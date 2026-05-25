Vb 2026: James Rodríguez ott van Kolumbia keretében, Cuadrado kimaradt

A dél-amerikai selejtezősorozat során Kolumbia hullámzó időszakot is megélt, ám Néstor Lorenzo irányításával sikerült kilábalnia a nehezebb periódusból. A szakember a kollektív játékban bízott akkor is, amikor a csapat támadójátéka és gólszerzése akadozott, így a világbajnokságra is nagyrészt ugyanazzal a kerettel készülhet.

A válogatott egyik legfontosabb játékosa továbbra is Luis Díaz, aki a selejtezőkön Kolumbia legeredményesebb futballistája volt. A szélső klubcsapatában, a Bayern Münchenben szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt idényben, így a világbajnokságon is tőle várják a támadójáték vezérlését.

A keretben helyet kapott a rutinos James Rodríguez is, noha klubjában, a Minnesota Unitedben nem a legjobban alakulnak a dolgai. Lorenzo ugyanakkor egyértelművé tette, hogy továbbra is kulcsszerepet szán a 34 éves középpályásnak.

Az egyik legnagyobb hiányzót a tapasztalt Juan Cuadrado jelenti. A 37 éves játékos klubszinten jó idényt futott a Pisa színeiben, ennek ellenére nem kapott helyet a végleges névsorban – hasonlóan a csatártehetséghez, Jhon Duránhoz.

A kolumbiai válogatott Üzbegisztánnal, Kongóval és Portugáliával került azonos csoportba.

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), Deiver Machado (Nantes – Franciaország), Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), Santiago Arias (Independiente – Argentína), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), Richard Ríos (Benfica – Portugália), Kevin Castano (River Plate – Argentína), Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)