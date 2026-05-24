Vasárnapi sportműsor: kezdődik a Roland Garros, Európa-kupa-döntőt játszik a Tatabánya
MÁJUS 24., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB III
30. (UTOLSÓ) FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II
17.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II
17.00: Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.00: Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC
17.00: Putnok FC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás
17.00: VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II
17.00: Bicskei TC–Budaörs
17.00: Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Komárom VSE
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE
17.00: Martfűi LSE–Vasas FC II
17.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE
17.00: Budapest Honvéd FC II–Csepel SC
17.00: BKV Előre–Monor SE
17.00: ESMTK–Tiszaföldvár SE
17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE
17.00: BFC Siófok–PTE-PEAC
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC
17.00: Majosi SE–Érdi VSE
17.00: Szekszárdi UFC–Paksi FC II
17.00: Pécsi MFC–Pénzügyőr SE
17.00: FC Nagykanizsa–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United
17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers
17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1)
17.00: Fulham–Newcastle United
17.00: Liverpool–Brentford (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
17.00: Manchester City–Aston Villa
17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth
17.00: Sunderland–Chelsea
17.00: Tottenham Hotspur–Everton
17.00: West Ham United–Leeds United
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
15.00: Parma–Sassuolo
18.00: Napoli–Udinese
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus
20.45: Hellas Verona–Roma
PORTUGÁL KUPA
DÖNTŐ
18.15: Sporting CP–Torreense (TV: Sport1, 22.45 – felvételről)
SPANYOL LA LIGA
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
21.00: Villarreal–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 37. FORDULÓ
19.30: IMT Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Extraliga, négyes döntő, Pécs
ATLÉTIKA
8.30: terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino (Tv: Eurosport1)
11.00: Budapest Open, Schulek Ágoston Emlékverseny, Budapest-bajnokság, Budapest (Ikarus-pálya)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Toronto Blue Jays–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Lettország–Nagy-Britannia
20.30: Finnország–Ausztria
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 15. szakasz, Voghera–Milánó, 157 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
18.00: NEKA–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Moyra-Budaörs–Vasas SC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kozármisleny KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 40 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dkka-dunaujvarosi-kohasz-ka/)
18.00: Mol Esztergom–Alba Fehérvár KC
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE
18.00: Szombathelyi KKA–Váci NKSE
NÉMET BUNDESLIGA
14.45: RN Löwen–Magdeburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
DÖNTŐ
20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol)
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.30: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Fonyód
16.30: Luxemburg–Ciprus
19.00: Horvátország–Magyarország
Női MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Maribor
19.00: Magyarország–Horvátország
TENISZ
11.00: Roland Garros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne 11.00 után: Miomir Kecmanovics (szerb)–Fucsovics Márton
TRIATLON
8.00: Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco
9.00: előfutamok
17.00: döntők
VÍVÁS
Férfi kardvilágkupa-verseny, Kairó
8.00: csapatverseny
Női kardvilágkupa-verseny, Lima
17.30: csapatverseny
Férfi párbajtőrvilágkupa-verseny, Bern
8.00: csapatverseny
Női párbajtőrvilágkupa-verseny, Saint-Maur
9.00: csapatverseny
VÍZILABDA
NŐI OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
16.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika
7.05: Vívás: kardozóink és párbajtőrözőink is világkupán szerepelnek a hétvégén
7.40: Formula–1: a hétvégén Kanadában versenyez a száguldó cirkusz mezőnye
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Hogyan szerepel válogatottunk a jégkorong-világbajnokságon?
9.00: Jászapáti Petra olimpiai bronz-, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Interjúk a Balatonszemesi Pünkösdi All Star labdarúgótornáról; a BEK/BL-döntők története, 2020
16.00: Közvetítés a BVSC–Ferencváros női vízilabda ob I-es döntőről. Kommentátor: Regős László
17.00: Közvetítés a Tatabánya–Ohrid férfi kézilabda Európa-kupa-döntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés a DVSC–ETO női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
19.00: Közvetítés a Magyarország–Horvátország női röplabda MEVZA-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval