbajtőrözőink is világkupán szerepelnek a hétvégén

7.40: Formula–1: a hétvégén Kanadában versenyez a száguldó cirkusz mezőnye

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Hogyan szerepel válogatottunk a jégkorong-világbajnokságon?

9.00: Jászapáti Petra olimpiai bronz-, világ­bajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Interjúk a Balatonszemesi Pünkösdi All Star labdarúgótornáról; a BEK/BL-döntők története, 2020

16.00: Közvetítés a BVSC–Ferencváros női vízilabda ob I-es döntőről. Kommentátor: Regős László

17.00: Közvetítés a Tatabánya–Ohrid férfi kézi­labda Európa-kupa-döntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

18.00: Közvetítés a DVSC–ETO női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

19.00: Közvetítés a Magyarország–Horvátország női röplabda MEVZA-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval