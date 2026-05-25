Vb 2026: James Rodríguez ott van Kolumbia keretében, Cuadrado kimaradt

2026.05.25. 19:58
Luis Díaz és James Rodríguez nagy párost alkothat a tornán (Fotó: Getty Images)
Nyilvánosságra hozta a 2026-os világbajnokságra készülő végleges keretét a kolumbiai labdarúgó-válogatott. Néstor Lorenzo szövetségi kapitány nem okozott különösebb meglepetést, a selejtezők során kialakított csapat magjára épít, amely magabiztosan harcolta ki a részvételt.

A dél-amerikai selejtezősorozat során Kolumbia hullámzó időszakot is megélt, ám Néstor Lorenzo irányításával sikerült kilábalnia a nehezebb periódusból. A szakember a kollektív játékban bízott akkor is, amikor a csapat támadójátéka és gólszerzése akadozott, így a világbajnokságra is nagyrészt ugyanazzal a kerettel készülhet.

A válogatott egyik legfontosabb játékosa továbbra is Luis Díaz, aki a selejtezőkön Kolumbia legeredményesebb futballistája volt. A szélső klubcsapatában, a Bayern Münchenben szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt idényben, így a világbajnokságon is tőle várják a támadójáték vezérlését.

A keretben helyet kapott a rutinos James Rodríguez is, noha klubjában, a Minnesota Unitedben nem a legjobban alakulnak a dolgai. Lorenzo ugyanakkor egyértelművé tette, hogy továbbra is kulcsszerepet szán a 34 éves középpályásnak.

Az egyik legnagyobb hiányzót a tapasztalt Juan Cuadrado jelenti. A 37 éves játékos klubszinten jó idényt futott a Pisa színeiben, ennek ellenére nem kapott helyet a végleges névsorban – hasonlóan a csatártehetséghez, Jhon Duránhoz.

A kolumbiai válogatott Üzbegisztánnal, Kongóval és Portugáliával került azonos csoportba.

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)
Védők: Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), Deiver Machado (Nantes – Franciaország), Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), Santiago Arias (Independiente – Argentína), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)
Középpályások: Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), Richard Ríos (Benfica – Portugália), Kevin Castano (River Plate – Argentína), Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)
Támadók: Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), Luis Díaz (Bayern München – Németország)
Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
K-CSOPORT

 

 

